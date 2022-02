María Muñoz: "A Mazón le preocupa más su imagen en el bochorno que vive el PP que los valencianos"

Tras Castilla y León, Madrid, Murcia, Cataluña, Galicia... ¿tiene alguna posibilidad de supervivencia el proyecto?

Estamos vivos y lo que ha demostrado Castilla y León es que hay un nicho electoral y fe entre el electorado en un partido de centro, liberal y moderado. Hay futuro y hay esperanza.

Cargos de su partido urgen a convocar primarias en la C. Valenciana y elegir un líder. ¿Comparte esa necesidad?

No me lo planteó. Manda el día a día y el trabajo en el Congreso y en la coordinación del partido. Las cuitas internas no me las planteo porque no es el momento. Siempre hemos realizado primarias en el propio año electoral. Esas prisas no las entiendo. Hay líderes. Soy la coordinadora y está Ruth Merino en las Corts. Tenemos definidos los referentes

¿En un momento tan delicado no sería mejor adelantarlas para reforzarse?

Yo no tengo que decidirlo, es la ejecutiva, pero no estamos en previsión electoral. Quedan 15 meses si no se adelantan las elecciones. Haremos lo que en otros años.

¿Usted optaría a ser la candidata a la Generalitat?

Como valenciana sería un honor que se me propusiera y que los militantes me eligieran. Haré lo que el partido diga.

¿Se plantea listas conjuntas con el PP?

Somos espacios y partidos distintos. La propia actualidad lo está demostrando. Menos mal que Ciudadanos está en el Ayuntamiento de Madrid y puede pedir explicaciones en este vodevil cainita del PP. Nos diferenciamos sobre todo en los derechos sociales y de las personas. Somos un partido liberal de verdad no solo de bajar impuestos o de defender el libre comercio. Ahora se está viendo. Somos los únicos moderados, capaces de apartar a los extremos y aportamos saber hacer con nuestras profesiones anteriores y garantizamos la regeneración.

En el PP estamos viendo lo que ya ha sido, como tradicionalmente el bipartidismo, con prácticas típicas mafiosas, usar dinero público para cuestiones partidistas y una lucha intestina, nosotros somos todo lo contrario de eso de a ver a quien 'mato' para llegar a La Moncloa.

¿Ha tenido contacto con Mazón para un acercamiento en forma de listas?

Él siempre intenta que nos entendamos, pero la respuesta siempre es que somos partidos distintos, que podemos luchar por las mismas cosas para apartar a los nacionalismos y los populismos y llevar al PSOE a la moderación, pero somos espacios distintos y así seguirá siendo.

¿La guerra Ayuso-Casado le da a Ciudadanos alguna oportunidad?

Lo que se ve es que teníamos razón. Hemos denunciado las prácticas mafiosas que usaban contra nosotros, compra de tránsfugas, contratación con sueldo en Génova de un señor dedicado solo a destruir a Ciudadanos (Fran Hervías) comprando voluntades y difamando, una OPA hostil en toda regla. O en Castilla y León, donde han apretado un botón para intentar llegar a La Moncloa y nadie se ha preocupado por los castellanos y leoneses. Eso nos da visibilidad como partido útil.

¿Con ese escenario de prácticas mafiosas no le dan ganas de romper todos los pactos con el PP?

Yo no diré lo que yo haría. Pero sí hay que decir que somos serios y cumplimos los acuerdos y mientras un gobierno funciona no hay que romperlo. Estamos en esos gobiernos vigilantes. En Madrid se ha pedido una reunión extraordinaria de la empresa pública. Si Ciudadanos no está ¿qué harían el PP o el PSOE?

Sobre los pactos en Alicante: "Si funciona, si se rinden las cuentas y se cumplen los acuerdos, estamos comprometidos"

¿No se plantean romper los pactos con el PP en Alicante?

