Las fotografías son un imán para las miradas curiosas y más si son imágenes que evocan la historia. A lo largo de toda la jornada de hoy, la plaza Major de Alzira ha sido un goteo constante de personas que se detenían a contemplar instantáneas repletas de nostalgia, de sucesos que tenían grabados en su retina y de otros que habían sucumbido a la oscuridad del olvido.

54 fotografías repletas de historia, reunidas gracias al periódico Levante-EMV; una cabecera que ha dado hoy el pistoletazo de salida a los actos de conmemoración de su 150 aniversario. Lo ha hecho con la inauguración de la primera de ocho exposiciones, que recorrerán el territorio valenciano —con su habitual apuesta por las comarcas y el periodismo de proximidad— que ha caracterizado a este periódico en su siglo y medio de vida. Con motivo de esta efeméride, el periódico ha recuperado las mejores imágenes de los archivos de cada comarca para repasar la historia de la provincia de València y sus delegaciones.

‘Un siglo y medio de Levante-EMV’. Una historia de 150 años. nada menos que 54.786 días acercando la actualidad a los valencianos y valencianas. Una oferta inmejorable de periodismo de proximidad innegable. Las imágenes expuestas «contienen parte de la memoria histórica y gráfica que nos define como sociedad», ha proclamado la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, durante el acto inaugura de la muestra, que ha reunido hoy a personalidades destacadas de la provincia y, especialmente de la comarca de La Ribera. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 27 de febrero.

La inauguración de la exposición ha contado con la presencia del alcalde de Alzira, Diego Gómez; el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar; así como el vicepresidente del Consorcio Ribera y Valldigna, Felip Hernandis; los representantes del grupo Caixamar Agustín Sala, Teresa Añó y Raúl Ordoñez; miembros del grupo Rex y alcaldes de las localidades de Benimodo, Alberic, Sueca, Albalat de la Ribera o Carcaixent. No han faltado tampoco Julio Monreal, director de Relaciones Institucionales de la cabecera; José Aleixanre, comisario de la exposición, quien trabajó durante 32 años como fotógrafo de la casa; Isabel Olmos, subdirectora de la cabecera y responsable de la sección de comarcas; y Bernat Clari, delegado del periódico en La Ribera.

Apuesta por el municipalismo

Las exposiciones itinerantes de Levante-EMV son una muestra de la apuesta municipalista de este medio de comunicación, que se ha convertido en un «elemento vertebrador del territorio, que se ha preocupado por acercar la información que más interesa y afecta a nuestros vecinos y vecinas», ha subrayado el alcalde de Alzira Diego López. El primer edil ha querido reivindicar la profesionalidad de los periodistas y reporteros gráficos de la cabecera, cuyo trabajo ha hecho posible «que estas imágenes del pasado se puedan admirar en el presente pero, sobre todo, que se proyecten en el futuro para dentro de otros 150 años».

Por su parte, el presidente de la Diputació —institución que apoya esta iniciativa— ha querido felicitar a Levante-EMV por su aniversario y ha destacado la perpetuidad de la marca 150 años después de su fundación; puesto que «no es fácil luchar contra los elementos y seguir manteniendo el rigor y la profesionalidad que demuestran días a día».

En adición, Gaspar ha querido resaltar la preocupación de este medio por contar lo que ocurre «al lado de casa». «Que un periódico se preocupe por las comarcas y pueblos valencianos, ayuda a prestigiar lo que pasa día a día en nuestros pueblos como descubrirán todos los que visiten esta galería al aire libre», ha concluido.

Las exposiciones por el 150 aniversario de Levante-EMV han comenzado en La Ribera y «no ha sido por casualidad», ha reconocido la directora, Lydia delCanto. «Esta es nuestra delegación más potente y con mayor número de lectores. Así que era obvio arrancar aquí este proyecto». Asimismo, del Canto ha querido agradecer la implicación del delegado de la edición, Bernat Clari; así como de las instituciones y patrocinadores privados que «han puesto su grano de arena para que esto no sea solo una idea, sino una realidad».

Historia de La Ribera

Los 28 paneles de la muestra, con sus 56 fotografías, ya han atraído a muchos viandantes que se han acercado a rememorar parte de la historia de la comarca. Mercedes y Clara, madre e hija, han recorrido la plaza comentando cada uno de los paneles. «Te vienen muchos recuerdos a la memoria; algunos los recordaba y otros los había olvidado hasta que he visto las fotografías» reconocía Mercedes con emoción.

«Esa ventana que se ve, es mi casa», explicaba Amparo Ballester, vecina de Alzira, a una amiga. ¿La imagen? Una manifestación por el 11M, en el año 2004, que reunió en la capital de La Ribera Alta a miles de personas.

En otro de los paneles estaba detenida Paula, descubriendo parte de la historia de su comarca. Tiene apenas 25 años. «Me parece una exposición muy interesante porque he podido ver en fotografía muchos sucesos que conozco porque me los habían contado, pero que no he vivido», explicó entre risas.

José, quien charlaba con Fina, su mujer; se quejaba por las imágenes menos alegres: «hay demasiado muertos y criminales». Pero esos hechos —los sucesos— son también esencia del periodismo; hechos incómodos que, lamentablemente, no dejar de ser noticia.

Las 56 fotografías que conforman la exposición no son imágenes neutras, sino «que son incisivas, es decir, tienen una mirada periodística», comentaba Francesc Martínez Gallego, catedrático de Periodismo en la Universitat de València y natural de l’Alcúdia, frente a una fotografía de La Pantanada de Tous de 1982. «Todas ellas son instantáneas magníficas que hablan tanto como la palabra escrita. Una mirada, un gesto, un instante fugaz que informan por sí solas».

Digitalizar la historia de las comarcas

La organización de este grupo de exposiciones ha permitido al Levante-EMV comenzar una importante labor de digitalización del archivo fotográfico de la cabecera. Así lo reconoció su directora, Lydia del Canto, quien considera que es «un trabajo imprescindible para proteger y conservar las imágenes en papel, que conservamos en el archivo del periódico. Con su digitalización, hacemos posible que, dentro de 150 años, estas imágenes sigan existiendo». Además de este trabajo, se está aprovechando para tratar digitalmente y mejorar el estado de muchas instantáneas que son parte de la historia de la provincia.

8 exposiciones en 8 comarcas

En los próximos meses, ‘Un siglo y medio de Levante-EMV’ recorrerá ocho comarcas valencianas: La Ribera, l’Hort Sud, l’Horta Nord, La Safor, La Costera, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria y Requena-Utiel. Con fotografías diferentes, con historias distintas; porque cada comarca y cada delegación tiene su propio pasado. Y, como siempre desde hace 150 años, Levante-EMV está ahí para contar, guardar y proteger parte de la historia y la vida de los valencianos y valencianas.