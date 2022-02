Hasta veintiséis universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH visitarán, entre febrero y marzo, cinco colegios valencianos para enseñar las fases experimentales de búsqueda de nuevos antibióticos a un total de 104 escolares de ESO y Bachillerato.

El uso indiscriminado de antibióticos en las últimas décadas ha contribuido a aumentar la resistencia de las bacterias a estos medicamentos, causando infecciones para las que los tratamientos conocidos ya no resultan eficaces.

Actualmente, las resistencias bacterianas a los antibióticos causan más de 1,2 millones de muertes al año, por lo que este problema de salud global ha comenzado a denominarse la "pandemia silenciosa".

Las resistencias bacterianas a antibióticos causan más de 1,2 millones de muertes al año

Para actuar ante este reto sanitario, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha puesto en marcha, por quinto año consecutivo, una nueva edición del proyecto SWICEU para promover vocaciones científicas entre los más jóvenes en torno a la búsqueda de nuevos antibióticos.

El equipo también conciencia sobre el buen uso de los antibióticos entre los jóvenes, para que contribuya a preservar su efectividad frente a las infecciones que todavía curan.

En esta quinta edición del proyecto SWICEU, los colegios valencianos participantes son Santa María del Puig, American School of Valencia, Colegio Alemán, San Pedro Pascual y el Colegio CEU San Pablo de Moncada.

Se han aislado 4.500 colonias de microorganismos, detectando 373 productores de antibiosis

Los universitarios de titulaciones de Ciencias de la Salud de la CEU UCH forman a los estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de estos centros en las fases experimentales de búsqueda de nuevos antibióticos, desde la toma de muestras de tierra, su dilución y sembrado en placas de cultivo, hasta aislar los microorganismos que presenten capacidad de antibiosis frente a bacterias testigo.

En los últimos cuatro años del proyecto, se han aislado más de 4.500 colonias de microorganismos, detectando 373 microorganismos productores de antibiosis, candidatos para el desarrollo de posibles tratamientos antibióticos en el futuro.

Vocaciones frente a la "pandemia silenciosa"

Según destaca la catedrática de Microbiología de la CEU UCH, Teresa Pérez Gracia, coordinadora del proyecto SWICEU, "en los últimos 30 años la industria farmacéutica no ha desarrollado ningún antibiótico nuevo. Sin embargo, el último y mayor estudio sobre resistencias bacterianas a nivel mundial, publicado en The Lancet, revela que las muertes directas por resistencia a los antibióticos ya son 1,27 millones cada año y podrían alcanzar los 10 millones anuales antes de 2050".

La catedrática subraya "la necesidad de que, ante la que ya se denomina 'pandemia silenciosa', las generaciones más jóvenes se conciencien y contribuyan a la investigación sobre nuevos antibióticos. Y también a la concienciación sobre su buen uso, para que sigan preservando su efectividad".

Pérez Gracia, que lidera el proyecto SWICEU desde su implantación en 2017, ha sido recientemente elegida una de los cuatro editores internacionales de un número especial de la revista Frontiers in Microbiology, dedicado al papel de la educación en la sensibilización sobre la resistencia a los antibióticos.

Este Frontiers Research Topic lleva por título "The Role of Education in Raising Awareness Towards Antimicrobial Resistance (AMR)". La catedrática de la CEU UCH dirigirá este número especial junto a tres investigadores de universidades del Reino Unido: la University of Aberdeen, la Middlesex University y la University of West London.

En él se recogerán iniciativas educativas innovadoras para mejorar la comprensión y fomentar la comunicación en torno a las resistencias bacterianas a los antibióticos.

Adhesión al PRAN

La labor del equipo SWICEU forma parte también de las actividades formativas que han motivado la adhesión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH al Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

La Facultad de Ciencias de la Salud está adherida al Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos

Las facultades biosanitarias y hospitales universitarios adheridos promueven la docencia y la formación sobre el uso prudente de los antibióticos y el conocimiento de las resistencias bacterianas entre los universitarios, futuros profesionales de la salud.

El equipo SWICEU también es uno de los quince grupos de investigación inscritos en la web del PRAN, por su contribución a las líneas de investigación relacionadas con la búsqueda de nuevos antibióticos, la identificación de antimicrobianos mediante reposicionamiento de fármacos, la divulgación y concienciación sobre el uso de los antibióticos y la comunicación sobre el desarrollo de las resistencias bacterianas.