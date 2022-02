La sociedad valenciana mira al PP ante el auge de la ultraderecha

Los resultados de Castilla y León están marcados por las peculiaridades de esta autonomía. Sin embargo, hay reflexiones que van más allá del territorio concreto. El avance de la extrema derecha, la caída de apoyos del bipartidismo o la irrupción de partidos localistas centran el análisis de representantes destacados de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana. La mirada está especialmente puesta en el PP, quien colinda en la frontera ideológica con Vox y que lleva el traje de víctima, socio o culpable del ascenso de la ultraderecha según el emisor.

Salvador Navarro. Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV): «La política está cada vez más alejada de las necesidades ciudadanas»

Creo que hay una lectura clara: cada vez la política está más alejada de las necesidades de los ciudadanos. Quedó patente hace pocos días en la votación de la reforma laboral, donde algunos partidos antepusieron intereses cortoplacistas y de partido frente al diálogo social, y ha vuelto a quedar patente ahora, con una participación muy baja en los comicios y con la irrupción de partidos que se acercan más a los problemas locales. El clima es poco propicio al pacto y al diálogo, pero es precisamente lo que necesitamos.

Ismael Sáez. Secretario general UGT PV: «La crispación sigue siendo el escenario de la política española»

No es una sorpresa el resultado en las elecciones de Castilla y León, salvo para quienes las convocaron. No hay grandes diferencias en el apoyo recibido por bloques respecto de las generales de 2019, pero el cambio de Cs por Vox pone en evidencia la falta de solidez de Pablo Casado que aprecian los votantes de derechas, el error de Cs cuando lo dirigía Albert Rivera y la reacción nacionalista española al independentismo. Malas noticias: la crispación sigue siendo el escenario de la política española, a pesar de la responsabilidad de sindicatos y patronal.

Ana García Alcolea. Secretaria general de CCOO PV: «El PP asume planteamientos que ensanchan la radicalización»

Estamos preocupados por el auge de la extrema derecha que parece que está consolidando su espacio como en gran parte de Europa. Pero en esta ocasión es más elocuente porque el PP asume sus planteamientos que tienden a la ensanchar la radicalización. Son discursos contrarios a los valores que fomentamos, basados en el entendimiento y el diálogo siempre con la perspectiva de ganar derechos clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. El ejemplo más reciente es el de la derecha y la extrema derecha votando en contra de la reforma laboral.

Albert Girona. Historiador: «El electorado de la extrema derecha se encuentra muy movilizado»

No creo que se pueda extrapolar el resultado de Vox con otras partes de España. Castilla y León es un territorio tradicionalmente ultraconservador mientras que en otras autonomías no tiene tanta fuerza. Vemos también una movilización muy importante de su electorado que parecen estar en campaña permanente.

Vicent Flor. Sociólogo y director del Institut Alfons El Magnànim: «Vox se convierte en el principal partido protesta, aunque de derechas»

No se pueden extrapolar los resultados porque Castilla y León tiene la mitad de la población valenciana con el triple de provincias; es un territorio menos urbano y más conservador y está muy cerca de Madrid, que centrifuga recursos. Sí se puede ver que, como aquí, los dos principales partidos están lejos de la mayoría absoluta y que Vox, a diferencia de Podemos que se desinfla, se convierte en el principal partido de protesta, de derechas, pero de protesta. Asimismo, la base de Cs se difumina, con lo que se polariza aún más los bloques electorales.

Isabel Morant. Historiadora: «La diferencia con Europa es que la derecha se abre a gobernar con ellos»

El auge de la extrema derecha en España es un hecho incontestable igual que ocurre en otros países europeos. Lo inquietante es cómo ha ocurrido aquí, que ha sido traída por la propia derecha que se califica de liberal, pero que no tiene problema en pactar y gobernar con la extrema derecha. Le debería dar pánico si reflexionara. Ahora el problema lo tiene la izquierda que es quien ha de evitar que ese extremismo lo inunde todo ya que la derecha liberal no lo va a hacer.

Vicente Garrido. Catedrático de Derecho Constitucional: «El PP debe tener la destreza de centrarse»

Desde mi punto de vista existen dos causas que explican la pujanza de Vox. De un lado, una política excesivamente agresiva por parte de la izquierda que resulta poco conciliadora en cuestiones como memoria histórica o el feminismo exacerbado que provoca en la derecha una reacción que le lleva a irse al extremo. La segunda tiene que ver con una política a veces desnortada del PP, que no ha sabido reunificar el centro y atraer el voto de Cs. No se ha acertado en ese camino y resolverlo está en el tejado del PP. La mayoría del voto de Vox, es voto del PP cabreado, por eso el PP debe tener la destreza de saber centrarse.

Ellos mismos están engordando el monstruo. El PP debe intentar que las instituciones funcionen, no convertirse en un partido antisistem

Roberto Viciano. Catedrático de Derecho Constitucional: «El extremismo se frena con las reformas que la sociedad solicita»

El crecimiento de la extrema derecha tiene, en mi opinión, su origen en tres cuestiones: la decepción de muchos ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema democrático y la constatación del impacto desigual que producen las crisis económicas; una agenda política muy marcada por una visión exagerada de las identidades sexuales, que ha provocado una reacción a la contra; y el proceso de independencia de Cataluña que hizo resurgir con fuerza el nacionalismo español. A cualquier extremismo se le frena haciendo bien las cosas las fuerzas moderadas del sistema; acometiendo las reformas que la sociedad solicita, que no son muchas veces las que se priman en la agenda política dominante y mejorando la educación y formación política de la ciudadanía, cosa que lamentablemente cada día se deteriora más.

