El primero de una larga lista de casi 9.000 víctimas

Hacía unas semanas que había vuelto de Nepal y Fernando no se encontraba bien. En su primera visita a Urgencias le dijeron que era solo un constipado y lo mandaron a casa con tratamiento sintomático. Algo normal porque, por aquel entonces, la covid-19 todavía no era pandemia mundial, en España solo se había detectado un caso el último día de enero (un alemán en La Gomera) y del coronavirus se hablaba como algo lejano que estaba pasando en China. Ni por un momento se sospechaba que alguien que ni hubiera estado allí pudiera estar contagiado.

Pero a Fernando, vecino de l'Eliana, con 69 años, el "constipado" no le mejoró y el 11 de febrero fue a las urgencias del Hospital Arnau de Vilanova con síntomas que dejaban bien a las claras que aquello no era un simple resfriado: 38 de fiebre, tos, dificultad para respirar y falta de oxígeno en sangre. Los rayos X confirmaron que sus pulmones se enfrentaban a una neumonía bilateral severa y el equipo de Neumología (tal como recoge una de las publicaciones médicas que aborda los hallazgos de su autopsia) empezó con un tratamiento farmacológico y de apoyo de oxígeno que no funcionó.

Entró en Urgencias el día 11 y falleció dos días después. En la UCI apenas estuvo cuatro horas

Dos días después sucumbió a una neumonía bilateral de origen desconocido. En la UCI apenas estuvo 4 horas. Murió sin que se supiera cuál era el virus que había provocado el daño en sus pulmones. No fue hasta el 29 de febrero, cuando los expertos lograron identificar que le había matado el SARS-CoV-2 gracias a una PCR que se hizo con la muestra de frotis de la garganta que tomaron cuando ingresó y que el laboratorio de Microbiología del Arnau había conservado. Fernando se convirtió así en la primera víctima de la covid-19 en España, el primero de una larga y tétrica lista que hoy, dos años después, suma al menos 8.818 valencianos muertos por covid-19.

"Teníamos la sospecha, pero no se podía pedir PCR"

"Por supuesto que la sospecha de que era covid-19 era muy alta, la tuvimos nosotros y también en Urgencias y UCI pero los criterios del ministerio para pedir una PCR eran estrictos y tampoco teníamos la posibilidad de hacerla nosotros", explica sobre aquel momento Juan José Soler, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y jefe de servicio del Hospital Arnau de Vilanova.

Los "estrictos" criterios del ministerio marcaban en aquel momento que si el paciente no había pisado Wuhan o la cercana provincia de Hubei no procedía solicitar una PCR. En sucesivas actualizaciones, se ampliaron los países sospechosos conforme Sanidad fue verificando el avance de la pandemia, muchas veces, por detrás del avance real del virus. De hecho, hasta el 25 de febrero no se incluyó a Italia en ese listado. Con Fernando, los criterios eran "muy rígidos pero tanto la neumonía severa que presentaba como el haber estado en Asia, aunque no fuera China, nos hicieron pensar por supuesto en la covid pero pasó por delante de nosotros, sin que pudiéramos hacer nada por él. La enfermedad estaba en un estado muy avanzado", recuerda Soler.

Juan José Soler, jefe de Neumología del Arnau: "Pasó por delante de nosotros, sin que pudiéramos hacer nada por él"

La sospecha de covid sirvió para justificar que se le aislara, conteniendo un contagio masivo a los profesionales que le atendieron que no llegó a suceder en parte por el aislamiento y en parte porque tan avanzada estaba la covid "que ahora sabemos que había entrado ya en fase no contagiosa", explica Soler.

Dos años después, el especialista asegura que se hizo todo lo posible (con tratamiento de corticoides incluido) pero incluso ahora hubiera sido difícil tener resultados. "De todas maneras, ahora no habría llegado en ese estado porque ese constipado del principio se habría detectado como covid y puede que estuviera vacunado" aunque tampoco el arsenal de medicamentos ha evolucionado demasiado. "Hemos trabajado en este tiempo con lo que teníamos, usando unos medicamentos y descartando otros y ahora estamos a la expectativa de los nuevos antivirales orales. Ójala lleguen nuevas herramientas", concluye el neumólogo.

