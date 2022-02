Los pasados meses de diciembre y enero han sido especialmente secos en la Comunitat Valenciana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Si no llueve, las plantas no reciben la humedad que necesitan para crecer y su polinización se ve aminorada.

Por tanto, la sequía, que supone una amenaza para cultivos y ecosistemas, puede tener efectos beneficiosos en el caso de las alergias al polen. Todo va a depender de la temperatura y el nivel de precipitaciones que se registren esta primavera, una de las estaciones con mayor incidencia de este tipo de enfermedades alérgicas.

El doctor Javier Montoro, médico adjunto de la Unidad de Alergia del Hospital de Llíria, explica al diario Levante-EMV que, si se produce una falta de lluvia en las próximas semanas, "las plantas herbáceas, cuyas raíces son bastante superficiales, sufrirán más las consecuencias". Habrá menos cantidad y, a su vez, menos polen.

El experto añade que, si la ausencia de precipitación fuera muy importante, serían también los árboles, que tienen raíces más profundas y pueden seguir captando la humedad, los que se verían afectados.

Por el contrario, si las lluvias primaverales se produjeran con normalidad, "la polinización se prevé intensa con todos los tipos polínicos", señala Montoro, quien apunta que, en este momento, se acaba de producir un pico en el nivel de polen de las cupresáceas, el más abundante en esta época del año.

En cuanto a la temperatura, destaca el alergólogo, "si asciende, también se adelantará el periodo de floración y, por tanto, habrá antes oferta polínica".

Una mejoría "transitoria"

La lluvia reduce la concentración de polen en ese instante puntual. Pero solo es "una mejoría transitoria", advierte Montoro. "La planta va a seguir polinizando cuando deje de llover y, además, va a tener más oferta de agua para seguir creciendo, sobre todo en el caso de las gramíneas", afirma.

¿Es, por tanto, favorable que llueva? "Depende", contesta el experto. Tal como explica Javier Montoro, en días en los que los niveles sean muy elevados, la lluvia puede limpiar el ambiente momentáneamente, pero esto no implica que se mantenga así durante mucho tiempo.

El experto también es coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia sobre Medio Ambiente, Contaminación y Cambio Climático de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Otro de los factores que subraya es la contaminación, en concreto, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).

"El polen es el medio de reproducción de las plantas. Cuando hay contaminación ambiental, que para él es una noxa (factor) externa dañina, tiene que buscarse la vida para hacerse más resistente. Muchas de las proteínas que producen alergia, y que forman parte del grano de polen, se modifican para hacerse más fuertes. Sueltan más cantidad y muchas veces más agresiva para el alérgico", detalla Montoro.

Medidas preventivas

Para prevenir esta enfermedad alérgica que, según el doctor, se produce mayoritariamente en forma de rinoconjuntivitis y asma bronquial, se puede consultar la página web de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica, que cuenta con una red de captadores "muy importante" en la Comunitat Valenciana para conocer los niveles en los que se encuentran los distintos tipos de polen.

El experto aconseja utilizar gafas de sol, no viajar con las ventanillas bajadas, no tender la ropa al aire o no hacer deporte donde haya mucha vegetación

"Existen medidas generales de evitación como utilizar gafas de sol, no viajar en el coche con las ventanillas bajadas, no tender la ropa al aire para que no recoja granos o no hacer deporte en lugares donde haya mucha vegetación", recomienda Montoro.

Para aliviar los síntomas, señala el alergólogo, se utilizan tratamientos farmacológicos como los antihistamínicos, corticoides nasales o colirios. "Ante unos síntomas sospechosos (rinitis , conjuntivitis o asma) el paciente debe ser estudiado por un Servicio de Alergia para diagnosticar realmente la causa de su enfermedad y valorar si se puede desensibilizar al polen con la vacuna antialérgica", concluye.