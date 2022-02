Alona Kuzmenko su novio, su hermana y su marido han huido en coche esta madrugada de su pueblo natal, Irpín, muy cercano a Kiev tras el aviso de ataque y se refugian, de momento, en casa de unos familiares en el campo, a 70 kilómetros de la capital, por temor a bombardeos. "Mi madre me despertó a las cinco de la mañana y me dijo, 'Despierta, hay que coger todas las cosas e irse, los rusos han empezado a atacar'", cuenta.

Así, de un momento a otro, recogieron lo que pudieron y se montaron en el coche rumbo a una casa apartada de los edificios. Se fueron los cuatro. Sus padres se quedaron. "No querían dejar sola a mi abuela", detalla.

Alona dice que estar lejos de la ciudad no garantiza estar más segura. "Ahora mismo, cualquier parte de Ucrania es peligrosa. Es una guerra, no podemos estar en ningún sitio tranquilos, los aeropuertos no funcionan, todo está cerrado, estamos muy mal", lamenta al otro lado del teléfono.

Cerca de donde están cobijados hay un aeropuerto militar y asegura que salen aviones en dirección Kiev para atacar. "Mis padres están en un refugio antiaéreo de una vecina, esto es una locura", cuenta de forma interrumpida.

Los cortes continuos de internet y las conexiones deficientes impiden que Alona explique de una toda la historia. La conversación se va produciendo al tiempo que la red vuelve a Ucrania. Todo se ha parado en Ucrania, dice Alona. No han ido a trabajar porque todo está cerrado y lo único que todavía ha subido la persiana hoy han sido los supermercados y las gasolineras: "Hay unas colas enormes, mi madre ha esperado para pagar una hora", relata.

La conclusión de Alona es clara: "No sabemos qué va a pasar, si la situación mejora estaremos unos días aquí y volveremos a casa, si va a peor nos iremos lejos de Kiev, pero nosotros esperamos volver a casa pronto, es donde queremos estar".

Sin embargo, la constante incertidumbre y el temor a bombardeos les impide trazar un plan para resguardarse de posibles ataques. "Si pudiéramos viajar en avión compraríamos billetes para ir a España con nuestras familias de acogida, pero por otra parte no queremos dejar nuestras casas, es nuestro país y no queremos regalárselo a Putin, no queremos dejar a la familia aquí, queremos estar juntos", sentencia con una claridad irreplicable.

"Tenemos miedo, pero pedimos al Dios que los rusos nos dejen tranquilos. Es nuestro país", sentencia.