Del "no podemos más", jornadas interminables y la frustración de no llegar a todo, los pediatras han empezado a ver la luz al final del túnel de esta larga e intensa sexta ola de coronavirus. Solo un mes después de que la curva alcanzara su pico máximo, la 'normalidad' casi se han instalado en las consultas de los pediatras de Atención Primaria gracias a una drástica bajada de contagios covid en niños, aunque esta fue la franja de edad en la que, precisamente, más se cebó la infección durante varios días. Se llegó a incidencias de más de 7.500 casos por cada 100.000 niños o lo que es lo mismo casi 8 niños contagiados de cada 100 en cuestión de 14 días y el colapso de los centros de salud.

"Los casos covid han bajado muchísimo y por fin tenemos las agendas mucho mejor", explicaba ayer la pediatra de Burriana, Eva Suárez, presidenta además de la Asociación Valenciana de Pediatría. En su caso, además en una de las zonas donde la sexta ola fue todavía más virulenta, es ahora el momento de recuperar el trabajo que se había tenido que dejar de lado como hacer revisiones de salud a esos niños que estaban enfermos o confinados o atender a patología de salud "que podían esperar" ya fuera un problema de comportamiento o una dermatitis atópica. "Ahora estamos viendo todo lo que no hemos visto en los últimos dos meses", explicaba Suárez.

La sensación de que las agendas eran ya casi iguales a antes de la sexta ola la compartían en otros centros de salud como el de Serrería, en València, desde donde el pediatra Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría aseguraba que efectivamente la covid estaba en clara disminución, aunque "todavía no hemos podido recuperar del todo la normalidad, la disminución es clara", aseguraba. Desde Nazaret, la pediatra María Garcés aseguraba que la mejoría era significativa y que en las consultas la incidencia de la covid había perdido fuelle. "No vemos casi a ningún caso positivo, aunque sigue habiendo las viriasis típicas de los niños. El trabajo de seguimiento no lo hemos perdido nunca pero ahora empezamos a recuperar la normalidad", añadía.

En un mes la incidencia de casos en niños ha caído más de 6.000 puntos

La casi vuelta a la normalidad ha sido posible gracias a la caída general de casos covid que en la franja de edad de los niños menores de 11 años ha sido drástica. En el pico de la curva, al que se llegó el pasado 27 de enero, la incidencia acumulada llegó a marcar un máximo de 7.585 contagios por cada 100.000 niños a 14 días, seguido a distancia por los 5.819 casos entre los treinteañeros, padres de los más pequeños. Menos de un mes después, y según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, la tasa había caído hasta 1.092 casos por 100.000 habitantes y no era la más alta de todos los grupos de edad. Más de 6.000 puntos de caída en cuestión de cuatro semanas, muy por encima de la caída de la incidencia media.

La intensa caída está directamente relacionada con el agotamiento de la sexta ola pero también con el inicio de la vacunación pediátrica, que arrancó antes de Navidad con los niños de 9 a 11 años. A día de hoy al menos el 66 % de niños de 5 a 11 años tiene la primera dosis y el 18 % la pauta completa.

Trabajo de altas y bajas en los centros de salud

En las consultas de los médicos de Familia la caída de nuevas infecciones por covid también estaba facilitando la vuelta a la normalidad aunque, en este ámbito, la tramitación de altas y bajas laborales aún se dejaba notar en el día a día de las agendas. Así, según explicaba el delegado del sindicato médico CESM en el área de La Fe, Federico Segura, las agendas "están en niveles similares a antes de la sexta ola con números aceptables pero aún tenemos un porcentaje de consultas al día de covid, ya sea nuevas infecciones, bajas, altas, consultas...etc", explicaba.

La vuelta "total" a la normalidad es algo que, en su caso, se antoja aún un poco más lejano. "Tenemos una normalidad de visitas presenciales pero aún falta trabajo para retomar el ritmo en el seguimiento a los pacientes crónicos que impulsamos desde el centro. La demanda de citas de los pacientes se ha recuperado pero no tenemos el tiempo necesario para recuperar ese trabajo y todo porque las plantillas siguen mermadas", insistía Segura.

La misma reflexión hacía desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Sovamfyc, su vicepresidenta M. José Rivas: "Las agendas han vuelto a lo anterior y no hay problemas ni retrasos especiales en atender, también con presencialidad a quien lo pida. Hemos vuelto a nuestra situación de siempre, sin ese exceso por covid pero con la saturación que ya arrastrábamos hace años y que hace que cualquier baja no cubierta se convierta en un problema porque no nos sustituyen".

La Conselleria de Sanidad prometió crear para mayo 6.000 nuevas plazas estructurales en todo el sistema sanitario (1.200 en los centros de salud) como una manera de solucionar los problemas que arrastra la Atención Primaria pero todavía se desconoce cuándo se van a crear y la distribución de categorías.