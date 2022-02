El Hospital La Fe, a través de la Unidad de Oncología Pediátrica y Radioterapia, utilizará la realidad virtual para contribuir a eliminar la ansiedad en los tratamientos de radioterapia en niños y niñas con cáncer. Una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana.

'I am Ready' de la Fundación Ricky Rubio es la herramienta que ayudará a impedir que el impacto de la enfermedad y del tratamiento pase factura a los niños a nivel personal y también familiar. Este es el objetivo del programa de Nixi for Children y de The Ricky Rubio Foundation que se implementará por primera vez en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe y se da a conocer coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero.

Mejorar la humanización

La radioterapia es uno de los tratamientos oncológicos que ofrece mejores resultados a nivel de curación y mejora de la calidad de vida, pero para los niños y las niñas diagnosticados de cáncer, puede suponer una experiencia desconocida e inquietante.

Según ha explicado Érika Collado, especialista en Oncología Radioterápica del Hospital La Fe, "gracias a esta excelente iniciativa, nuestros pequeños pacientes van a ser capaces de reducir la ansiedad que les puede producir el desconocimiento ante el tratamiento con radioterapia, usando para ello la realidad virtual preparatoria que combina imágenes reales 360º con un personaje de animación 3D (Nixi). Sin duda es una herramienta más comprensible y visual que todas nuestras explicaciones a esas edades".

"Es una herramienta más comprensible y visual que todas nuestras explicaciones a esas edades" Érika Collado - Especialista en Oncología Radioterápica del Hospital La Fe

Por su parte, el jefe de sección de Oncología Radioteràpica del Hospital La Fe, Antonio J. Conde, ha añadido que esta herramienta "consigue ayudarnos a mejorar la humanización de los tratamientos con radioterapia en los niños, permitiendo reducir el estrés que este puede ocasionar tanto a ellos como a sus familiares, empoderándolos de una forma amena con una herramienta fácil de usar".

Evitar la sedación

Cuando los pacientes pediátricos reciben radioterapia se encuentran completamente solos en la unidad de tratamiento. Es muy habitual recurrir a la sedación cuando no son capaces de quedarse quietos, sobre todo en pacientes menores de 6 años. Sin embargo, en los niños y niñas más mayores la sedación durante la radioterapia puede ser evitable, y esto es lo que 'I am Ready' quiere conseguir eliminando el miedo de los niños y las niñas y de su entorno familiar, transformando la radioterapia en un proceso más natural.

El proyecto busca evitar el uso de la sedación durante el tratamiento de radioterapia pediátrica, eliminando el miedo de los niños y las niñas y de su entorno familiar

Cada sesión de radioterapia tiene una duración media de 15 minutos en el que los niños y las niñas tienen que mantenerse inmóviles para garantizar la precisión del tratamiento en una sala blindada para la radiación mientras son controlados externamente mediante cámaras. Suelen recibir cerca de 25 sesiones de media en días consecutivos, por lo que evitar sedaciones es esencial para su salud.

Llegar a más pacientes

Tras vivir una experiencia personal cercana al cáncer cuando era adolescente, Tomàs Lóbez, decidió fundar Nixi for Children en 2019 para ayudar a mejorar la vida de los niños y niñas en el hospital. El primer proyecto profundizó en el uso de la realidad virtual para la reducción de la ansiedad preoperatoria a través de la preparación emocional de los niños y niñas. "Creemos que la realidad virtual empodera a los niños, les da herramientas para afrontar su hospitalización sin miedo".

"Creemos que la realidad virtual empodera a los niños, les da herramientas para afrontar su hospitalización sin miedo" Tomàs Lóbez - Fundador de Nixi for Children

Tras validar su tecnología en un ensayo clínico, con 'I am Ready' esperan ampliar sus líneas de trabajo para llegar a más pacientes y a sus familias.

La técnica impulsada por Nixi for Children ya se ha aplicado con eficacia clínicamente probada en los preoperatorios de varios hospitales de España y en las sesiones de radioterapia desde el año pasado en oncología pediátrica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. También se están repartiendo los primeros kits de uso en los EEUU a través de The Ricky Rubio Foundation.