Los períodos de sequía no son tan prolongados como en los dos últimos siglos

Una de las sequías que mayores estragos causó en territorio valenciano pasó a la historia como “la seca dels quatre anys”. Así la citaba Inocencio Font Tullot, uno de los padres de la climatología española, tal como recuerda José Ángel Núñez. Acaeció entre 1875 y 1878 y provocó enormes daños en el campo. Fueron tres años muy secos, culminados con un último ya extremo. El fenómeno volvería a repetirse entre 1925 y 1928 y más tarde durante otros cuatro años consecutivos, de 1952 a 1955.

En la actual centuria, de momento, se han encadenado tres ejercicios con apenas precipitaciones de 2012 a 2014, aunque no tan prolongados como los anteriores. “Hay cierta recurrencia en los períodos secos y los húmedos pero no permiten sacar consecuencias de cara al futuro según lo que ocurrió en el pasado”, explica Núñez. “Aquí los períodos de sequía están integrados en el clima y ni presentan una frecuencia fija, ni su duración es siempre la misma”, razona el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunitat Valenciana.

Para Núñez, un dato que llama la atención es que está aumentando la variabilidad de las precipitaciones. “Antes, en general, los períodos secos y húmedos eran más prolongados pero ahora, aproximadamente desde 2012 se van sucediendo de forma rápida épocas con mínimos de agua con otros máximos relativos", remarca. Como ejemplo del primero cita el transcurrido entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Ha aumentado la torrencialidad y disminuido las lluvias moderadas.

En los últimos setenta años, además, varios estudios señalan que aunque no hay cambios significativos en el volumen total de precipitaciones, sí hay una ligera tendencia al descenso en el interior y un incremento en el litoral. Aunque el invierno de 2018-2019 fue el más seco de la serie, con la llegada de la primavera se rompió la estabilidad que derivaron en una sucesión de más de doce meses muy húmedos. Pese a ello, Núñez no se atreve a lanzar pronósticos. "Los modelos de predicción en nuestro territorio no tienen aún la fiabilidad suficiente para poder anticipar la evolución de los próximos meses", comenta. "A corto plazo, el anticiclón estará todavía bien establecido y salvo algunas precipitaciones débiles y dispersas domingo y lunes, lo más probable es que se vuelva a la estabilidad a partir del martes", anuncia.

Núñez espera que en las próximas semanas se de paso a una nueva estación menos árida como ocurrió en los años anteriores. "Las precipitaciones primaverales suelen tener un impacto muy positivo en muchos sectores porque no tienen la misma torrencialidad que las otoñales y por tanto son más aprovechables", argumenta. Empapan bien el suelo y la vegetación, además de recargar los acuíferos. Algo que permite afrontar el verano con menor carga de combustible en los montes.

"Sin los embalses no podríamos vivir en España"