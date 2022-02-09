En noviembre de 2017, el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro instauró el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA por el que permitió que el IVA a las grandes empresas se informara a tiempo casi real y que el impuesto se pagara el 30 de cada mes en lugar del 20. El problema fue que tanto para las comunidades como para los ayuntamientos, en términos de caja, solo contabilizaron 11 meses de autoliquidaciones de IVA dos años después, en el ejercicio 2019. Es decir, dejaron de cobrar uno.
Ese dinero seguía pendiente de cobrar por parte de las administraciones tanto autonómicas como locales. Las comunidades fueron las primeras en cobrar. A finales de enero el Consell recuperó 250 millones de euros que estaban pendientes de cobro en una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Dos semanas después, le ha tocado el turno de recibir el dinero a los ayuntamientos.
El Ministerio de Hacienda ha dado la orden de compensar el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA) en la liquidación de los presupuestos de 2017. Son casi 500 millones de euros (496,6 en concreto) de los que 54 irán a arcas públicas valencianas entre consistorios y las tres diputaciones, que recibirán casi 22 millones. De estos 54,1 millones, algo más de 3 millones son parte de los intereses por el retardo del pago.
Los consistorios más grandes y con más presupuesto son los que más recibirán de esta compensación con grandes diferencias entre los 760 euros que recibirá Rugat, los 47 euros de la localidad castellonense de Vall d'Ebo o los 9,7 millones que finalmente recibirá el Ayuntamiento de València. Aquí la lista completa:
ATZUBIA (L') 3.290,68
AGOST 20.893,72
AGRES 2.670,65
AIGUES 4.379,29
ALBATERA 69.827,12
ALCALALI 5.682,88
ALCOCER DE PLANES 1.137,19
ALCOLEJA 58,54
ALCOY/ALCOI 428.769,43
ALFAFARA 1.998,81
ALFAS DEL PI (L') 105.406,67
ALGORFA 14.940,71
ALGUEÑA 6.687,41
ALMORADI 121.279,10
ALMUDAINA 669,17
ALQUERIA D'ASNAR (L') 3.057,23
ALTEA 129.831,43
ASPE 132.873,38
BALONES 116,88
BANYERES DE MARIOLA 45.801,16
BENASAU 63,71
BENEIXAMA 8.185,07
BENEJUZAR 31.864,22
BENFERRI 9.222,87
BENIARBEIG 9.543,27
BENIARDA 333,17
BENIARRES 5.399,96
BENIGEMBLA 2.052,22
BENIDOLEIG 5.255,84
BENIDORM 453.259,65
BENIFALLIM 538,19
BENIFATO 673,04
BENIJOFAR 14.866,82
BENILLOBA 3.679,61
BENILLUP 542,19
BENIMANTELL 2.444,22
BENIMARFULL 1.760,01
BENIMASSOT 554,15
BENIMELI 1.853,52
BENISSA 63.268,18
BENITACHELL/ POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) 21.446,19
BIAR 19.209,17
BIGASTRO 36.067,44
