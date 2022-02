Isa Llobell: "Vivir peor que nuestros padres genera frustración"

"Ahora ya no puedo dar un paso atrás". Isa Llobell acaba de ser elegida secretaria general de Joves PV, las juventudes de Compromís. Cuenta que hace cuatro años que entró a militar en la organización y que desde entonces se ha ido involucrando poco a poco, cada vez más, hasta ahora. "Huye ahora que puedes", le han dicho alguno de los 'mayores' de Més como aviso a la intensidad del calendario que se viene y que desembocará en 2023 en elecciones autonómicas, municipales y generales. Pero ahora, admite, ya no puede.

Llobell es de Teulada, sopla 26 velas y su formación y dedicación profesional es la Arquitectura. Estrena el liderazgo tras la celebración del congreso de la formación celebrado este fin de semana en Ontinyent, un cónclave al que llegó como única candidatura para sustituir a Cesc Roig tras cuatro años en el cargo. Por delante, el final de la legislatura, la preparación para los comicios y "reclamar que la juventud esté representada".

Mujer y joven, ¿binomio difícil para la política?

Sí, si ser joven ya es complicado porque se nos hace menos caso, y ser mujer en la sociedad lo es por todas las discriminaciones que conlleva y lo que tenemos que luchar a diario, si juntamos las dos cosas, en la política no es nada fácil.

¿Qué papel han de tener las juventudes a un año de elecciones?

Primero, tenemos que exigir estar. Al final, la política es un espacio donde muchas veces no nos dejan estar todo lo que necesitamos y tenemos que jugar ese papel. No solo hemos de ser los encargados de diseñar el programa electoral en lo que concierne a la juventud, también tenemos que dar hacia el partido y las instituciones visión de la problemática diaria que sufrimos los jóvenes.

"La extrema derecha lanza discursos básicos que calan, dicen que son la solución, pero son el problema"

A veces da la sensación de que las juventudes son la cantera de los partidos o los que se sientan detrás del escenario en los mítines para dar ambiente

Muchas veces parece que tengamos que ser solo una cuota. Sí que es verdad en nuestro caso, en Més Compromís, estamos avanzando y en la ejecutiva hay mucha gente joven. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que exigir nuestro sitio porque somos parte sociedad y tenemos que estar representados.

Cuando se afilió Compromís ya estaba en el Consell, ¿hacia dónde debe avanzar la coalición de los 'mayores'?

No podemos perder el Consell. Nosotros somos la forma de garantizar un gobierno progresista y no hacerlo sería una barbarie porque supondría dejarlo en manos de PP y Vox. De cara a las elecciones tenemos que buscar los puntos en común y luchar para tener la suficiente fuerza para generar un gobierno. Sabemos gobernar juntos y no se puede perder.

En el ciclo 2011-2015, con el 15M o la primavera valenciana, el voto protesta era de izquierdas, ¿lo está captando ahora la extrema derecha?

En aquel momento, con la crisis y las protestas mucha gente empezó a militar en partidos de izquierdas. Ahora el problema es que la extrema derecha lanza discursos muy básicos y llegan a una parte de la sociedad que hasta ahora no lo hacían. Les quieren hacer ver que tienen la solución, pero es todo lo contrario, son el problema.

¿Cómo se le puede frenar?

Mostrando todo lo que hemos hecho y lo que ha mejorado la vida de la gente y mostrar lo que pasaría en el caso de que llegasen a gobernar. Tampoco hay que darles más visibilidad de la que merecen ni menospreciarlos y hablar de ellos como si fueran menos de lo que son, como si fueran cuatro señores que no tienen importancia.

Al congreso de Joves PV han ido juventudes de Más Madrid, de ERC, de BNG, de Bildu... ¿El futuro de la izquierda falta por la unión de fuerzas periféricas?

Nosotros estamos acostumbrados a tener este tipo de relaciones y hacer políticas con ellos. Al final son territorios que tienen problemáticas similares a las nuestras. Es cuestión de unir fuerzas. Siempre nos viene bien ver cómo se trabaja en otros sitios, cómo están solucionando algunos problemas y cuantas más seamos, más fuerza tendremos.

"El bono del alquiler solo está pensado para los que se han independizado ya"

¿Cómo se ve entonces una plataforma como la que parece que quiere impulsar Yolanda Díaz?

Es algo a lo que estamos acostumbrados, gobernar y hacer política de pactos. Ahora tenemos que escuchar, todo proyecto que tenga un carácter progresista y vaya en la línea de Compromís es necesario que lo escuchemos. Compromís siempre ha buscado lo mejor para la sociedad más allá de personalismos. No es el momento de decidir, pero sí de escuchar.

¿Qué balance hace de la gestión del Consell y del Gobierno de España?

Creo que queda mucho por hacer. Es necesario que se garantice que los jóvenes tengan una vida digna, y para ello hay que garantizar el acceso a la vivienda y a trabajos que no sean inestables y precarios. Hay soluciones que se están quedando cortas como el bono joven. Creo que nosotros tenemos que insistir en el trabajo de las instituciones y exigir lo que necesitamos.

¿Considera insuficiente el bono joven?

Sí, es totalmente insuficiente. En primer lugar, no tiene en cuenta que puedan subir los precios como ya está ocurriendo. Además, solo va enfocado a quienes han podido alquilar ya una vivienda, pero no va dirigido a esa mayoría que no tiene recursos para irse de casa. El Consejo de la Juventud de España señala que de esta medida solo pueden beneficiarse el 1,7 % de los jóvenes, claramente no beneficia a todos.

¿La juventud actual vive peor que la generación de sus padres?

Creo que está más que demostrado que somos la primera generación que vivimos peor que nuestros padres. Es un gran problema y con una solución que no es fácil y que es necesario que se trabaje mucho en ese sentido. La juventud desde hace muchos años vivimos en una crisis importante; dicen que se nos han encadenado dos crisis, pero no es verdad, la crisis de la juventud no se ha llegado a solucionar.

¿Genera añoranza por un pasado que siempre parece mejor?

Lo que crea es frustración. Mientras hace unos años a nuestra edad nuestros padres tenían todo solucionado, nosotros no podemos. PEro se nos sigue exigiendo. Se nos sigue exigiendo que tengamos un trabajo al salir de la universidad, que tengamos una casa, familia, pero es imposible, no podemos con estas condiciones.