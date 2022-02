Todo empieza con una llamada. A partir de entonces, los voluntarios del Télefono de la Esperanza se vuelcan en escuchar y tratar de ayudar a las personas que acuden al recurso con problemas psicológicos y psiquiátricos (ansiedad, fobias, soledad e incomunicación, cisis vitales, ideas suicidas, etc) o problemas familiares o jurídicos. Aunque los dos grandes temas a tratar son la soledad de los mayores y el suicidio, las razones más frecuentes de las llamadas.

Lo llevan haciendo cincuenta años, un tiempo en el que han atendido 250.000 llamadas y un periodo suficiente para hacer balance. Esta mañana, la organización ha ofrecido una rueda de prensa con intervenciones del presidente del Teléfono de la Esperanza en València, José Ortiz; el vicepresidente y responsable del área de prevención del suicidio, Jesús Pérez; la responsable del Departamento de Orientación, Julia Amezqueta, y la responsable de talleres y formación, Isabel González.

En estos dos últimos años, las llamadas por ideas suicidas han aumentado un 53 % (un total de 420 llamadas). "La pandemia no ha favorecido a que disminuyan los suicidios porque han aumentado los factores de riesgo. El aislamiento y la soledad es un factor grande de riesgo".

"Todo empieza con una llamada, depende del tipo, hay distintos protocolos. Las más críticas es cuando no son solo ideas suicidas, sino que hay una planificación de la idea". Se ofrece terapia, visitas a la sede de la organización y llamadas periódicas. Hay una atención especializada en los casos de mayor riesgo.

Prevención y preparación

Los representantes de la organización han hecho énfasis en la importancia de la prevención, que se trabaja con la salud emocional. "El suicidio es predecible y se puede tratar, hay solución". También han incidido en que lo primero al recibir una llamada es gestionar las propias emociones de los voluntarios.

"Llamo solo para despedirme" "Llamo solo para despedirme", cuenta José Ortiz, presidente de la delegación de València, que una vez una usuaria con la que hablaba a menudo le dijo eso y colgó. Es de las experiencias más duras. Inmediatamente llamó al 112 y con solo el teléfono de la mujer (las identidades son anónimas y él no conocía ni su domicilio ni su nombre), los servicios de emergencia la encontraron. "Me llamaron a los cinco minutos y me dijeron: tranquilo, ya está en el hospital".

Para eso, todas las personas voluntarios realizan una formación extensa y completa que dura hasta un año antes de incorporarse como voluntario en la organización, donde se forman, sobre todo, en escuchar, saber interpretar y actuar de la mejor manera para la persona que atraviesa un momento de sufrimiento.

Soledad no deseada

Por otra parte, el Teléfono de la Esperanza también atiende a personas mayores en situación de soledad no deseada. Y no es algo residual dentro del total de llamadas. El 25 % de las llamadas tienen que ver con la soledad y la incomunicación y si se pone el foco en las personas mayores, el 40 % de las personas mayores que llaman es por este motivo, relata Julia Amezqueta, del departamento de orientación.

Como la soledad no deseada es una buena parte de las consultas recibidas, la organización ha desarrollado un área específica de actuación. Un equipo de voluntarios llama una vez a la semana a las personas que lo solicitan. Además, prepara junto a otras entidades un proyecto para prevenir, detectar y actuar contra la soledad no deseadas que se centra en identificar barrio por barrio, donde hay personas que viven en soledad no deseada.

Hombres y mujeres

En los cincuenta años de actividad, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza han visto la evolución de sus usuarios y cómo han pasado de ser mujeres en un 95 % de los casos, a que actualmente el 40 % de los usuarios sean hombres. En cuanto a las edades, se ha registrado un descenso en la edad de usuarios. De los 46 a 55 años, actualmente la media de edad está entre 36-45 años.