Si funciona, si se rinden las cuentas y se cumplen los acuerdos, estamos comprometidos. En cuanto haya una fisura y no se cumplan esos acuerdos no sentaremos a ver qué ha pasado.

Entenderá que después de todo lo que el PP les ha hecho muchos no entiendan que no rompan...

Bueno no todos somos iguales. Somos gente que viene del trabajo profesional, que no somos políticos profesionales y trabajamos por el bien general y si un gobierno funciona y eso se cumple no tenemos porqué romperlo,

Francisco Igea fue muy claro. Nada con Vox, ¿Cuál es su opinión?

Somos el dique de contención frente a los nacionalismos y los populismos y la rueda tractora de los dos grandes partidos hacia el centro. Vox es un partido legítimo, por supuesto y también Podemos o Compromís.

Ustedes han aceptado cesiones a Vox en Alicante con la ordenanza de la mendicidad y el presupuesto, ¿Eso es alejarse de los extremos?

Que alguien de fuera te vote las decisiones que tú tomas no es pactar con nadie. Yo voto a favor de proposiciones por el bien general, no me importa de donde vengan. Igual que yo le voto cosas a Baldoví sobre financiación autonómica en el Congreso porque creo que son buenas. No recibimos el apoyo de Vox ni estamos en los gobiernos con Vox.

Pero les obligan a hacer cesiones.

No. A nosotros no nos obligan a nada.

¿La guerra en Madrid puede debilitar al PP en la Comunitat Valenciana? ¿Cómo ve la situación política valenciana?

Pues veo una situación curiosa en la política valenciana. ¿Dónde está Mazón? ¿tú lo sabes? Me sorprende su perfil bajo, su desaparición. En verano llenó las calles, las farolas y las marquesinas de carteles suyos. Pero ha desaparecido de la esfera pública. No fue al cierre de campaña de Mañueco, fue Catalá. Y ha optado por un perfil bajo. Debería estar haciendo oposición, pidiendo la dimisión de Oltra. Está más preocupado por su imagen frente a este bochorno que se ha creado en el PP que por los valencianos. La situación valenciana es la de un Botànic incapaz de hacer nada por mejorar la vida de los valencianos.

"Sí reconozco el error de no conformar un gobierno con Pedro Sánchez para apartar a los comunistas y demás socios"

¿Cuál cree que fue el gran error de Ciudadanos para llegar a la situación actual?

Hay que partir de una situación que no era realista con un proyecto de centro liberal, que nunca va a ser primera fuerza pero que forman coaliciones y moderan y velan por las libertades. En 2019 se da la situación compleja de la moción de censura a Rajoy con un PP en refundación y plagado de corrupción y un PSOE con aquellas bochornosas primarias, de un golpe de Estado en Cataluña y Ciudadanos gana las elecciones. Hay un suflé de voto de centroderecha en castigo al PP. Pero esos 59 diputados de 2019 no eran realistas. Sí reconozco el error de no conformar un gobierno con Pedro Sánchez para apartar a los comunistas y demás socios. Y en la repetición electoral se paga en las urnas. Pero todos los partidos han tenido errores, incluso más graves, como la corrupción. Nosotros no hemos tenido un solo caso.

¿Ese voto que fue suyo se ha ido en masa a Vox?

Vox es un voto de castigo, pero si ves las transferencias de votos a Vox la nuestra es muy poca. En 2019 nos llegó mucho voto prestado del PP por la situación que he comentado. Pero nuestra mayor parte de votantes se va a la abstención porque son votantes cansados de la vieja política y de que esto nunca cambie.

¿Fue un error no cambiar la ley electoral valenciana cuando se pudo y bajar el listón al 3%?

Estábamos a favor de la circunscripción única y hemos presentado enmiendas para mejorar esa ley que está en tramitación. Yo no hablaría de error.

Pero se quedarán fuera por ese listón del 5%..

Quedan 15 meses para trabajar y explicar la importancia de un partido como Cs.