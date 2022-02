Martín Luis Quirós Palau pidió en 1991, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas en territorio valenciano, dejar el Ayuntamiento de València en el que lideraba la oposición con actitud y trabajo incisivo (como recuerdan quienes le conocieron) para irse a las Corts. Lo hacía tras vaciarse y exprimirse al máximo en su labor de concejal de una amplia coalición de la derecha junto a, entre otros, Vicente González Lizondo y su Unió Valenciana. Meses después, su sucesora, Rita Barberà, lograría alzarse con la vara de mando de la ciudad.

Martín Quirós ha fallecido en València, la ciudad de la que pudo ser alcalde, este jueves. Lo hace a pocos meses de cumplir 93 años y tras varios años lidiando contra un cáncer de esófago que perjudicó su salud de manera considerable en los últimos años. Los últimos meses, todavía con la cabeza lúcida permaneció en casa, con algunas recaídas, colaborando con el periódico Levante-EMV a través de varios artículos de opinión en los que daba su visión sobre política y sobre la situación de la capital del Turia. Será despedido este viernes con una misa en el cementerio municipal de València.

Médico anestesista de formación y varios años de profesión en hospitales de la ciudad, Quirós compartía vida desde hacía 64 años con su mujer, Dolores Morató, con la que ha tenido cinco hijos que, posteriormente, le han traído hasta 12 nietos. Vivió toda su vida en torno al centro de la capital del Turia excepto los periodos estivales en los que se escapaba al Mareny Blau de Sueca.

Su vida política, por la que ha sido ampliamente conocido y reconocido, comenzó en 1983 cuando entonces Alianza Popular le recluta para la candidatura al consistorio de València. Allí, Pérez Casado y el PSOE dominaban la escena con mayorías absolutas. Pronto comenzó a destacar en su labor de oposición. Quienes le conocieron hablan de "enemigo feroz" en la arena partidista y "entrañable y educado en el trato" en el ámbito personal.

Su labor y su constantes apariciones en la prensa gracias a su capacidad de lograr visibilidad con propuestas y lemas le alzan a dirigir la candidatura de Alianza Popular en 1987. En 1991 pasa a las Corts donde fue portavoz durante dos legislaturas seguidas. En la siguiente legislatura, Quirós fue secretario primero de la Mesa. En 2012, renunció a su escaño y dejó la política activa.

Además, Quirós ha tenido siempre una fuerte vinculación con el mundo de la cultura. Fue presidente del consell de RTVV desde 1995 hasta su renuncia al cargo en 2002. También fue presidente del Consejo Valenciano del Movimiento Europeo desde 2002 a 2012 y miembro del Consell Valencià del Cultura (CVC).

De los años en primera línea política, en una entrevista en el periódico Levante-EMV en 2010 recordaba: "Encabezamos la segunda transición valenciana. La primera fue la batalla de Valencia. Cuando llegamos, todo era socialismo. Y cuando me fui, todo es Partido Popular", explica. "Fue una labor muy dura y difícil. Los dos que encabezamos esa batalla, Vicente González [ex presidente de Unión Valenciana] y yo acabamos igual, en un quirófano, porque las coronarias no resistieron".

A su juicio, en esa época hay dos fases, una, en la que, dice, se venció "al catalanismo imperante, a la izquierda radical", entre el 83 y el 91, y otra, "la constitución de la política de bipartidismo", que reconoce a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002. "Lo hace de forma magistral, con un estilo muy peculiar, dando cobijo a los desheredados del socialismo y con la absorción de UV en la Generalitat y el Ayuntamiento". "Después de eso, el PSPV se queda sin proyecto. No tienen nada que ofrecer concreto, son anti-PP".