BOLULLA 2.050,81
BUSOT 14.342,19
CALP 140.792,45
CALLOSA D'EN SARRIA 38.169,12
CALLOSA DE SEGURA 114.233,68
CAMPELLO (EL) 165.052,58
CAMPO DE MIRRA 2.245,75
CAÑADA 5.957,77
CASTALLA 55.216,90
CASTELL DE CASTELLS 2.265,64
CATRAL 49.826,43
COCENTAINA 68.962,99
CONFRIDES 72,05
COX 39.246,77
CREVILLENT 182.656,89
QUATRETONDETA 34,43
DAYA NUEVA 8.278,41
DAYA VIEJA 3.774,95
DENIA 285.231,30
DOLORES 39.467,09
ELDA 393.695,71
FACHECA 457,95
FAMORCA 275,77
FINESTRAT 39.213,67
FORMENTERA DEL SEGURA 21.027,51
GATA DE GORGOS 32.694,96
GAIANES 2.512,34
GORGA 1.694,13
GRANJA DE ROCAMORA 12.635,16
GUADALEST 1.312,28
GUARDAMAR DEL SEGURA 82.504,62
FONDO DE LES NEUS 11.550,37
HONDON DE LOS FRAILES 5.722,42
IBI 135.381,53
JACARILLA 9.755,88
XALÓ 13.215,25
JAVEA/XABIA 176.903,38
JIJONA/XIXONA 36.844,42
LORCHA/ORXA (L') 3.077,65
LLIBER 4.795,13
MILLENA 1.282,42
MONFORTE DEL CID 45.125,45
MONOVAR/ MONOVER 72.108,98
MUTXAMEL 146.091,61
MURLA 2.383,12
MURO DE ALCOY 55.869,99
NOVELDA 165.571,16
NUCIA (LA) 101.681,27
ONDARA 39.051,92
ONIL 44.224,43
ORBA 10.933,79
ORXETA 3.777,09
PARCENT 4.959,63
PEDREGUER 40.500,18
PEGO 55.994,34
PENAGUILA 1.480,22
PETRER 221.169,61
PINOSO 46.828,62
PLANES 3.573,72
POLOP 23.476,74
RAFAL 21.593,76
RAFOL D'ALMUNIA (EL) 3.230,94
REDOVAN 42.883,13
RELLEU 5.115,02
ROJALES 84.370,70
ROMANA (LA) 11.995,04
SAGRA 1.861,55
SALINAS 7.748,18
SANET Y NEGRALS 3.089,06
SAN FULGENCIO 42.057,90
SANT JOAN D'ALACANT 137.360,06
SAN MIGUEL DE SALINAS 31.367,12
SANTA POLA 181.981,67
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPE 377.040,79
SAX 56.187,56
SELLA 2.875,76
SENIJA 2.816,40
TARBENA 3.433,03
TEULADA 17.537,68
TIBI 8.554,25
TOLLOS 255,50
TORMOS 1.695,82
TORREMANZANAS/TORRE DE LES MACANES (LA) 3.348,06
VALL D'ALCALA (LA) 796,38
VALL D'EBO 47,12
VALL DE GALLINERA 3.203,27
VALL DE LAGUAR (LA) 173,38
VERGER (EL) 22.962,42
VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) 195.265,12
VILLENA 208.793,35
POBLETS (ELS) 16.259,35
PILAR DE LA HORADADA 131.884,69
MONTESINOS (LOS) 24.258,36
SAN ISIDRO 9.380,21
ATZENETA DEL MAESTRAT 6.667,30
AIN 656,28
ALBOCASSER 6.338,12
ALCALA DE XIVERT 41.881,83
ALCORA (L') 53.071,11
ALCUDIA DE VEO 955,49
ALFONDEGUILLA 4.183,95
ALGIMIA DE ALMONACID 1.379,79
ALMASSORA 145.803,77
ALMEDIJAR 1.322,10
ALMENARA 34.132,23
ALTURA 18.337,90
ARAÑUEL 718,95
ARES DEL MAESTRAT 1.024,03
ARGELITA 449,10
ARTANA 9.923,39
AYODAR 10,06
AZUEBAR 1.817,68
BARRACAS 815,27
BETXI 31.259,15
BEJIS 1.861,88
BENAFER 786,52
BENAFIGOS 731,37
BENASSAL 1.021,62
BENICARLO 157.680,45
BENICÀSSIM 108.435,50
BENLLOCH 5.757,88
BORRIOL 28.142,35
BORRIANA/BURRIANA 210.212,93
CABANES 15.132,11
