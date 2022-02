En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Internacional de Valencia ha anunciado que investirá a María A. Blasco, premio Importante de Levante-EMV, doctora honoris causa el viernes 6 de mayo en el Palacio de la Exposición de València, como reconocimiento a su trayectoria académica y profesional que la ha convertido en un referente mundial en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento.

También, por su defensa del papel de la mujer en el mundo científico, académico y profesional. El acto, podrá seguirse en directo online y en redes sociales con la etiqueta #honoriscausaVIU.

Blasco expresó este jueves su agradecimiento por esta distinción, que supone "no solo un reconocimiento al trabajo que he realizado con mi equipo en los últimos 20 años, ya que la ciencia es una labor colectiva, sino también a la labor y el papel de todas las científicas que no ven límites y quieren convertirse en referente en sus campos de investigación".

"Es un reconocimiento a la labor y el papel de todas las científicas"

Su talento investigador, su capacidad innovadora y su excelencia científica han llevado a la María A. Blasco a publicar más de 250 artículos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo (Nature, Science o Cell), convirtiéndose en referente mundial en el estudio de los telómeros (los extremos de los cromosomas) y la enzima que los controla, la telomerasa, y su relación con el cáncer y el envejecimiento.

Gracias a la amplia divulgación de sus trabajos, hoy entendemos la importancia de su investigación para desarrollar nuevas terapias que permitan conseguir que las células cancerosas envejezcan y mueran y así atacar una de las propiedades universales del cáncer: la capacidad de sus células para dividirse de manera inmortal, lo que supondría el principio de una posible cura.

Pero, además, María A. Blasco es también líder y máxima responsable desde hace 10 años del CNIO, posición desde la que se ha asegurado de reclutar un equipo excelente de científicos, la mayoría mujeres, y de garantizar los fondos públicos, competitivos y las donaciones necesarias para que su equipo continúe investigando de manera intensa.

En este sentido, se siente especialmente orgullosa del programa Amigos del CNIO, ya que implica al ciudadano directamente en la contratación de jóvenes investigadores del CNIO, que continúa en aumento.

También de iniciativas como la que acaban de lanzar en el Día Mundial contra el Cáncer, montando una administración de lotería temporal del CNIO en el centro de Madrid, para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de recaudar fondos destinados a la investigación y la lucha contra el cáncer. Y es que, para la directora del CNIO “hay que visibilizar en la sociedad que la investigación es clave para hallar la cura contra el cáncer”.

Eva Mª Giner Larza, rectora de la Universidad Internacional de Valencia, destacó su absoluta satisfacción por otorgar el Honoris Causa a “María A. Blasco, un auténtico referente para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia y para todos los investigadores, de esta y del resto de nuestras facultades. Es un gran honor poder reconocer la labor de una científica que ha traspasado todas las barreras como investigadora contra el cáncer; que es una auténtica líder que gestiona un equipo de científicos y una institución, pioneros en su labor; y que es un ejemplo y un referente internacional para todas las mujeres científicas”.

Una vida en la lucha contra el cáncer

María A. Blasco se doctoró en 1993 en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa bajo la supervisión de la pionera científica Margarita Salas. Ese mismo año, Blasco se incorporó al Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York (EE UU) como becaria postdoctoral bajo la dirección de la Premio Nobel Carol Greider.

Como estudiante postdoctoral aisló uno de los genes esenciales de la telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en telomerasa, que sirvió para demostrar la importancia de la telomerasa en el mantenimiento de los telómeros, la inestabilidad cromosómica y las enfermedades. Desde entonces y durante más de 20 años, el trabajo de Blasco se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y la telomerasa en el cáncer, así como en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

En 1997 regresó a España para crear su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. En 2003 se incorporó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como Directora del Programa de Oncología Molecular y Líder del Grupo de Telómeros y Telomerasa. En 2005, también fue nombrada Vicedirectora de Investigación Básica del CNIO. Desde junio de 2011, es la Directora del CNIO.

Reconocimientos internacionales

El Honoris Causa de la Universidad Internacional de València, se suma a los reconocimientos que Blasco ha recibido a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran el Josef Steiner Cancer Research Award (Suiza), la prestigiosa Medalla de Oro de EMBO (European Molecular Biology Organization), el European Körber Science Award (Alemania), el Premio Carmen y Severo Ochoa en Biología Molecular, el Premio Rey Jaime I de Investigación Básica, el premio Alberto Sols a la mejor labor investigadora en las Ciencias de la Salud, el Premio Fundación Lilly de Investigación Preclínica 2010, el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal 2010 de Investigación en Biología, el Premio de la Comunidad de Madrid Miguel Catalán 2016 a la carrera investigadora, la Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana y el Premio XXXVI Lección Memorial Fernández-Cruz. Blasco también es doctora Honoris Causa por por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia. Además, Maria A. Blasco ha defendido intensamente el papel de la mujer en la ciencia como parte de la AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas) y ha publicado en Grupo Planeta el libro Morir joven, a los 140 junto a la periodista Mónica G. Salomone.