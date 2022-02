Dormitorios de más de 12 m2 y cocinas abiertas para las casas con perspectiva de género

La cocina en un espacio abierto que no aísle a quien se encuentre en ella, que esta sea lo suficientemente amplia como para que quepan dos personas, que el baño permita que una persona pueda ayudar al aseo a otra o que al menos una de las estancias esté condicionada para tener acceso universal. Son algunos de los apuntes que se precisan para edificar con perspectiva de género y que este miércoles presenta la Conselleria de Vivienda.

Las recomendaciones forman parte del libro Proyectar los espacios de la vida cotidiana encargado por la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción que dirige Nuria Matarredona. Así, según indica, esta publicación servirá de indicación para la construcción de los proyectos de vivienda pública innovadora que está llevando actualmente la Administración autonómica, una "transferencia de conocimiento de la investigación a la vida real" que también servirá de base de referencia para futuras edificaciones privadas.

En este sentido, la directora general destaca que tras la incorporación de algunas de estas indicaciones en los proyectos piloto se hará un seguimiento de si estas condiciones planteadas mejoran la convivencia y cohabitación, lo que podría acabar provocando su salto a futuras licitaciones. "Si se observa que supone una mejora importante, las constructoras tendrán un modelo para trabajar", indica.

"La arquitectura condiciona los comportamientos de las personas y con ello de la sociedad"

El proyecto surge con la idea, como complementa la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, de que la arquitectura condiciona los comportamientos de las personas y con ello de la sociedad. Pone de ejemplo la cocina, "el corazón de la casa mediterránea", que, sin embargo, si es pequeña o si está apartada del resto de estancias deja "relegada" a la persona que está haciendo las labores.

Soto y Matarredona insisten en que no se trata de que esta perspectiva de género esté pensada para las mujeres "porque cada vez hay más hombres que hacen las tareas domésticas" sino que se trata de diseñar viviendas que se adapten a las diferentes formas de convivencia y que sean amables con la política de cuidados y conciliación, algo que pasa, remarcan, por los dos sexos.

" Se trata de diseñar viviendas que se adapten a las diferentes formas de convivencia"

La publicación propone dar mayor superficie a los espacios que apoyan de manera directa las tareas de cuidado, mejorar la calidad espacial y arquitectónica de estas estancias como el baño o la cocina, integrar espacios exteriores que sean de, al menos, 120 cm de profundidad o que se facilite la "versatilidad" de las viviendas para que "puedan adaptarse a las diferentes etapas de la vida de sus miembros".

En este punto señala especialmente a los dormitorios de los que explica que deben ser estancias con capacidad para "flexibilizar y adaptar la vivienda a diferentes necesidades", esto es, que puedan amueblarse como dormitorios de diferentes maneras (algo, insiste Soto, que tiene que ver también con la economía circular) así como que puedan "albergar usos diferentes o complementarios al descanso".

Así, recomienda evitar una superficie útil inferior a 10-12 m2 para estas estancias, tratar de evitar los lados de una longitud de menos de 2,5 metros para no impedir la colocación de una cama en esa orientación, que se genere la posibilidad de "sumar y/o dividir" dormitorios entre sí y que los dormitorios estén dimensionados "de forma similar" para evitar jerarquías entre estos, es decir, que no haya un dormitorio principal sobre el resto, algo que, indican, ya no es la única forma de convivencia.