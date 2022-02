El ascenso de Feijóo convierte a González Pons en un valor en alza

El previsible ascenso del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sitúa al valenciano Esteban González Pons como un nuevo valor en alza no ya en el PP de la Comunitat Valenciana, sino en el ámbito nacional. De hecho, la renovación de Génova de la mano del gallego podría suponer el regreso del eurodiputado a tareas de máxima responsabilidad en el partido en la dirección nacional. Un regreso por la puerta grande después de años en los que el exconseller valenciano en la etapa de Francisco Camps ha tenido un papel muy discreto en la política nacional. González Pons dio el salto a Europa en 2011 en tiempos de Mariano Rajoy, al formar parte de la candidatura del PP al Parlamento Europeo y después de años ocupando despacho en Génova y teniendo una importante proyección como vicesecretario de Comunicación. Pese a su influencia y su papel en el partido como portavoz, González Pons no logró cartera ministerial, si bien supo sacar partido a su nuevo destino Bruselas. Ya como portavoz del grupo parlamentario europeo, estuvo a punto de acariciar la presidencia de la Comisión Europea y, aunque no lo logró, su trabajo le ha proporcionado una gran visibilidad y, sobre todo, un bagaje político que hoy pocos en el Partido Popular tienen.

González Pons: "El amor da segundas oportunidades, pero de la política nadie sale vivo" Tras años con un perfil bajo en la política nacional y, de manera consciente apartado de la política valenciana (declinó la oferta de Rajoy de encabezar la lista al cap i casal en las últimas elecciones, la figura de González Pons emerge de nuevo de la mano de un Feijóo que, según trascendió en su día, tenía previsto convertir al valenciano en su secretario general en caso de haber sido el sucesor de Mariano Rajoy. O sea, lo que ahora era Teodoro García Egea. Pero finalmente, el presidente gallego no emprendió la aventura al no detectar señales suficientes por parte del dimisionario. Aunque de forma muy discreta, González Pons ha sido una de las personas que ha estado estos días en el círculo de confianza del gallego en la operación de relevo de Casado El periodista gallego Fran Balado relata en su libro ‘El viaje de Feijóo’ cómo este, “hombre previsor”, tenía hasta planificada la cúpula del PP en caso de que finalmente se decidiese a dar el paso. “La persona con más papeletas para ocupar la secretaría general era el valenciano Esteban González Pons”, desveló el periodista gallego. De hecho, aunque de forma muy discreta, González Pons ha sido una de las personas que ha estado estos últimos días en el círculo de confianza del gallego en la operación de relevo de Casado tras la guerra con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La posible recuperación de González Pons (en principio, en Madrid) abre también un panorama distinto para el PP valenciano. González Pons ha guardado las formas con Carlos Mazón, presidente del PP valenciano, pero entre ambos no hay una relación especial. Sí, con María José Catalá, secretaria general, a quien el exconseller promocionó también en la sombra como alcaldable, aunque a la portavoz le puede pesar su apoyo en estos días a García Egea. Decía González Pons en una entrevista concedida a este diario con motivo de su libro de ficción "Ellas", en febrero de 2020, que el amor da segundas oportunidades, pero de la política nadie sale vivo. Quizás, en este nuevo e inesperado giro de guion, este pronóstico se cumpla para Casado, pero no para él.