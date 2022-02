Diputados de Ciudadanos piden al grupo que presione al partido para elegir ya al candidato

Con el PP inmerso en una cruenta batalla entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ultraderecha envalentonada tras sus resultados del domingo en Castilla y León que pueden llevarle a formar parte del primer gobierno autonómico, en Ciudadanos de la Comunitat Valenciana se ha abierto una corriente de opinión interna que reclama ya la convocatoria de unas primarias para elegir un líder autonómico a 15 meses de las elecciones autonómicas, que salvo sorpresa se celebrarán en mayo de 2023.

Orgánicamente no se ha movido nada en el seno de Ciudadanos, que parece noqueado tras los resultados en contra acumulados en los últimos años aunque se espera algún movimiento tras las elecciones del domingo.

Oficialmente en el partido remiten a que las dos elecciones primarias que Ciudadanos celebró para las elecciones autonómicas de 2015 y 2019 en las que Carolina Punset y Toni Cantó salieron elegidos candidatos no se celebraron hasta el año electoral, en concreto en marzo. Es decir faltaría un año para que se eligiera al candidato autonómico.

Pero hay cargos en el partido que piensan que para ese momento es probable que ya no sean necesarias unas primarias porque la formación haya quedado ya desahuciada. No es que ahora tenga muchas posibilidades tras salir del gobierno de Murcia, desaparecer en la Comunidad de Madrid y quedar como formación ya residual en en Congreso, en Cataluña o en Castilla y León, pero si hay alguna mínima opción esa pasa por moverse ahora.

Algunos diputados plantearon la necesidad de que el grupo presione para que el partido convoque unas primarias

Así, en la reunión que celebró el grupo parlamentario el pasado lunes salió este tema. Algunos diputados plantearon la necesidad de que el grupo presione para que el partido convoque unas primarias sin más dilación, pero al final se decidió posponer esta cuestión para más adelante.

Hay diputados que piensan que en el partido no hay interés en convocar las primarias porque se da por hecho que se va a llegar al año electoral con la posibilidad abierta de abrir una negociación con el PP para elaborar listas conjuntas, es decir que cargos de Ciudadanos aparezcan en las listas populares. Al PP le puede interesar que Ciudadanos no se presente a las elecciones porque en el caso de que concurra a la cita electoral y no obtenga el 5% autonómico, algo que en estos momentos parece complicadísimo, esos votos se perderían .

En las elecciones del domingo en Castilla y León, Ciudadanos obtuvo el 4,5% de los votos y un diputado ya que en aquella autonomía el listón electoral es del 3%. Pero ese resultado lo obtuvo con un candidato que ha sido vicepresidente estos años, Francisco Igea, y un partido que ha gobernado con el PP y que en algunas áreas, como la gestión sanitaria, estaba bien valorado. Por contra, la situación valenciana es totalmente diferente. El partido está en la oposición y quien fue su líder, Toni Cantó, se dio a la fuga para recalar en el gobierno de Díaz Ayuso.

Por eso, el sentir mayoritario entre quienes piensan que Ciudadanos aún puede tener una mínima posibilidad de supervivencia es que se elija ya un líder y que no se espere un año. Hacerlo, señalan en el grupo, solo beneficia a quienes aspiran a resituarse y lograr un hueco en las listas del PP. Por contra quienes piensan que el partido aún puede agarrarse a una última posibilidad llaman a no esperar más tiempo y a elegir ya a alguien que marque la estrategia.

Las dos cabezas visibles del partido en la Comunitat Valenciana en este momento son la coordinadora autonómica, María Muñoz, que es diputada de la máxima confianza de Inés Arrimadas en el Congreso y la síndica en las Corts, Ruth Merino, que no ha escondido que ella se postularía a convertirse en candidata a unas elecciones autonómicas.