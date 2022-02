"Somos mayores, pero como dice Carlos, no somos idiotas". Así se expresó este viernes el presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores, Miguel Jordá, que se reunió con Carlos San Juan, impulsor de la campaña en Change.org para reclamar un trato humano en los bancos y con la directora general de Personas Mayores, María José Pérez Magdalena.

"Está muy bien la culturización digital, que nos faciliten aplicaciones, teléfonos inteligentes, la realidad virtual y que nos vendan la quinta dimensión. A mi no me importa eso. Quiero que nos atiendan en el banco". Así comenzó su intervención San Juan, que contó con pelos y señales, con total transparencia, sus conversaciones con banca y autoridades. En ellas insistió en dos cosas: "Ampliación de horarios y atención presencial en los bancos". Lo demás, dijo San Juan, "es maquillaje".

El impulsor de la campaña aseguró que hay conversaciones para que dentro de tres meses el Gobierno apruebe una legislación bancaria. "Antes la veía lejanísima, ahora no". "Les dije a los bancos que sus ganancias no tenían techo, lo cual me parece obsceno, y que sus 'perdidas' son ganar menos", aclaró San Juan. "Esto es un movimiento, y queremos que se legisle para que no se excluya a los mayores de los bancos", sentenció.

"No es posible que las personas mayores seamos excluidas del sistema, cuando llevamos décadas aportando recursos y dinero", denunció Jordá. "Hace unos años nos daban regalos en los bancos y nos abrían la puerta. Ahora nos la cierran en las narices y nos obligan a pagar para hacer gestiones", ha criticado.

A la reunión asistieron gran parte de las asociaciones de mayores de toda la C.Valenciana, además de autoridades como la Defensora del Mayor Asunción Pérez, la presidenta de la sociedad valenciana de gerontología Sacramento Pinazo y autoridades como la alcaldesa de Picassent o concejales de Paiporta y Torrent.

A favor de la tecnología, en contra de la exclusión

"Las entidades tienen que ser amigables, estar con las personas telemática y personalmente para atenderlas. La tecnología es maravillosa, es una revolución que en pandemia nos permitió hacer videollamadas con nuestros nietos. Pero hay que potenciar la presencialidad y que nos ayuden", dijo Jordá.

"Hemos sido capaces de aportar un buen dinero a los bancos que no nos los han devuelto. Y encima ahora nos obligan a pagar o nos destierran a las app. O poner nuestras intimidades económicas en manos de los vecinos para que nos hagan una gestión", criticó Jordá. "Esto no es una revolución, es pedir nuestros derechos, que nos traten con dignidad y nos atienda una persona. Es una forma de crear empleo, pero es lo último en lo que piensan entidades financieras", señaló Jordá

La directora general María José Pérez agradeció la iniciativa de San Juan y criticó el "abuso" de las entidades con las personas mayores. Durante la reunión se trató el tema de la despoblación, y Pérez recordó que más de la mitad de municipios de la C.Valenciana menos de 2.000 habitantes y la inversión de 8 millones de euros en cajeros. "Estas personas también se quedan excluidas por cerrar las entidades bancarias. El empoderamiento de los mayores también facilita la vida al resto de la ciudadanía afectada por esta actitud de la banca, que ya no nos trata como personas sino como números para engrosar sus beneficios", asegura Pérez.

El maquinista de un tren en marcha

"No me siento protagonista de nada", aseguró San Juan en su intervención. Dijo que "esto ya estaba latente en todos vosotros y en asociaciones que luchaban por ello". Apuntó a los asistentes que "los mayores no tenemos por qué sentirnos humillados en los bancos, porque lo hemos dado todo en la vida, y leemos constantemente que somos un gravamen del estado por las pensiones".

"A mí lo que mas me dolió es ver personas que no pueden incorporarse a la digitalización. No pueden. Hay muchísimas pensiones en España, de personas que han trabajado y lo han dado todo siendo amas de casa. Esas personas tienen como mucho un teléfono para llamar al vecino o al sobrino en caso de que necesiten algo. Eso me movió a iniciar esta petición, dijo San Juan. Y pidió a los partidos políticos que "no nos utilicen como un arma arrojadiza. No somos moneda de cambio de nadie".

"No somos un gravamen. Sino un pilar auténtico de la sociedad. No queremos un protagonismo excesivo, queremos que nos traten con Igualdad", dice San Juan

San Juan pide a los mayores que se muevan, que sean visibles, que reivindiquen. "No somos un gravamen. Sino un pilar auténtico de la sociedad. No queremos un protagonismo excesivo, queremos que nos traten con Igualdad". Pidió a las personas mayores que no se cansen, que no se quemen, porque "es lo que ellos quieren". "Las grandes causas mueren por falta de constancia".

Reconoció, a sus 78 años, con una memoria frágil y afectado por el párkinson, que está cansado. Que va a pasar el testigo a todos los mayores. "Una asociación de pensionistas me comentó que el tren ya estaba cargado y he llegado yo para ser el maquinista. Pero el maquinista se va a bajar cuando esto llegue a buen puerto, y eso será cuando se legisle. Cuando eso pase, me iré". Al final de su intervención, todos los asistentes se han puesto de pie para aplaudir y San Juan rompió a llorar.