El shock del primer fallecido

La muerte de Fernando y su relación directa con el nuevo coronavirus de Wuhan no se hizo pública hasta el 3 de marzo cuando ya había ya una decena de casos confirmados (el primero se detectó en La Plana el 25 de febrero) pero todos con síntomas leves. La noticia de que la pandemia ya había empezado a cobrarse víctimas fue un shock. De hecho, en aquel momento la consellera de Sanidad, Ana Barceló, defendió que la relación causa efecto entre la covid y la muerte de Fernando no estaba plenamente establecida.

Justo un mes después de que Fernando perdiera la vida en el Arnau, se confirmaron otras dos nuevas muertes. Al día siguiente, el estado de alarma y el confinamiento general. Ya no había marcha atrás. La primera ola del coronavirus estaba mostrando sus dientes porque el virus estaba ya «en casa» sobre todo después de la bomba biológica que supuso el partido en Milán entre el Atalanta y el Valencia CF, uno de los eventos que ayudó a disparar esta primera onda epidémica en España según han confirmado a posteriori los investigadores.

El listado oficial marca 8.818 muertes por covid-19 pero está lleno de agujeros

Dos años y seis envites del coronavirus después las cifras de la pandemia en la Comunitat Valenciana asustan. Más de 1, 2 millones de valencianos contagiados y, lo que es peor, tras Fernando y aquellas dos muertes confirmadas el 13 de marzo, al menos otras 8.818 más. Son las cifras de un listado oficial con agujeros: son todos los que están pero no están todos los que son en ninguna de las dos listas.

Los no reconocidos

Porque la falta de un sistema de detección con capacidad suficiente para hacer pruebas PCR y el caos de la primera ola dejó a muchos casos sin detectar (lo mismo que ha pasado en el resto) pero también a muchas víctimas de la covid-19 que nunca han sido reconocidas como tales. Los médicos de familia que en aquellos primeros compases de la pandemia certificaban muertes de mayores muy frágiles en sus casas lo hacían con la certeza de que la covid-19 estaba detrás pero sin una PCR positiva que así lo atestiguara.

El Instituto Nacional de Estadística llegó a poner cifra a este grupo de muertes «sospechosas» que no subieron nunca al listado oficial: eran 579 más en 2020 de las oficialmente registradas. De haberse reconocido, la lista negra de la covid-19 en la C. Valenciana andaría ya por los 9.397 fallecidos.

La primera ola fue la que dejó más decesos de covid sin detectar pero definitivamente no las más mortífera. Este triste honor lo tiene la ola que se vivió en enero del año pasado. Del 10 de mayo de 2020, pasada la primera ola, al 30 de marzo de 2021 con la gran ola de enero superada, se habían sumado 5.640 fallecidos. Murieron un 1,5 % de todos los que se contagiaron con especial incidencia en las residencias de mayores.

Más casos, menos muertes

Con la generalización de las vacunas, las gráficas por fin han dado la vuelta y los picos de contagios y de muertes han cambiado los roles: los contagios se han multiplicado por cuatro con respecto a lo que hubo hace un año gracias a delta y sobre todo a ómicron pero la letalidad ha caído al 0,1. La superposición de las gráficas de casos diarios y de muertes diarias registradas dejan claro que algo ha pasado: las vacunación.

Calcular el impacto final va a ser muy difícil. No se contabilizan las muertes "colaterales" de la pandemia

Aún así sigue muriendo gente en los hospitales. La gran mayoría, personas que decidieron no vacunarse o a las que el virus les pilló entre dosis, pero también personas completamente vacunadas con otras enfermedades a las que un contagio de covid-19 (como ya pasaba con la gripe otros años) les desestabiliza. La sexta ola no ha dicho sin embargo su última palabra en cuanto a muertes. Aun quedan personas en las UCI y pasarán días hasta que dejen de sumarse muertes por este gran tsunami que aún estamos surfeando.

El impacto final de esta pandemia en muertes va a ser muy difícil de establecer incluso aunque se reconociera como víctimas de la pandemia a esos casos sospechosos que nunca tuvieron una PCR positiva. Es la reflexión que hacen los expertos: en esta lista falta contabilizar las muertes colaterales. Todas esas personas que han muerto por no ser tratadas a tiempo de una enfermedad crónica, por el retraso de una ambulancia cuando todo el sistema estaba saturado o por no hacerse una prueba a tiempo cuando empezaban unos síntomas sospechosos. Ellos también han sido víctimas de la covid. Fernando fue el primero pero va a ser imposible decir quién será el último.