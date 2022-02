La España Vaciada ve posible su implantación en Castelló y València tras su éxito en Soria

La España Vaciada, como sujeto político, es ya una realidad. Al fenómeno de Teruel Existe en el Congreso se le ha añadido tras las elecciones de Castilla y León la presencia de Soria Ya en su parlamento autonómico. Más allá del éxito "difícil de repetir" de la provincia soriana, como admite el propio coordinador de la España Vaciada, Antonio Saz, la entidad se presentó en otras cuatro provincias. En estas no consiguió representación, pero ha supuesto un salto que podría tener sus réplicas en más territorios. Incluidos los valencianos.

La Comunitat Valenciana no es una de las autonomías consideradas despobladas. Más bien, al revés. Su número de habitantes crece en los últimos años, pero lo hace de manera desigual. La situación demográfica en el territorio valenciano es dispar entre las zonas de costa, con mayor concentración de población, y las de interior, donde la despoblación es una realidad. Es ahí donde la España Vaciada ve viable su proyecto.

"Hemos aprendido que cada provincia es diferente y que hay que actuar diferente en cada una de ellas"

"La zona del Maestrat de Castelló o el Rincón de Ademuz se parecen más a Teruel que al litoral de sus provincias", explica Saz, quien considera que si Teruel y otras áreas con estas problemáticas cuentan con representación y voz puede servir de ejemplo para contagiar a más territorios. A esto añade que "no hace falta pasar hambre para querer acabar con ella", es decir, que en ciudades como València y Castelló puede haber gente que sea sensible con el problema.

De momento, la situación en la que se encuentra el proyecto es de escucha. "Es un proceso lento, de largo recorrido, que va creciendo, pero vemos que es posible expandirse", desgrana. El adelanto electoral de Castilla y León ha cambiado los planes de la plataforma, que espera tener unos meses por delante para ir preparándose con más calma para próximos embates. "La sensibilidad va creciendo y lo que antes era resignación se está convirtiendo en reivindicación", incide.

Su hoja de ruta pasa por "seguir trabajando el territorio" y escuchar a las asociaciones de estas zonas interesadas en adherirse a la coordinadora para, posteriormente, lanzar la candidatura. "Lo que hemos aprendido de la experiencia de las elecciones en Castilla y León y nos vamos a encontrar luego en el resto de España es que cada provincia es diferente y en cada provincia tenemos que actuar diferente", asegura Saz, quien no descarta que haya una papeleta de la España Vaciada en las circunscripciones de la Comunitat Valenciana, aunque admite la dificultad de la empresa.

La irrupción de las plataformas ciudadanas localistas ha robado votos especialmente al PSOE. A falta de estudios demoscópicos que confirmen este trasvase, la comparación de resultados electorales entre 2019 y 2022 muestra el rastro. Es por ello que, en caso de que estas candidaturas llegaran a prosperar, podrían suponer un bocado para el PSPV, pese a que establecer una lista para entrar en las Corts necesitaría un 5 % del voto autonómico (más de 100.000 papeletas), lo que complica cualquier intención.

De momento, la dirección de la formación del puño y la rosa mira de reojo este fenómeno. En sus foros internos no se ha hablado de una futura 'Comunitat Vaciada' ni de que esto les podría afectar aunque saben que si se llegase a constituir, pese a todas las dificultades que podrían tener para conseguir representación, podrían quitarle votantes porque así lo han hecho en Castilla y León.

El vicesecretario general de los socialistas, Manolo Mata, cree, no obstante, que su implantación es complicada en la Comunitat Valenciana. No solo eso, destaca que la Generalitat ha tomado muchas medidas contra la despoblación, que es un tema que ocupa a la formación y al Consell del Botànic desde la anterior legislatura ("hemos hecho más que otras autonomías que tienen más este problema", incide) y que, además, su máximo representante, Ximo Puig, es de un pueblo (Morella) y una comarca (Els Ports) que sufre esta situación, por lo que la sensibilidad del Ejecutivo autonómico con este problema no es solo cuestión política, tiene también parte de experiencia personal.