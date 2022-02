La calle se divide en el reestreno de la vida sin mascarilla

Mascarilla sí, mascarilla no: las calles de València amanecieron divididas respecto a su uso en el primer día en el que ya no son obligatorias al aire libre. Es la segunda vez que se da esta situación en la pandemia, ya que en junio de 2021 se vivió un día similar cuando el Gobierno flexibilizó por primera vez su uso en exterior. Luego vino ómicron y durante poco más de un mes la sociedad ha regresado al escenario inicial de la pandemia respecto a los tapabocas. El Real Decreto que entra en vigor hoy relaja otra vez esa restricción.

Sin embargo, lo que constató Levante-EMV alrededor del centro de València durante este jueves fue que, en su mayoría, la gente seguía llevando mascarilla. Algunos por precaución, otros por miedo y otros más por respeto hacia los demás. Por el contrario, algunas de las personas que no la llevaban manifestaron a este diario su alivio por el hecho de que desaparezca la obligatoriedad. Algunos entrevistados celebraron que el Gobierno haya revertido una norma que, en su opinión, no tenía efectividad y carecía de sentido científico.

Y también estaban los despistados que no se habían enterado de la medida y que han tenido constancia al ser cuestionados por este diario. Ese era el caso de Ana y Paula, dos jóvenes valencianas. "¿Ah, sí, ya no es obligatoria?", dice Paula con sorpresa, y entonces se la quita. Luego afirma que para ella es "un alivio que en exteriores la quiten" porque "está bien poder respirar por la calle". "Yo cuando vea mucha multitud me la pondré", recalca Ana, por su parte.

Valentina, que también es valenciana pero de la ciudad venezolana de Valencia, sale de la Estació del Nord con mascarilla y cuenta que ella la seguirá portando. "Aparte que venía del tren creo que mientras uno esté en la calle todavía la cosa no está para mí tan estabilizada como para terminar la mascarilla. Hasta que la cosa se vuelva a calmar yo creo que todavía la llevaré en la calle", argumenta Valentina en referencia a la sexta ola, que se encuentra en descenso pero todavía con altos niveles de incidencia acumulada en la C. Valenciana.

Rosa, que trabaja en una tienda en la calle San Vicente, asegura que respeta a las personas que la quieran seguir llevando "porque cada uno es libre", pero ella no la llevará. "No se ha demostrado que la mascarilla en exteriores evite contagios", asegura sobre el controvertido regreso de la mascarilla obligatoria el pasado diciembre. Rosa confirma que, durante este tiempo, ha desobedecido la norma vigente y cree que muchos la han seguido solo "por miedo a las multas".

El PSPV pide "prudencia"

La portavoz de Sanidad en Les Corts, la socialista Carmen Martínez, ha pedido esta mañana "prudencia, corresponsabilidad y concienciación" tras la desaparición de la mascarilla obligatoria en exteriores. Martínez ha enfatizado en esa responsabilidad ciudadana, sobre todo, de cara a celebraciones multitudinarias como Fallas y Magdalena. "Pese a la relajación de las medidas no podemos dejar a un lado el compromiso individual", ha señalado. Asimismo, ha considerado que "la mascarilla ha sido una herramienta eficaz para la contención del virus".

“La pandemia sigue ahí fuera y no podemos relajarnos” ha insistido Martínez. Según ha dicho, “los profesionales sanitarios coinciden en la eficacia de la mascarilla como barrera de limitación en la transmisión del virus. El PSPV-PSOE pide que haya campañas de concienciación sobre el uso de las mascarillas desde las instituciones.