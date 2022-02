Urnas en Castilla y León: incentivo al Botànic o el revulsivo que ansía el PP

Castilla y León decide hoy el reparto de 81 escaños y el futuro del gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco. Unos comicios que Pablo Casado ha forzado para tratar de tomar impulso en su camino hacia la Moncloa y a los que mira el resto de España, ya que estas elecciones pueden ser la antesala de lo que estar por llegar, incluso a una distancia de 575 kilómetros, la que separa ese territorio de la Comunitat Valenciana.

Levante-EMV ha pedido a cinco cargos electos del PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem en el Congreso de los Diputados una reflexión con mirada valenciana sobre esta cita con las urnas. Y la principal conclusión es que la derecha, tras el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, espera un revulsivo para recuperar el poder, mientras que la izquierda, al contrario, ve un paso más hacia un tercer Botànic.

La diputada y coordinadora de política nacional del PPCV, Belén Hoyo, sostiene sin titubeos que los comicios serán un «verdadero revulsivo para el PP de España y también para el de la Comunitat Valenciana». «Un hito más en el proyecto de Carlos Mazón, que nos acerca aún más al Palau», asegura. «Los resultados en Madrid y en el resto de las comunidades son la antesala del regreso al gobierno autonómico», insiste. Defiende que el «contexto favorable», junto con «la desastrosa gestión del Botánic», conseguirán que partidos de la izquierda se terminen de hundir, dejando así al PP como única alternativa viable para garantizar el progreso económico y social».

Hoyo acusa al PSOE de «podemización» y mantiene que frente a los pactos con «radicales», está la apuesta de su partido por « políticas de centro basadas en una gestión solvente». «El Gobierno de Pedro Sánchez es el mayor obstáculo para el crecimiento y el empleo, igual que el gobierno de Ximo Puig lo es para la C. Valenciana», afirma.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos y portavoz en la C. Valenciana, María Muñoz, asegura que afrontan el 13F con «sensaciones positivas» por la campaña de «veracidad de Paco Igea frente al vacío de propuestas e incapacidad para explicar este adelanto electoral por parte del señor Mañueco». «Queremos alejar a los extremos de la gestión de Castilla y León con unas políticas moderadas». «En la Comunitat Valenciana seguimos centrados exclusivamente en la labor de mejorar el día a día de los ciudadanos a golpe de propuestas y cercanía. Un trabajo arduo que no nos permite plantearnos un escenario electoral, con el pleno convencimiento de la utilidad de un proyecto como Ciudadanos», apunta y pone como ejemplo el respaldo de la reforma laboral.

En el lado de la izquierda, el análisis es distinto y se coincide en denunciar la «maniobra» del PP al anticipar las elecciones.

Para el coordinador del comité parlamentario del PSPV en el Congreso, Vicent Sarrià, ha quedado «patente» el «poco respeto del PP» a la ciudadanía al convocar unas elecciones por «puro interés» para potenciar el «maltrecho» liderazgo de Casado. El socialista advierte de la posible alianza entre el PP y Vox, lo que convertiría al PP en la «única derecha supuestamente democrática que no pone líneas rojas a la ultraderecha». Afea al PP una campaña que ha obviado los problemas de Castilla y León y planteada como un falso plebiscito a Sánchez. «Falta sentido de Estado», lamenta. «El PP ha hecho una campaña plagada de momentos delirantes, y sandeces», asesta. Sarrià descarta consecuencias para España o para la Comunitat Valenciana y subraya que la voluntad de Sánchez y Puig es agotar la legislatura. Defiende que, a pesar de todo lo que se ha dicho, ambos gobiernos progresistas son ejemplo de «estabilidad», algo que, subraya, es fundamental para la recuperación. «Frente a los despropósitos, Puig demuestra responsabilidad y el Botànic es un referente en el conjunto de España, está dando resultados». Respecto a la reforma del modelo de financiación, Sarrià señala que Casado ha abogado sin matices por un modelo opuesto al que defiende la Generalitat. «Y Mazón, una vez más, hace seguidismo partidista», denuncia.

Convocatoria innecesaria

«Eran absolutamente innecesarias, había una estabilidad y se ha generado una situación innecesaria», señala el diputado de Compromís, Joan Baldoví. «Convocar pensando en el rédito electoral de tu líder en Madrid es impúdico», añade Baldoví en alusión a Mañueco y Pablo Casado. «Me gustaría que salieran trasquilados porque no han jugado honestamente», añade. Además, reprocha una campaña centrada en temas nacionales y no en clave territorial.

Dicho esto, lanza «un aviso a navegantes» en clave valenciana: «Las legislaturas se deben agotar y deben durar cuatro año si hay estabilidad y no convocarse porque interesen a un partido, sea el PP o el PSOE» , apunta en un reproche velado al anticipo electoral del presidente Ximo Puig en 2019. Con todo, Baldoví mantiene que ese año la ciudadanía apostó por un gobierno de coalición progresista que debe durar cuatro años», reitera. «Las elecciones deben ser valencianas y no de Madrid», remata. Y ello implica que deben hablar de los problemas valencianos y no de Sánchez y Casado. «Hacer una campaña en clave española es contraproducente, yo me creo el estado autonómico», añade. Baldoví reflexiona sobre el posible avance de la ultraderecha de Vox y advierte de que si el PP gobierna con esta formación será un antes y un después y puede «abrir los ojos a mucha gente».

Por su parte, la diputada de EU Roser Maestro, integrada en el grupo de Unidas Podemos afea el «oportunismo» del PP al adelantar elecciones, así como el contenido de la campaña por parte de la «derecha» basada en las mentiras y el «ataque» al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Maestro sostiene que «no habrá efecto Mañueco» y frente a la «derechización» en el PP aboga por una campaña centrada en la clase trabajadora y en «la unión frente al fascismo». La diputada defiende que desde su partido el Botànic «ha trabajado de forma ejemplar y pensando en la estabilidad de gobierno para agotar la legislatura» al tiempo que pone en valor el trabajo de Unides Podem para hacer frente a las políticas de derecha. «València seguirá siendo la tumba del fascismo y trataremos de luchar con decencia y responsabilidad para evitar que la derecha tenga cabida», afirma.