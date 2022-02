Mientras la denominada mayoría de la investidura se quebraba en el Congreso la semana pasada en una votación crucial, la de la reforma laboral, que a punto estuvo de desestabilizar por completo la legislatura de no ser por el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero y con la tensión creciente en el bloque de la derecha ante el cambio de expectativas electorales que proyecta el CIS en Castilla y León, la izquierda valenciana se muestra cohesionada en el primer pleno del año en las Corts.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, se recupera de una dolencia y la vicepresidenta Oltra ha asumido esta mañana la respuesta a la mayoría de las réplicas a la oposición que tiene precisamente en la lideresa de Compromís el centro de la mayoría de sus críticas y el peón a derribar con las denuncias constantes a su gestión en los centros de menores y tras el accidente de Moncada, también de mayores.

A la imagen de cohesión ha contribuido también el tono conciliador de la nueva lideresa de Compromís, Papi Robles, que se ha presentado, en castellano, como murciana crecida en Orihuela y ha pedido el cumplimiento de los acuerdos del Botànic pero de una forma genérica, sin entrar en cuestiones polémicas y con el refuerzo de los servicios públicos como bandera. La oposición ha asegurado que la pregunta era 'masajeo' a Puig.

Y por si quedaba alguna duda de que no habrá sobresaltos en forma de elecciones autonómicas en el medio plazo, el presidente, Ximo Puig, ha dado por hecho que no piensa convocarlas. Así, serán, salvo sorpresa, el último domingo de mayo con las municipales.

El PP ha reclamado, como novedad, que el Consell no recurra sentencias que condenan a la Generalitat por falta de protección al personal sanitario y que pague las indemnizaciones que se fijan, aunque Puig defiende que las sentencias se respetan pero se recurren aquellas con las que no está de acuerdo. Un colectivo, el sanitario, al que Puig ya pidió perdón por no haber podido facilitar todo el material que necesitaban al principio de una pandemia aunque la autonomía fuera la primera en recibir elementos de protección del exterior en pleno cierre de los mercados. Mientras el PP ha asegurado que el Consell ha perdido 70 sentencias, el Botànic replica que ha ganado cerca de un centenar.

El gran anuncio de la mañana es que la Generalitat va a lanzar una convocatoria para que los ayuntamientos puedan contratar un total de 353 técnicos, con el fin de asesorar a los consistorios y también a las pymes en la tramitación para acceder a los fondos europeos. Un reparto sobre el que el PP insiste en que lo hagan los técnicos a través de una oficina independiente.

En el pleno y en las preguntas posteriores a los consellers, la ultraderecha ha entrado al choque con la inseguridad y el miedo mientras la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, responde que el índice de delincuencia en la Comunitat Valenciana ha caído a cotas mínimas respecto a otros momentos.

La derecha en bloque se suma al anticatalanismo y se moviliza, también desde la tribuna, contra los "inexistentes" Països Catalans, como suelen decir, o contra las entidades que reciben ayudas y que no les gustan, unas subvenciones que se rigen por mecanismos de los tiempos del PP. Tampoco nuevo.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha reclamado planificar la producción y la distribución energética para que las nuevas plantas fotovoltaicas se ubiquen en las zonas adecuadas y pide que se escuche a la ciudadanía y a los pueblos afectados, en alusión a la megaplanta solar Magda en Castelló. Podem ha invitado al hemiciclo a una representación de los afectados. Un gesto que no ha gustado a todos.

Y también ha salido la financiación, de la mano de Ciudadanos, que denuncia una doble infrafinanciación de los valencianos, la del modelo vigente y la de la asignación de los fondos europeos. Puig admite que hay muchas posiciones en financiación y que será difícil aunarlas, pero destaca la unidad de toda la sociedad civil y de la gran mayoría de partidos como el principal valor de una propuesta valenciana de financiación, que, según Puig, encierra una solución con una mirada de Estado.