CALIG 9.744,73
CANET LO ROIG 3.567,10
CASTELL DE CABRES 104,23
CASTELLFORT 967,99
CASTELLNOVO 4.879,81
CASTILLO DE VILLAMALEFA 524,07
CATI 4.095,83
CAUDIEL 3.300,80
CERVERA DEL MAESTRE 3.163,42
CINCTORRES 1.989,77
CIRAT 1.169,31
CORTES DE ARENOSO 78,37
COSTUR 2.509,14
COVES DE VINROMA (LES) 9.591,62
CULLA 129,51
XERT 2.350,77
CHILCHES/XILXES 13.720,46
CHODOS/XODOS 538,45
CHOVAR 1.657,90
ESLIDA 3.937,85
ESPADILLA 339,22
FANZARA 1.396,78
FIGUEROLES 2.541,63
FORCALL 385,33
FUENTE LA REINA 230,09
FUENTES DE AYODAR 481,65
GAIBIEL 1.095,52
GELDO 151,30
HERBES 55,88
HIGUERAS 6,67
JANA (LA) 3.600,78
JERICA 7.515,06
LUCENA DEL CID 4.276,89
LUDIENTE 63,44
LLOSA (LA) 4.563,98
MATA DE MORELLA (LA) 1.133,70
MATET 274,27
MONCOFA 40.210,67
MONTAN 1.804,70
MONTANEJOS 2.732,66
MORELLA 12.670,66
NAVAJAS 3.783,50
NULES 69.458,82
OLOCAU DEL REY 431,56
ONDA 140.105,47
OROPESA DEL MAR/ORPESA 55.300,61
PALANQUES 185,47
PAVIAS 303,99
PEÑISCOLA 48.839,36
PINA DE MONTALGRAO 615,04
PORTELL DE MORELLA 1.077,83
PUEBLA DE ARENOSO 674,55
POBLA DE BENIFASSA (LA) 955,16
POBLA TORNESA (LA) 5.592,44
RIBESALBES 5.342,22
ROSSELL 5.239,37
SACAÑET 6,06
SALZADELLA (LA) 3.601,94
SAN JORGE 5.107,81
SANT MATEU 9.468,16
SAN RAFAEL DEL RIO 2.479,62
SANTA MAGDALENA DE PULPIS 3.734,35
SERRATELLA 499,90
SEGORBE 52.891,75
SIERRA ENGARCERAN 5.029,58
SONEJA 7.422,18
SOT DE FERRER 2.546,11
SUERAS/SUERA 2.615,45
TALES 3.832,10
TERESA 133,22
TIRIG 2.312,42
TODOLELLA 669,57
TOGA 445,93
TORAS 227,16
TORO (EL) 1.217,09
TORRALBA DEL PINAR 108,54
TORREBLANCA 29.558,04
TORRECHIVA 384,81
TORRE D'EN BESORA (LA) 829,27
TORRE D'EN DOMÉNEC 897,97
TRAIGUERA 6.937,02
USERAS/USERES (LES) 4.549,25
VALLAT 291,40
VALL D'ALBA 13.152,53
VALL DE ALMONACID 1.353,80
VALL D'UIXO (LA) 184.714,86
VALLIBONA 361,87
VILAFAMES 8.284,33
VILLAFRANCA DEL CID 12.525,78
VILLAHERMOSA DEL RIO 2.318,76
VILLAMALUR 6,74
VILANOVA D'ALCOLEA 2.970,17
VILLANUEVA DE VIVER 7,01
VILAR DE CANES 931,72
VILA-REAL 292.259,85
VILAVELLA (LA) 16.133,74
VILLORES 32,06
VINAROS 176.149,45
VISTABELLA DEL MAESTRAT 1.250,47
VIVER 7.519,62
ZORITA DEL MAESTRAZGO 570,89
ZUCAINA 957,85
ALQUERIES 23.476,91
SANT JOAN DE MORO 14.115,68
ADEMUZ 5.326,90
ADOR 6.950,41
ATZENETA D'ALBAIDA 5.593,75
AGULLENT 10.172,72
ALAQUAS 181.977,77
ALBAIDA 34.117,66
ALBAL 100.691,59
ALBALAT DE LA RIBERA 16.983,87
ALBALAT DELS SORELLS 18.412,66
ALBALAT DELS TARONGERS 5.976,00
ALBERIC 58.896,37
ALBORACHE 5.919,68
ALBORAYA 141.759,76
ALBUIXECH 18.237,49
ALCASSER 53.209,62
ALCANTERA DE XUQUER 7.224,27
ALZIRA 269.162,79
ALCUBLAS 2.473,31
ALCUDIA (L') 66.978,66
ALCUDIA DE CRESPINS (L') 29.048,28
ALDAIA 178.385,66
ALFAFAR 136.275,29
ALFAUIR 2.204,53
