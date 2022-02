Illueca reivindica una "libertad republicana" que "exige la intervención del Estado"

A una de las palabras de moda en la batalla partidista, "libertad", el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, le añade su propio apellido: "republicana". En la teoría política se hablaría de la libertad como uno de los tantos significantes vacíos que, en este caso, Isabel Díaz Ayuso consiguió dotar de contenido, el suyo, el que le interesó para su campaña en mayo de 2021.

Libertad para la lideresa madrileña es poder ir de cervezas, impuestos bajos y no encontrarse con el ex. Su éxito en las elecciones fue prácticamente incontestable. Este jueves, Illueca ha intentado agregarle un apéndice y contraponer su propia definición de lo que es libertad. "La libertad no se identifica con el reconocimiento de una esfera individual libre de injerencias del Estado, como defiende el liberalismo", ha explicado en una conferencia en el Centre d'Octubre de València en la que se pudo ver a otros representantes políticos como el síndic del PSPV, Manolo Mata, la líder de Unides Podem, Pilar Lima, o el subsecretario de Transparencia, Cristian Veses.

Según Illueca, más bien al contrario. La libertad republicana que expone uno de los referentes de Unides Podem "exige la intervención del Estado en la economía y en la sociedad a fin de erradicar las situaciones de dominación y dependencia". En su opinión, "la libertad republicana significa ausencia de dominación".

En su intervención, Illueca no ha tratado solo de darle contenido a la aspiración de libertad sino también a otro de esos significantes vacíos: la república. Así, ha instado a que el republicanismo no sea solo "una oposición a la monarquía" ni que tampoco se "limite a evocar acontecimientos del pasado", en referencia especialmente a la II República. Aunque matiza para evitar cualquier crítica: "La memoria histórica es indispensable".

En este sentido, defiende que el republicanismo "proyecta sus ideas sobre todos los ámbitos de la existencia humana", en lo que prácticamente se convierte en un programa político de gobierno al considerar "incompatible" estos valores con el abuso a los trabajadores, el "intento de suprimir la pluralidad lingüística y cultural" o el crecimiento económico a partir de la destrucción "de los sistemas naturales de los que depende la vida en el planeta".

De hecho, el vicepresidente del Consell ha defendido un republicanismo "más allá de la forma exterior del Estado", es decir, compatible con la monarquía, que abogue, eso sí, por un Estado que defienda "la libertad republicana en la perspectiva de una sociedad más justa, democrática y verdaderamente igualitaria". En este sentido, sentencia: "Los derechos sociales constituyen el principal instrumento del republicanismo".