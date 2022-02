División socialista sobre el ritmo para reformar la financiación

La cumbre de presidentes autonómicos prevista para este jueves en La Palma volverá a poner de manifiesto las diferentes sensibilidades que hay entre los líderes socialistas ante la reforma de la financiación. Mientras unos como el anfitrión Ángel Víctor Torres dan por bueno que se aplace el debate, otros como Emiliano García-Page han criticado que no se vaya a abordar en la Conferencia de Presidentes. Desde el Consell se ha optado por una posición intermedia y señalan que lo importante es que el melón está abierto.

La que será la vigésimo sexta cumbre de líderes regionales, que estará precedida el miércoles por un acto de reconocimiento a la isla tras la erupción volcánica, dará de nuevo a los presidentes autonómicos la oportunidad de plantear, aunque muy brevemente, sus posiciones en torno a varios temas.

Estos son la situación epidemiológica de la covid-19 , la recuperación económica y social y el estado de ejecución de los Fondos del Plan de Recuperación, la cooperación en materia de emergencias en protección civil y la modificación del Reglamento de la propia Conferencia de Presidentes. De esta forma, la reforma de la financiación queda fuera de la agenda, algo que ha vuelto a poner en evidencia que las diferencias en torno a este asunto trascienden a los colores políticos.

Así, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya ha avanzado que mostrará en su turno el «rechazo total» a la propuesta del Gobierno. El líder popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, también ha criticado que vayan a primar criterios poblacionales, mientras que sus homólogos andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), y murciano López Miras (PP) sí que han apremiado a abordar la reforma, que beneficiaría a sus autonomías, en una situación similar a la valenciana.

Esas diferencias se dan también entre los líderes regionales socialistas. La mayoría acuden sin cuestionar que no se vaya a abordar ese debate, pero evidenciando diferentes niveles de urgencia en función de si su territorio gana o pierde con el cambio. El canario Torres ha defendido que es un tema que debe tratarse al inicio de una legislatura y el aragonés Javier Lambán no ve una «sorpresa» que no se vaya a tratar, mientras la balear Francina Armengol solicita recursos extraordinarios para las autonomías hasta que se cierre un acuerdo sobre la reforma de la financiación.