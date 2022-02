Los presidentes de Canarias y la Comunitat Valenciana, Ángel Víctor Torres y Ximo Puig, han firmado un convenio de colaboración para un proyecto de salud pública e inteligencia artificial y han expresado la voluntad de cooperar entre ambos territorios. Sin embargo, han dejado de lado el tema central de la agenda valenciana: la reforma del sistema de financiación.

Este asunto no ha sido tratado en el encuentro que han mantenido esta tarde los dos presidentes ni ha sido mencionado en la comparecencia de prensa posterior. ¿Razón? Es un foco de desencuentro, a pesar de tratarse de dos gobiernos del mismo color político, presididos por socialistas. Algo que no solo pasa entre Canarias y la Comunitat Valenciana.

Estas diferencias se han constatado en las declaraciones de los últimos días, previas a la conferencia de presidentes autonómicos del próximo viernes en La Palma. Tanto Torres como su vicepresidente y titular de Hacienda han pedido "claridad" sobre si va a haber o no nuevo sistema de financiación en la presente legislatura, algo que Torres pone en duda. Cree que es un asunto que se ha de abordar desde el inicio de una legislatura, a cuatro años vista, no en el ecuador de una.

Por su parte, Román Rodríguez ha dicho que no se dan las condiciones para un acuerdo. El mayor obstáculo es el momento político por la composición del Congreso de los Diputados, según el vicepresidente canario.

Canarias no es, por tanto, de las comunidades que exigen que el tema se solucione lo antes posible y se aborde ya en la conferencia, aunque no está en el orden del día. Las declaraciones de sus responsables denotan un escaso interés. Tiene su lógica. La situación financiera de Canarias es especial por su insularidad, que supone la recepción de ayudas al transporte y de otro tipo por vías distintas al común de las autonomías. Es lo que técnicamente se llama REF (Régimen Económico y Fiscal) canario, que no computa en los fondos del modelo de financiación. Por ello, aunque el archipiélago es uno de los territorios con peores índices económicos, también aparece como infrafinanciado en los estudios de los expertos. No obstante, si en la cuenta se introduce el REF y todas las aportaciones extra la situación cambia. Uno de los últimos informes del laboratorio de referencia en financiación, Fedea, con datos de 2019, constata que la Comunitat Valenciana es la última de la cola de las autonomías con un 92,4 de financiación, donde 100 sería la media, mientras Canarias se sitúa en el 108,7.

Está por tanto en una situación distinta a la de la C. Valenciana, donde urge el nuevo sistema. Con todo este contexto, Torres y Puig no abordaron esta tarde (al menos en su primer encuentro oficial) la cuestión del reparto de los fondos del Estado. Sí que lanzaron elogios y buenas palabras hacia la colaboración interterritorial. Puig hablo de "hacer más cosas juntos". De "hacer fuerte España desde abajo, desde el compromiso común entre los territorios y las distintas Españas".