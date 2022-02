Atrapadas en València: "No sabemos cómo vamos a volver a Kiev"

Venían de vacaciones a València y no esperaban que el conflicto estallara. Era una situación de tensión como otras vividas antes. No tendría por qué ir a más, pero lo cierto es que la tensión se ha materializado en un ataque de Rusia contra Ucrania. Lena reconoce "no esperar nada de lo sucedido" llegó el martes a València a pasar una semana de vacaciones junto a una amiga.

"Estamos intentando estar tranquilas, solo queremos que los nuestros estén bien", explica al teléfono. Están visitando la ciudad, poco más pueden hacer desde aquí, pero sí que reconocen estar preocupadas por cómo volver a casa: el espacio aéreo ucraniano está cerrado y algunos medios especializados informan que el aeropuerto de Kiev ha sido bombardeado. "Encontraremos la forma de llegar a casa", asegura Lena. La preocupación por parte de su entorno es generalizada, pero también recíproca. Las dos amigas han estado en contacto permanente tanto con sus seres queridos como con los medios del país, "y hemos visto a la gente salir de Kiev y sacando dinero de los bancos; todo el que ha tenido una oportunidad, se ha marchado", afirma Lena. Sus familias, por el contrario, se han quedado en Kiev y llevan hablando con ellos desde primera hora de la mañana, desde que la ciudad quedó paralizada con el primer ataque. "A las 5 de la mañana ha comenzado todo, las bombas y el sonido de los aviones constantemente en el cielo de Kiev", relata Lena, tal como le ha contado su familia. A la espera de indicaciones oficiales por parte del consulado y la embajada sobre cómo regresar a Ucrania o si es mejor permanecer fuera, las dos amigas de Kiev estarán en València hasta el martes, cuando estaba programado su vuelo de vuelta. Por ahora, las conexiones están fallando y algunas líneas telefónicas se han cortado, como ha sido el caso de Lena en el momento de esta conversación.