Consell y ayuntamientos se juegan 4.400 millones de los fondos europeos en los próximos 50 días

Pese a que en determinados ambientes partidistas la referencia a fondos europeos vaya ligada a bronca política, no se puede olvidar que los NextGeneration llegados desde Bruselas son una inyección de miles de millones de euros. Y entre estos ecos de reproches, la Generalitat, los 542 ayuntamientos valencianos así como la sesentena de mancomunidades y las tres diputaciones se juegan en los próximos cinco meses casi 7.500 millones de euros.

Según el calendario publicado por el Gobierno de España en la web habilitada para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, durante el primer semestre de 2022 se abrirán hasta 27 convocatorias a las que podrán optar las comunidades autónomas, los municipios, su sector público y el resto de entidades locales y supramunicipales como son las mancomunidades.

En estas se repartirán hasta 7.428 millones de los que 4.365 serán en convocatorias de los próximos dos meses, hasta el 31 de marzo, es decir, poco menos de 50 días.

Estos 7.500 millones no terminarán de manera íntegra en las Administraciones públicas valencianas. Esta es la máxima cantidad de dinero que se repartirá desde el Estado hacia estos organismos de toda España. Para acceder a este maná, las entidades públicas interesadas deben presentar proyectos que encajen con el motivo del requerimiento y el presupuesto necesario para llevarlo hacia adelante ya que los Next Generation no son una vía de oxígeno económica sin más sino que tienen un carácter finalista: han de ir ligados a una acción concreta.

Ayuntamientos y comunidades autónomas recibirán más de 1.300 millones para la rehabilitación de edificios para ser energéticamente sostenible

La mitad del dinero al que se podrá optar en el primer trimestre tendrá el transporte sostenible y la reducción de gases CO2 en el entorno urbano como objetivo con casi 2.300 millones. Una está dotada con 900 millones de euros para la financiación de proyectos para Zonas de Bajas Emisiones en los entornos metropolitanos y la transformación digital o sostenible del transporte a la que se podrán presentar las comunidades autónomas y sus entidades públicas (por ejemplo, en el caso valenciano, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).

Para la segunda, se prevén adjudicar 1.500 millones para actuaciones que tengan como objetivo la mejora de la calidad del aire y reducción del ruido en los entornos urbanos, el impulso de la descarbonización de la movilidad urbana y la optimización del transporte urbano. A esta convocatoria, por su parte, podrán presentar proyectos los municipios de más de 20.000 habitantes, los entes locales supramunicipales (por ejemplo, las diputaciones) así como las agrupaciones de varios municipios.

Comunidades autónomas (en el caso valenciano, la Generalitat) y ayuntamientos competirán en dos convocatorias de hasta 830 millones de euros. Una de ellas es sobre planes de turismo sostenible para la que hay asignados hasta 720 millones de euros. De esta temática ya se repartieron 615 millones en 2021 de los que 49,5 millones acabaron en administraciones valencianas: 16 en las arcas autonómicas, 32 en ayuntamientos y un millón y medio en la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. Este reparto, de hecho, generó enfado en el PP que criticó que sus ayuntamientos habían sido excluidos del reparto pese a que 11,5 millones fueron a parar a cuatro municipios dirigidos por los 'populares': Torrevieja, Finestrat, Alcalà de Xivert-Alcossebre y Benissa.

La otra son 110 millones de euros de subvenciones directas para la realización de proyectos pilotos de itinerarios de inclusión social. Estos se repartirán entre comunidades y ciudades autónomas; entidades locales; entidades del tercer sector de acción social (por ejemplo, las ONG) y agentes sociales. Estas ayudas se encargará de adjudicarlas el Ministerio de Inclusión igual que la convocatoria de 15 millones entre el Ministerio de Defensa y las entidades locales para la compra y/o cesión de terrenos e infraestructuras para la acogida de migrantes.

También habrá una convocatoria de 1.000 millones de euros ya en el segundo trimestre para "administraciones estatal y territoriales" así empresas privadas a través de un concurso público abierto (en el que se entiende que se podrán presentar las comunidades autónomas). Esta será para el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible.

La "rehabilitación sostenible" de edificios protagonizan también otras dos convocatorias, una de 976 millones para municipios (especialmente para vivienda residencial) y 480 para comunidades autónomas "siempre garantizando el equilibrio territorial" con la mirada puesta en rehabilitar los edificios de titularidad pública construidos antes de 1979 que pudieran tener "deficiencias energéticas y problemas para adaptarse al teletrabajo".

De las ya asignadas en 2021, la Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, ha presentado las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas #NextGeneration con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, y puede llegar a los 200 si contamos con la implicación de todo el sector de la edificación. "Los fondos europeos son una oportunidad histórica", señala Illueca.

Hasta la fecha, la Comunitat Valenciana ya ha recibido 1.054 millones de euros de las primeras entregas que la Unión Europea hizo a España a finales de 2021. La mitad de lo recibido en las arcas valencianas irá para transición verde (más de 500 millones). Le sigue digitalización con 174 millones y protección social con otros 134 millones. Pese a las críticas (y recurso judicial incluido) de la Comunidad de Madrid, los fondos recibidos dejan a la Generalitat en la media del resto de las autonomías.