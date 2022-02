La secretaria general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario popular, María José Catalá, ha evitado esta mañana pronunciarse sobre la prácticamente inevitable alianza entre el PP y la ultraderecha de Vox tras los resultados en Castilla y Léon. La popular ha mostrado su satisfacción por los comicios, que ha ganado el PP aunque muy lejos de la mayoría suficiente para gobernar en solitario, y ha asegurado que estos resultados permitirán seguir gobernando "con la dignidad y la diligencia que caracteriza al señor Mañuecos". "La ciudadanía ha dicho lo que necesita y será un gobierno de estabilidad" ha indicado. Ha destacado que el PP ha sacado el mejor resultado que toda la izquierda junta, lo que, en su opinión, es un mensaje a Pedro Sánchez. "Las perdió en Madrid, las ha perdido en Castilla y León y las perderá en Andalucía", ha vaticinado la también síndica del grupo popular en el Ayuntamiento de València.

Menos contundente y mucho más esquiva se ha mostrado al ser preguntada sobre si el PP valenciano estuviera dispuesto a gobernar con Vox en el caso de trasladar a la Comunitat Valenciana el veredicto de las urnas en Castilla y León. Catalá ha asegurado que el PP va a iniciar una ronda de contactos. "Ha otros partidos que merecen ser escuchados, hablaremos con todos, porque no hay que excluir del diálogo a nadie". Catalá no ha querido salirse de este guión y repreguntada sobre si pactaría o no con Vox, ha indicado: "Depende del diálogo, la negociación acaba de empezar", ha insistido. En todo caso, ha matizado que "cosas más raras se han visto". Y ha puesto como ejemplo que Sánchez negocia con "los herederos de etarras", ha dicho. "Lecciones al PP, ninguna",