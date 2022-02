Minutos antes de que Mar Iglesias, presidenta del Consejo Rector de la Corporació Valenciana dels Mitjans de Comunicació que rige el servicio de À Punt, compareciera en las Corts, la comisión encargada de la radiotelevisión pública da su visto bueno a la entrada de Rafael Alborch como consejero a propuesta de los sindicatos. Instantes después, los partidos del Botànic le evitan convertirse en el consejo más breve de la historia de este órgano.

PSPV, Compromís y Unides Podem salvan del cese a Iglesias y al resto de miembros del Consejo Rector de À Punt. Lo hacen tras aceptar las justificaciones de Iglesias sobre los incumplimientos del ente en la previsión de ingresos publicitarios de 2020 cuando, según el contrato programa, debían ser de 2,5 millones de euros y, sin embargo, se quedaron en 1,6 millones. Un descenso de los objetivos del más del 25 % que suponen, según la ley que rige el servicio de radiotelevisión público, motivo de cese del Consejo Rector. A no ser que las Corts lo impidan.

Y así es. Las tres formaciones de izquierdas aceptan las explicaciones de Iglesias y frenan la disolución antes de tiempo del Consejo Rector, un hecho que habría significado un duro golpe para la gobernabilidad de la radiotelevisión pública, ante la dificultad de conseguir un acuerdo sobre el nombramiento de nuevos miembros.

De hecho, la actual presidenta del ente lo es tras un cambio de normativa del Consell ya que hasta diciembre seguía en funciones (y sin acuerdo para un reconocimiento definitivo) tras la marcha de Enrique Soriano.

La entidad es la segunda vez que acude a la comisión de las Corts a dar explicaciones para evitar su disolución

Iglesias escuda los incumplimientos de 2020 en un motivo: la irrupción de la pandemia. "La llegada de la pandemia y el confinamiento provocó un hundimiento en todo el mercado publicitario, no solo de À Punt, sino de toda Europa", explica Iglesias.

Señala que la aparición de la covid provocó la caída de más del 81 % del mercado publicitario y que, además, en el caso de la radiotelevisión pública valenciana se cayeron "grandes campañas publicitarias" como las que van junto a fiestas como las Fallas, la Magdalena o las Hogueras que no se pudieron celebrar.

Las explicaciones de la dirección de la tele no convencen a la oposición que recuerdan que es la segunda vez que acuden a la comisión en una causa de cese (ocurrió dos años antes por el mismo motivo: no alcanzar el 75 % de los ingresos publicitarios previstos así como no haber llegado a los mínimos de audiencia) pese a que en 2019 se rebajaron las expectativas, de los seis millones que se pedían de ingresos publicitarios en 2018 a los 2,5 millones de 2020. También cargan contra la falta del contrato programa tras llevar el anterior más de un año caducado, algo a lo que responde la responsable del Consejo Rector que se firmará "próximamente".

À Punt incrementa sus ingresos publicitarios un 42 % y alza su audiencia hasta el 3,4 % de media en 2021

Pese a las críticas, Iglesias insiste en la mejoría de la cadena en los últimos meses. De hecho, del propio 2020 destaca el aumento del 30 % en los ingresos respecto a 2019 que siguieron subiendo en 2021 otro 42 % hasta los 2,7 millones de euros, esta vez sí, superando el objetivo previsto. También valora el incremento de la audiencia en 2021 hasta un 3,4 % de cuota de pantalla media, un 13 % más que en 2020 y consiguiendo que a lo largo del año cuatro millones y medio de valencianos conectaran en algún momento el canal.

Críticas por la falta de un segundo canal

Y si a Iglesias le salva el voto de PSPV, Compromís y Unides Podem, el director de À Punt, Alfred Costa, ha tenido a la coalición valencianista como principal emisor de las críticas. ¿El motivo? La falta de un segundo canal tal y como está previsto en el artículo 34 de la ley que rige la creación de la radiotelevisión pública. El diputado de Compromís, Josep Nadal, carga contra el incumplimiento de la dirección y considera necesario ese segundo canal que, dice, no tendría por qué ser televisivo clásico, como lo que antes era Punt 2, sino que puede ser en emisión digital.

Sin embargo, Costa no se muestra muy convencido. Justifica no llevarla hacia adelante por los problemas de la caída de audiencia de la televisión generalista, de su fragmentación e insiste en que la situación del mercado es hoy "muy diferente a cuando se aprobó la ley". También vuelve a remarcar la falta de presupuesto para llevarlo a cabo: "Sin más recursos, no podemos hacer un segundo canal".