Ya no son obligatorias en exteriores. El uso de la mascarilla en espacios abiertos ha pasado a la historia tras la decisión del Gobierno Central de acabar con esta restricción del covid tras asumir que lo peor de la sexta ola de la pandemia de coronavirus ha pasado y que los datos epidemiológicos indican que la tasa de contagios está descendiendo a la misma velocidad que subió durante los meses de diciembre y enero. Y cómo afecta esta decisión a la Comunitat Valenciana. Aunque la decisión compete al Gobierno y al ministerio de Sanidad, lo cierto es que la Generalitat Valenciana ya ha dado algunas indicaciones al respecto sobre el uso de mascarillas en el exterior a partir de ahora.

En este sentido, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido claro en relación con el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre. Puig ha explicado que el hecho de que no sea obligatoria "no implica necesariamente que nos la tengamos que quitar". Desde la Generalitat Valenciana no quieren "crear más confusión" en esta cuestión, ya que es la normativa que se ha aprobado y, por tanto "la apoyaremos". "En la anterior ocasión que se quitó la mascarilla obligatoria, nosotros recomendamos que en la calle se siguiera llevando, por lo que no es una obligación quitársela, ni tampoco lo será en los centros educativos", ha zanjad el presidente de la Generalitat

Qué medidas quedan vigentes contra la covid en la Comunitat Valenciana

Una vez eliminada la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores desde este jueves, la única medida restrictiva que permanece vigente en la Comunitat Valenciana, más allá de la responsabilidad individual, es el pasaporte covid para poder acceder a bares y locales de ocio nocturno, así como a eventos masivos o espectáculos. Este documento sanitario estará vigente hasta el próximo 28 de febrero, tras ser avalada su prórroga por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Ante la proximidad de las fallas, la Conselleria de Sanidad dictará una especie de recomendaciones generales, que estarán "adosadas" a la prudencia, según dijo el president Ximo Puig esta semana. De hecho, este jueves al mediodía hay una reunión entre el propio Puig y altos cargos de la Conselleria de Sanidad para estudiar qué recomendaciones se plantearán a los ayuntamientos para las fiestas josefinas.

