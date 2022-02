Triste es el crepúsculo, suena el Réquiem Alemán de Brahms que estremece y sin embargo calma el espíritu “Mírame:/dice la letra de esta bella música; “Qué escaso tiempo de fatigas/y trabajos he vivido/y he hallado un gran consuelo”

Dentro de estas palabras lejanas, tan lejanas como el misterio del infinito que cuesta creer, pienso en Carles: “Ha sido escaso su tiempo”, en el que encontró su felicidad en una mujer vasca de Donostia: Carmen Sánchez, que le apoyó en su arte de la cerámica en el que ha conseguido triunfar; y le inspiró ese amor y orgullo que tienen los vascos por su tierra.

Carles, como todo ser humano, pasó “fatigas”: el dolor de “trabajos”; asumir el lejano recuerdo de una infancia feliz que se tornó olvido. Pero “trabajó” por crear una familia sin fisuras, educó a sus hijos en libertad y responsabilidad: Ana estuvo en América, obtuvo el diploma de magisterio internacional, y se ha dedicado fundamentalmente a la enseñanza; Jordi realizó el grado de imagen y sonido y también estudió psicología. Actualmente es orientador educativo en la escola Gavina. Irene trabaja en el vestuario de cinematografía para varias compañías de cine norteamericanas y estoy segura que algún día oiremos su nombre como ganadora de un Oscar.

Carles estudió económicas en Barcelona aunque terminó la carrera en Bilbao, seguramente por algún motivo serio; luchaba contra la injusticia arrebatadamente, pero con su propio control callado.

“Y he hallado un gran consuelo”. A sus hijos les enseñó el amor a su lengua, (siempre les habló en valenciano) y a su País Valencià. Fue uno de los fundadores, con el cargo de tesorero, del PNPV, un partido que surgió con el fin de realizar una política valenciana desde y para el País Valenciano, con una ideología de centro-izquierda abierta tanto a sectores democristianos como socialistas que rebajasen el marxismo. El PNPV actuó como partido cuña para cubrir el vacío político existente entre el PSOE y UCD en el ámbito valenciano.

Al Congreso Constituyente del Partido asistieron: Joan Fuster, Vicent Ventura, Joaquín Muñoz Peirats, Vicent Andrés Estellés y otros políticos e intelectuales valencianos.

Recuerdo perfectamente el entusiasmo de Paco Burguera, que fue secretario general, y de Carles que cuando salía de noche con amigos los asombraba pegando carteles del Partido. Pero no somos vascos… las equívocas ideologías valencianas son puro sentimiento y con sentimientos no se gobierna un pueblo, se gobierna con la razón, mirando lo que realmente conviene al país.

Desagraciadamente no solo ocurre esto en Valencia. La política en general está cargada de ideologías, no se sabe negociar, no se llega a pactos, y aunque alguna vez unos reconozcan que el contrario tiene razón, no cederán porque llegan a ser “beatos” de su ideología.

Pienso en Carles, seguro que sonreiría, ante mis palabras. Era un hombre afable, respetuoso, con ese sentido del humor que tienen los inteligentes.

Muy amigo de sus amigos y muy generoso. Coleccionaba todo tipo de llaves que guardaba en vitrinas, también construía esculturas con hierros y metales. No he conocido a nadie que tuviera tanto conocimiento de la historia de Valencia como él. Sus libros llenan una de las bibliotecas de su casa. Poseía la escasa costumbre de saber escuchar. Era un hombre sociable en la amistad.

De una gran sensibilidad silenciosa, escondía sus sentimientos tocando la guitarra y cantando. Esta mañana en esa ceremonia del adiós donde cada uno silencia sus sentimientos, cantaba Serrat una de las canciones que le gustaban a Carles y que de cierta forma lo definían: Me'n vaig a peu: Cal oblidar la teulada vermella/I la finestra amb flors (…)I l'arribar suau d'una matinada/Que et desperta més vells/Però no vull que els teus ulls plorin/Digue'm Adéu/El camí fa pujada/I me'n vaig a peu/I a les vores hi ha flors”

Se nos ha ido Carles, donde van las memorias perdidas, y un triste silencio es la noche que muere.