Joan Lerma. ‘Expresident’ de la Generalitat: «El PP no tiene que ser un partido antisistema»

El ascenso de Vox, aunque no es nuevo, es preocupante y en buena medida es resultado del propio escoramiento del PP. Lejos de intentar solucionar los problemas y tratar de dar soluciones, el PP se está alejando de su faceta de partido institucional y la consecuencias es el avance de la ultraderecha. Ellos mismos están engordando el monstruo. El PP debe intentar que las instituciones funcionen, no convertirse en un partido antisistema.

Alberto Fabra. ‘Expresident’ de la Generalitat. «El PP no tiene nada que ver con el avance de Vox»

El resultado no me sorprende porque lo que está ocurriendo ahora es la plasmación de los resultados estatales. Vox es un partido de derecha dura y los partidos extremos lo que hacen es atraer a la gente que está harta de la política establecida, son fruto de la radicalidad. Es casi un arrebato, una forma de tratar de romper con la situación actual. No comparto que el PP tenga algo que ver con este avance; es retorcer la realidad porque es un fenómeno que no pasa aquí, se ve en toda Europa. El PP es un partido de centroderecha, constitucionalista, con posiciones tranquilas, pero estamos viviendo un momento complicado.

José Manuel Margallo. Exministro de Asuntos Exteriores: «Se está bipolarizando el mapa político»

El 13 F lo que ha demostrado es la fragmentación del espacio político que comenzó en 2014 con Podemos, siguió con Ciudadanos y a partir de las andaluzaz, con Vox. Esto ha ido acompañado por una radicalización de los partidos que tiran a los extremos. El PP vigila con su ojo derecho a Vox y el PSOE, con su ojo izquierdo a Podemos y esto radicaliza España y la desnaturaliza. Es la bipolarización del mapa político, aquello que siempre hemos querido evitar quienes hicimos la transición; las dos España. La consecuencia son dos bloques enfrentados, sin puentes para el diálogo y sin capacidad de pactar los asuntos de Estado. Esto se traduce en la ingobernabilidad y que la alternancia en el poder no sea tranquila”. Los partidos centrales no se debilitan porque aparecen nuevos partidos, sino porque se vacían y se llenan con fórmulas temporales, como ocurre ahora con Vox. Y esta es la reflexión que debemos hacer, por qué se vacían.

José Luis Ábalos. Exministro de Transportes: «El problema del Partido Popular es Vox»

El problema del PP, insuficientemente valorado en lo político pese a la ansiedad que le produce, es Vox, y lo que ha quedado demostrado es que el PP para acceder al gobierno depende de la ultraderecha. Tras el resultado electoral y su pírrica victoria, el PP tiene un problema, que no tenía, en Castilla y León, y un problema a nivel nacional, que ya tenía, de liderazgo y de proyecto. El tacticismo chapucero y mercachifle de Génova evidencia la inmadurez de las pretensiones de la actual dirección del PP. Otra cuestión es el análisis sobre la situación en la España vaciada, sus necesidades e incertidumbres sobre su identidad y las debilidades en comunicación y relato de la izquierda en ese ambiente.

Esteban González Pons. Vicepresidente del Grupo Popular del Parlamento Europeo: «El eje que divide ahora a los partidos es polarizadores - integradores»

Vox es la respuesta que buena parte de España da a los gobiernos de Podemos. En el contexto europeo Vox es una anomalía tanto como lo es Podemos; media Europa viene de dictaduras comunistas y eso de la extrema derecha mala y la extrema izquierda buena no lo compran en ningún país. Ya no nos dividimos en derechas e izquierdas, sino en polarizados e integradores. Hasta que los partidos del centro no decidamos romper los bloques, los extremistas de un lado y otro dictarán la agenda política y creciendo la grieta que separa al centro político.

Antonio Montiel. Exsecretario general de Podem: «El apoyo a alternativas locales es sinónimo de orfandad política»

Castilla y León presenta condiciones muy especiales, pero hay tres elementos que llaman la atención. En primer lugar, una participación electoral a la baja; en segundo, una pérdida de apoyo a los partidos tradicionales que apuntan a un cierto alejamiento ciudadano de las propuestas tradicionales, pero también de los que aparecieron como renovación en 2015, Podemos y Cs, que parecen haber envejecido muy rápido. Y por último, la confianza en alternativas locales, lo que es sinónimo orfandad electoral y de búsqueda del valor político de la proximidad política. Si no se construye pronto una alternativa política solvente y transversal que canalice el malestar, ese hueco lo pueden acabar llenando propuestas localistas o, lo que es peor, el populismo de extrema derecha.

Antonio Estañ. Exsecretario general de Podem: «El problema de la extrema derecha es que está normalizada»

Vemos que ha ido ganando espacio tanto la apuesta por un nacionalismo español excluyente como las plataformas centradas en reivindicar los derechos de las periferias. La extrema derecha recoge los votos de Cs de manera casi directa y lo hace sin guiños a la "regeneración" sino incorporando nacionalcatolicismo y trumpismo. El problema con la extrema derecha es que está ampliamente normalizada y con su agenda extendida. Veremos si la previsible entrada al gobierno les penaliza al margen de perder su percepción de outsiders. No creo que al PP le penalice pactar con ellos como ya han venido haciendo así como incorporando su discurso. Por su parte, el gobierno estatal tiene un problema ya que sus (tímidos) avances no se perciben como tales y fiarlo todo a los fondos europeos no parece suficiente. Agarrarse al miedo a que viene VOX cuando VOX ya está tampoco parece que sirva para movilizar al votante todo el tiempo.