ALFARA DE LA BARONIA 2.911,93
ALFARA DEL PATRIARCA 14.878,85
ALFARP 7.236,12
ALFARRASI 5.479,77
ALGAR DE PALANCIA 2.779,14
ALGEMESI 164.745,96
ALGIMIA DE ALFARA 5.398,21
ALGINET 71.972,57
ALMASSERA 40.842,07
ALMISERA 1.218,57
ALMOINES 11.528,05
ALMUSSAFES 52.709,64
ALPUENTE 104,44
ALQUERIA DE LA CONDESA/ALQUERIA DE LA COMTESS 6.894,67
ANDILLA 1.581,53
ANNA 13.492,34
ANTELLA 6.115,75
ARAS DE LOS OLMOS 1.985,16
AIELO DE MALFERIT 23.572,14
AIELO DE RUGAT 0,00
AYORA 27.590,06
BARXETA 7.435,86
BARX 5.967,20
BELGIDA 3.369,72
BELLREGUARD 22.008,23
BELLUS 1.749,84
BENAGEBER 974,16
BENAGUASIL 60.395,37
BENAVITES 3.102,99
BENEIXIDA 3.350,93
BENETUSSER 81.428,15
BENIARJO 8.216,84
BENIATJAR 1.067,48
BENICOLET 2.920,56
BENIFAIRO DE LES VALLS 10.463,80
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 8.153,84
BENIFAIO 61.959,63
BENIFLA 2.450,38
BENIGANIM 33.169,06
BENIMODO 10.520,50
BENIMUSLEM 3.393,25
BENIPARRELL 10.336,97
BENIRREDRA 7.252,07
BENISANO 10.794,33
BENISSODA 2.175,50
BENISSUERA 1.079,97
BETERA 141.665,94
BICORP 2.485,16
BOCAIRENT 21.150,59
BOLBAITE 6.381,41
BONREPOS I MIRAMBELL 17.754,94
BUFALI 803,48
BUGARRA 3.600,10
BUÑOL 56.269,85
BURJASSOT 235.954,94
CALLES 1.665,47
CAMPORROBLES 6.538,11
CANALS 80.029,01
CANET D'EN BERENGUER 41.043,59
CARCAIXENT 119.711,74
CARCER 9.316,90
CARLET 81.276,35
CARRICOLA 507,80
CASAS ALTAS 756,27
CASAS BAJAS 103,13
CASINOS 13.428,39
CASTELLO DE RUGAT 11.570,21
CASTELLONET DE LA CONQUESTA 676,38
CASTIELFABIB 185,47
CATADAU 12.929,73
CATARROJA 166.076,82
CAUDETE DE LAS FUENTES 3.759,90
CERDA 1.535,22
COFRENTES 59,03
CORBERA 15.254,72
CORTES DE PALLAS 5.297,04
COTES 1.893,53
QUART DE LES VALLS 5.659,43
QUART DE POBLET 156.390,37
QUARTELL 7.872,32
QUATRETONDA 10.780,79
CULLERA 143.104,40
CHELVA 711,43
CHELLA 12.386,40
CHERA 2.208,00
CHESTE 45.285,47
XIRIVELLA 184.630,54
CHIVA 79.709,69
CHULILLA 2.885,31
DAIMUS 15.724,47
DOMEÑO 3.009,72
DOS AGUAS 0,00
ELIANA (L') 99.156,88
EMPERADOR 3.834,56
ENGUERA 24.128,84
ENOVA (L') 4.721,96
ESTIVELLA 6.791,37
ESTUBENY 655,38
FAURA 17.659,61
FAVARA 11.273,33
FONTANARS DELS ALFORINS 4.926,88
FORTALENY 5.001,82
FOIOS 38.687,96
FONT D'EN CARROS (LA) 17.123,00
FONT DE LA FIGUERA (LA) 10.474,62
FUENTERROBLES 3.963,78
GAVARDA 5.768,11
GENOVES (EL) 13.301,09
GESTALGAR 2.730,56
GILET 15.723,91
GODELLA 72.456,08
GODELLETA 16.597,43
GRANJA DE LA COSTERA (LA) 1.540,08
GUADASSÉQUIES 2.055,66
GUADASSUAR 32.163,31
GUARDAMAR DE LA SAFOR 2.571,10
HIGUERUELAS 2.592,39
JALANCE 3.685,98
XERACO 30.332,21
JARAFUEL 3.866,00
XATIVA 179.364,89
XERESA 10.377,06
LLIRIA 136.759,30
LORIGUILLA 10.236,26
LOSA DEL OBISPO 2.597,89
LLUTXENT 11.194,22
