Valencianos en Ucrania: "En Kiev se respira un ambiente de calma tensa"

"Cuando dije que me iba a Ucrania en València me decían: '¡no vayas!, ¿estás loco?', por eso, lo primero que he hecho al subir al taxi es hacer un vídeo en el que se ve el tráfico, el río, los coches, una normalidad absoluta, a pesar de que hay una situación tensa a la expectativa de los acontecimientos".

Habla Vicente Carsí, un valenciano que ha llegado esta mañana a Kiev, la capital ucraniana, pues el sábado celebra la boda de su hija. Le ha recogido del aeropuerto su compañera Larisa Kulyk, con quien vive en València pero que llevaba todo el mes en Ucrania ayudando a la novia con los preparativos. Ambos son de la fundación Juntos por la vida y aprovechan su estancia para estrechar contactos con los colaboradores del país y agilizar una evacuación de los niños y niñas del sureste, en la región de Donbás, para que pasen una temporada con familias de acogida valencianas. Un valenciano en Kiev: "El ambiente es de normalidad, la gente anda muy tranquila por la calle" "En Kiev hay una especie de calma tensa y la gente hace como si nada ocurriera", explica a este periódico Vicente Carsí, pirotécnico de pirotecnia Tamarit, que detalla que el pueblo valenciano "está con Ucrania" y que el próximo 5 de marzo la mascletà de la Plaza del Ayuntamiento se dedicará, precisamente, al país, concretamente a la zona este, pero en general al pueblo ucraniano. "Es una paradoja de para qué sirve la pólvora", completa Larisa Kulyk. "Sirve para matar a la gente o para hacer una fiesta para las personas". "Si Ucrania tiene que ir a la guerra, deberá ir. Pero produce mucho dolor" La incertidumbre y la tensión existe en Kiev, pero el conflicto y los primeros movimientos bélicos se sienten en el este del país. "Aquí hasta el último momento no sabíamos si reservar el restaurante de la boda, pero al final hemos decidido que celebraremos lo que se pueda", cuenta. Asimismo, recalca que él era el único español en el vuelo. "El 80 % eran ucranianos, el flujo de entrada y salida del país es el mismo".