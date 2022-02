La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha indicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la multa que se impuso el centro de menores de Segorbe es un "tema jurídico muy técnico" y "meramente procedimental".

En declaraciones a los medios tras presentar los resultados de los estudios impulsados por la red de laboratorios de servicios sociales, Oltra ha señalado que puede valorar "poco" el fallo porque no ha tenido acceso al mismo ni se lo han notificado.

"Lo único que sé es lo que he leído hoy en un diario. Por tanto, pocas valoraciones en profundidad se pueden hacer porque para hacer una valoración mínimamente rigurosa has de tener acceso al texto, a la fuente", ha indicado.

Preguntada por si le sorprende que hayan anulado esa multa, Oltra ha indicado que ha leído que es "un tema de suspensión de la caducidad, que el Tribunal ha considerado que no estaba justificada".

"Es un tema jurídico muy técnico y es que si hay un plazo, en este caso no de prescripción sino de caducidad, se puede suspender y entonces los días que restan el contrato vuelve cuando se levanta la suspensión", ha indicado.

Según Oltra, "eso a veces puede pasar porque la otra parte tiene que dar una documentación o porque se necesita algún informe complementario que aún no está, y entonces lo que se hace es suspender el plazo de caducidad".

"El tribunal, por lo que he leído, considera que no está justificada la suspensión pero no entra en el fondo del asunto, sino que es un tema meramente procedimental", ha dicho Oltra, quien ha insistido en que antes de valorar debe leer la sentencia.