LLOCNOU D'EN FENOLLET 4.472,42
LLOCNOU DE LA CORONA 585,01
LLOCNOU DE SANT JERONI 2.566,56
LLANERA DE RANES 4.949,10
LLAURI 5.788,27
LLOMBAI 13.439,72
LLOSA DE RANES (LA) 16.803,15
MACASTRE 6.007,81
MANISES 185.381,49
MANUEL 11.746,18
MARINES 8.732,57
MASALAVES 7.657,09
MASSALFASSAR 12.031,91
MASSAMAGRELL 86.628,13
MASSANASSA 51.352,50
MELIANA 59.911,42
MILLARES 65,47
MIRAMAR 12.455,80
MISLATA 248.469,96
MOIXENT 21.666,02
MONCADA 131.802,23
MONSERRAT 40.856,19
MONTAVERNER 8.204,89
MONTESA 5.679,08
MONTICHELVO 2.898,25
MONTROI/MONTROY 14.315,72
MUSEROS 34.092,87
NÀQUERA/NÁQUERA 34.995,40
NAVARRES 14.366,05
NOVELE/NOVETLE 4.140,60
OLIVA 145.444,58
OLOCAU 8.724,74
OLLERIA (L') 44.125,33
ONTINYENT 229.329,73
OTOS 2.070,73
PAIPORTA 154.281,77
PALMA DE GANDIA 7.661,15
PALMERA 5.162,51
PALOMAR (EL) 2.693,71
PATERNA 428.406,36
PEDRALBA 14.179,55
PETRES 4.725,61
PICANYA 60.236,44
PICASSENT 133.816,36
PILES 13.321,22
PINET 785,92
POLINYA DE XUQUER 12.062,31
POTRIES 4.865,02
POBLA DE FARNALS (LA) 43.292,19
POBLA DEL DUC (LA) 12.219,47
PUEBLA DE SAN MIGUEL 306,81
POBLA DE VALLBONA (LA) 136.507,59
POBLA LLARGA (LA) 21.227,66
EL PUIG DE SANTA MARIA 45.150,95
PUÇOL 97.783,22
QUESA 3.239,11
RAFELBUNYOL 51.263,83
RAFELCOFER 6.669,67
RAFELGUARAF 11.585,06
RAFOL DE SALEM 2.099,25
REAL DE GANDIA 12.612,60
REAL 10.373,68
REQUENA 119.901,16
RIBA-ROJA DE TURIA 127.316,12
RIOLA 9.377,76
ROCAFORT 39.239,37
ROTGLA Y CORBERA 5.669,34
ROTOVA 6.157,86
RUGAT 760,56
SAGUNTO/SAGUNT 393.889,95
SALEM 0,00
SANT JOANET 2.331,83
SEDAVI 54.543,59
SEGART 790,04
SELLENT 75,98
SEMPERE 248,16
SENYERA 5.530,91
SERRA 16.600,70
SIETE AGUAS 5.973,02
SILLA 107.662,22
SIMAT DE LA VALLDIGNA 16.267,34
SINARCAS 5.770,30
SOLLANA 25.305,95
SOT DE CHERA 1.671,54
SUECA 162.202,61
SUMACARCER 5.451,94
TAVERNES BLANQUES 52.569,42
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 92.306,46
TERESA DE COFRENTES 2.972,56
TERRATEIG 1.066,61
TITAGUAS 249,89
TORREBAJA 1.943,47
TORRELLA 820,71
TORRES TORRES 3.419,98
TOUS 6.024,76
TUEJAR 5.360,28
TURIS 37.885,02
UTIEL 64.352,37
VALLADA 15.323,23
VALLANCA 79,09
VALLES 899,92
VENTA DEL MORO 5.819,48
VILALLONGA/VILLALONGA 19.501,87
VILAMARXANT 53.233,85
VILLANUEVA DE CASTELLON 39.105,54
VILLAR DEL ARZOBISPO 17.884,63
VILLARGORDO DEL CABRIEL 1.034,06
VINALESA 15.703,20
YATOVA 10.023,54
YESA (LA) 1.150,41
ZARRA 1.722,17
GATOVA 2.035,94
SAN ANTONIO DE BENAGEBER 47.744,73
BENICULL DE XUQUER 4.702,45
ALICANTE/ALACANT 2.212.628,08
CASTELLÓ DE LA PLANA 1.084.505,02
TORRENT 502.691,11
TORREVIEJA 561.852,01
VALÈNCIA 9.618.351,16
DIPUTACIÓN DE ALICANTE 6.906.855,96
DIP. DE CASTELLÓN 3.022.923,99
DIP. DE VALENCIA 11.960.068,27