Denuncian que la última reforma de la ley de caza valenciana es inconstitucional

La última modificación de la Ley de Caza Valenciana contiene tres puntos inconstitucionales según una denuncia de los agentes medioambientales de la Confederación General del Trabajo (CGT). El sindicato asegura que los cambios introducidos en la ley de acompañamiento de diciembre permiten la caza en los cotos solo con la presentación del Plan Técnico de Ordenación Cinegética, la Memoria Anual y el Plan Anual de Gestión. Tres herramientas que, sin embargo, requieren de la aprobación por parte de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica. En 2018 la Fiscalía Provincial de València obligó a revisar ese tipo de documentación porque el silencio administrativo positivo no puede aplicarse en temas que puedan afectar al medio ambiente.

La actual normativa autonómica cambia el verbo aprobar por presentar para eludir tal requerimiento judicial, indican desde CGT. Situación que les ha llevado a reclamar al Consell que convoque una comisión bilateral Generalitat-Estado al entender que se está “incumpliendo flagrantemente la ley básica estatal que regula el silencio administrativo”. Para los denunciantes, el departamento que dirige Mireia Mollà “se está desentendiendo del control administrativo de la actividad cinegética”. “Con estos pequeños cambios se han inventado el silencio administrativo positivo e inmediato”, inciden. “Denunciamos la privatización encubierta de la gestión cinegética por parte del Botànic, que renuncia al control público, dejándola en manos de la Federación de Caza”, sostienen.

Así, CGT interpela a Joan Calabuig, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas y Daría Terrádez Salom, directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, así como a los responsables de política territorial del gobierno central para abordar el asunto. Solo este último puede recurrir la posible inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas, como es el caso de la de caza valenciana. “Hay planes técnicos de ordenación cinegética totalmente ilegales y lesivos para la fauna y el medio ambiente”, remarcan.

Como se recordará, a principios de 2019 la Dirección Territorial de Medio Ambiente tuvo que notificar a los responsables de hasta 140 cotos de la provincia de València la suspensión de la temporada de caza. Ninguno de ello tenía los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética aprobados, tras una investigación abierta por la Fiscalía Provincial. Los PTOC habían salido adelante hasta ese momento «por silencio administrativo», algo no permitido por la nueva Ley de Procedimiento de 2015. La falta de supervisión de esos PTOC, según CGT, estaba llevando entonces a que se estuviera cazando especies que no suponen amenaza para la agricultura esgrimiendo esa causa, o declarando «zonas de reserva puntos urbanos donde no existe fauna, de manera que acaba ejerciéndose sobre la fauna cinegética una presión excesiva». Algo que vuelve a ocurrir ahora según CGT.

La Ley de Caza de la Comunitat Valenciana 2004 señala como «imprescindible» la existencia de un Plan Técnico de Ordenación Cinegética para el desarrollo de la actividad, por lo que recoge como una «infracción administrativa muy grave» la autorización sin tener esos PTOC aprobados tras la pertinente supervisión por técnicos cualificados. Algo que cambia con la última modificación, al considerar como suficiente la presentación al desaparecer del texto el término aprobación. La propia Abogacía de la Generalitat emitió entonces hasta dos informes en los que señalaba la entonces Conselleria de Medio Ambiente, con Elena Cebrián al frente, que no se podía aplicar el silencio administrativo en este caso en concreto, pese a que un informe de la dirección territorial avalaba la actuación.