El ‘valenciano’ que retó a la banca: «He sido la gota que colmó el vaso»

La madrugada del martes pasado, Carlos San Juan (Zamora, 1943) no pegó ojo. Estaba entre emocionado y nervioso porque tenía que tomar un AVE desde València, donde vive desde hace más de 50 años, hasta Madrid. Allí se entrevistaría con algunos de los representantes más importantes de la banca española y entregaría en el Ministerio de Economía su iniciativa por una atención más humana de los bancos hacia los mayores, firmada por más de 600.000 personas. Sin dormir, se marchó a la capital, puso firmes a todos los bancos, dejó su posición clara ante decenas de medios de comunicación y, de paso y por sorpresa, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se acercó a saludarlo y le prometió «cambios» a finales de febrero.

«El viernes, asociaciones de jubilados me decían que el tren se había puesto en marcha y que yo era el maquinista. Yo, después de haberlo pensado mucho, creo que es un vaso que estaba lleno de agua, que le cae una gota y entonces rebosa», dice San Juan en conversación con Levante-EMV. Se sabe «una especie de fenómeno sociológico» al que le ha tocado jugar este rol en la actualidad de todo un país.

Hasta hace apenas un mes, San Juan solo era conocido en el entorno médico valenciano, ya que consiguió ser un reputado urólogo hasta su jubliación, hace catorce años, cuando le diagnosticaron un párkinson periférico tipo 2 que ha conseguido estabilizar gracias a la medicación.

Su vida transcurría relajada, a caballo entre su piso del barrio de Monteolivete y su casa de la montaña en Nàquera. Entre los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente —tiene la colección completa—, la ornitología —le apasionan la colombicultura y la canaricultura— y la literatura de Miguel Delibes, que le retrotraen a su Castilla y León natal, a la tierra de sus abuelos, al campo. Leía a Delibes hasta la una y se iba a la cama y dormía del tirón hasta las once o las doce. Pero se cruzaron en su camino la brecha digital y el maltrato bancario.

El día en el que, ante una duda respecto a cómo manejar los servicios bancarios, un empleado le contestó que si no sabía lo que hacer, que se cambiara de banco, se quedó mudo. Regresó a su casa frustrado, ante la sorpresa de su mujer. Se encerró y entonces recordó sus días en quirófano: realizó los mismos ejercicios de relajación que realizaba antes de operar. Respiró hondo e inició la petición online.

Ahí pasó de descansar plácidamente a no pegar ojo por tener que coger el AVE para ir al ministerio y atender a medios de comunicación de todo el país y de parte del extranjero. Se había convertido en un referente para miles de personas mayores que han visto cómo les cerraban sucursales y los tiempos de atención presencial se reducían. «Me dices hace un tiempo que soy capaz de vivir a este ritmo y no me lo creo. Nunca sabes cuáles son los límites de tu resistencia. Esto es muy emocionante y no estoy cansado. Seguramente ha sido por la adrenalina, si no me hubiera venido abajo, esto te lo digo como médico», comenta.

Sin historial de activismo

La medicina había movido la vida de Carlos. Eso y su vida familiar, con su esposa —está a punto de cumplir las bodas de oro— y su hija. De joven, sus ideas humanistas le llevaron incluso a que le rondara «la idea» de meterse a misionero como sacerdote. Al final se dio cuenta de que no podía «renunciar a formar una familia». Ver crecer a sus tres nietas le confirma que tomó la decisión correcta.

Lo del activismo le ha despertado ahora, ya que San Juan admite que nunca ha militado en causas. Respaldó las huelgas históricas de los médicos, pero no se involucró en primera línea sindical. Su relación con políticos había sido solo en València y siempre dentro de las consultas, donde atendió a más de una figura relevante de la sociedad del «cap i casal». San Juan rehuye de la política y afirma de manera rotunda que si se politiza la situación con los bancos, se «desvincularía totalmente». «No quiero que nos utilicen los políticos como arma arrojadiza», asevera. También han contactado con él diversos bufetes de abogados. Hasta el momento los ha rechazado.

Aunque ha vivido en varias ciudades —Zamora, Ávila, Tenerife, Barcelona y València—, se ha sentido conectado con el campo siempre. Ahora más que nunca, al abanderar la queja de los jubilados de la España vacía que ven cómo las entidades abandonan sus pueblos no rentables. Pese al revuelo que se ha formado alrededor de él, recalca que solo lo mueve el humanismo, sus ganas de «ayudar a la gente». «Como cuando estaba en el hospital. Es mi vocación», sentencia.