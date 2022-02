En el pleno de la Diputación de Valencia, a las intervenciones de los 31 diputados que componen la corporación se les puede sumar próximamente la de alcaldes, alcaldesas o colectivos locales interesados que hasta ahora no tenían un asiento en el hemiciclo. El nuevo Escaño 32 es una de las medidas que se incorporan en el primer Reglamento de Organización y Funcionamiento, que quiere marcar las pautas y el transcurso de los principales órganos de debate de la institución provincial.

El documento se someterá a aprobación en la próxima sesión plenaria de fin de mes tras su paso este martes por la Comisión de Administración General. En caso de recibir el visto bueno, se abriría la posibilidad de comparecer de representantes municipales que soliciten intervenir en el pleno. El objetivo de la medida es que en cada pleno se cuente con una comparecencia que tendrá la posibilidad de formular un ruego y una pregunta justo antes de que se inicie este turno a los diputados y diputadas de la institución.

Según el texto validado en comisión, quien quiera intervenir deberá dirigirse al presidente de la corporación, en este caso, Toni Gaspar, que será el que informará en la primera junta de portavoces que se convoque. El presidente, una vez oída la junta de portavoces, "será el competente para ordenar la sustanciación de las comparecencias del Escaño 32, que seguirán el orden de la presentación de las peticiones de comparecencia, pero excepcionalmente la Junta de Portavoces podrá alterar dicho orden por razones motivadas de urgencia o actualidad".

Para la corporación, la puesta en marcha de este Escaño 32 pretende reforzar la apuesta por el municipalismo y "dotar de un mecanismo más a los alcaldes y alcaldesas para hacer llegar las inquietudes de sus municipios y comarcas", en la línea de actuación de una diputación "cuya razón de ser es el servicio a los ayuntamientos". En las Corts ya se habló de la posibilidad de instaurar un Escaño 100 (lo llevaba Podem en su programa en 2015) aunque se cuenta también con la posibilidad de la Iniciativa Legislativa Popular para llegar a la cámara.

Reuniones telemáticas y transfuguismo

El nuevo reglamento no solo desarrolla el Escaño 32. Sus siete títulos y 67 artículos incluyen desde las competencias y órganos colegiados a los derechos y deberes de los diputados , que establece igualmente las causas de posible incompatibilidad de los representantes provinciales y las limitaciones en la actividad privada posterior, con el fin de evitar lo que popularmente se conoce como “puertas giratorias” así como la limitación de tiempo en las intervenciones a 5 minutos.

En este sentido, también regula uno de los asuntos a los que se ha visto la corporación abocada durante la pandemia: la vía telemática. Así, señala que cuando "concurran situaciones de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o individual, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el funcionamiento presencial de las sesiones, la presidencia del órgano o quien válidamente le sustituya, podrá constituirlo y celebrar las sesiones a distancia por medios electrónicos y telemáticos". Para estas, no obstante, se requerirá que sus miembros "se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad y asistencia", aunque se aceptan excepciones que tendrán que ser validadas por la presidencia.

El reglamento a su vez pone el foco en limitar el transfuguismo. Señala así que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos "no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia", es decir, no se podrá cobrar más si se abandona un grupo político a cambio de poder entrar luego en un gobierno (lo que supondría mayor remuneración).

Se precisa además que cuando la mayoría de los diputados de un grupo político "abandone la formación política en la que resultaron elegidos o sean expulsados de la misma, serán los que permanezcan en la citada formación los legítimos integrantes del mismo a todos los efectos". No obstante, secretario general "podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas".