Menuda jarana montó hace apenas unos días la borrasca Eunice. Tras una ciclogénesis explosiva, este centro de bajas presiones sometió a las islas británicas a un vendaval extraordinario. Tanto es así que, el pasado viernes, Inglaterra registró la racha de viento más intensa de la serie histórica que arrojan los observatorios del país. Fue en la isla de Wight, frente a la ciudad de Southampton, donde un anemómetro llegó a marcar una ráfaga de 196 kilómetros por hora. En un país sin grandes relieves que extremen los ventarrones esa cifra ha sido asombrosa. La agencia británica Met Office lo vio venir y activó el primer aviso rojo de la historia moderna anglosajona, algo que no logró evitar una decena de muertes y que cerca de un millón de personas sufrieran cortes de luz, entre otros muchos desaguisados. Eunice también afectó a otros países como Irlanda, Bélgica o Alemania con efectos parecidos y después de otra borrasca, una tal Dudley, que ya había hecho estragos.

El desfile de borrascas por esas latitudes no ha acabado. Hay un montón de nuevos ciclones montados en la cinta transportadora, conocida como jet stream o chorro polar, que ahora conduce a Islandia, al archipiélago británico y a la península escandinava. Aquella congestión tiene relación con el tráfico fluido que tenemos por aquí. Nuestros días bonancibles los están pagando nuestros vecinos de más al norte con otros muchos borrascosos, esto es por la manía que tiene la circulación atmosférica de compensar los excesos. Llevamos unas semanas viendo cómo sobre el Polo Norte se suceden una serie de anomalías que conducen a este escenario. Esas singularidades está previsto que sigan el resto del mes y en el inicio de marzo, por eso nadie da un duro por que se rompa la baraja y llueva de una vez en España.

El escenario meteorológico en sí no es insólito, ha ocurrido montones de veces solo desde que cogemos registros regularmente, y esto se alarga desde mediados del siglo XIX, pero no es como siempre. Voy a hacer un paralelismo para que lo entiendan. En 2010 sacaron un remake de la película “Furia de Titanes”, haciendo una versión moderna de la homónima de 1981, de la que yo de pequeño era fan absoluto. Aprovechando los nuevos recursos técnicos, la nueva producción se cargó de efectos especiales, sacando la película de antaño pero con monstruos dopados. En la situación actual sucede algo parecido, no deja de ser una réplica de otras anteriores pero digamos que remasterizada por Zack Snyder. Alias calentamiento global.