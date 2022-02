El nacionalismo valenciano traslada el 25 d'Abril a Castelló

La batalla de Almansa no se puede repetir. No hay VAR que valga ni exigencias de rectificación que cambien los acontecimientos de 1707. El 25 de abril de ese año se acabó sellando la derrota del entonces Reino de Valencia frente a las tropas borbónicas, decidiendo una parte de la guerra de sucesión y poniendo punto final a los fueros valencianos. Y como el hecho histórico no se puede replicar, el nacionalismo valenciano busca imitar una de sus grandes conmemoraciones.

La celebración del 25 d'Abril este año no será el 25 d'Abril. Tampoco tendrá su centralidad en València. El protagonismo se desplazará hacia el norte y estará en una plaza de toros aunque nada tendrá que ver con las faenas taurinas. Acció Cultural del País Valencià quiere que el 7 de mayo sea lo más parecido posible al 25 de abril de 1982. La organización cultural por la unidad de la lengua catalana quiere repetir la imagen vivida en l'Aplec de ese año cuando la plaza de toros de la localidad de La Plana presumió de agotar billetes. El acto servirá para homenajear los 90 años de las Normas de Castelló y el discurso de Fuster por la unidad Los actos serán el 7 de mayo porque según explican fuentes de la entidad el día 25 de abril es lunes de Pascua, un día que no es festivo en todo el territorio ni para todo el mundo, aunque coincide con las vacaciones de quienes sí tienen libre, algo que frena la posible movilización. Se trasladan no al fin de semana siguiente sino al otro, evitando también coincidir con el 1 de mayo, día de los trabajadores. Pero más que el cuándo, el cambio más significativo es el dónde. Castelló será el epicentro de las convocatorias sustituyendo a València que solía protagonizar las manifestaciones por las tardes. En esta ocasión, no habrá movilización convocada por la principal entidad para el día 25 en la capital del Turia, según confirman desde la organización, aunque falta saber si otras asociaciones similares llaman a esta. La elección de Castelló tiene diferentes motivos. La primera, señalan, es la necesidad de "descentralizar" la festividad. Después aparecen juegos de fechas, como conmemorar (y replicar) lo vivido hace 40 años, en 1982, llenando la plaza de toros como en l'Aplec de aquel año, celebrar el año Fuster en la localidad en la que, recuerda el concejal de Foment del Valencià del consistorio castellonense, Francesc Mezquita, "pronunció su discurso épico por la unidad" o homenajear los 90 años de aprobación de las Normes de Castelló o Normes del 32. Para el 7 de mayo esperan una jornada completa de actos. Se han organizado encuentros de muixerangas de todo el territorio valenciano, diferentes espectáculos como conciertos con el que intentar llenar la plaza de toros así como la tradicional manifestación por la lengua que recorrerá las principales calles de la ciudad. Asimismo, la entidad facilitará el transporte fletando autobuses.