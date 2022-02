El tres veces conseller Esteban González Pons (València, 1964), eurodiputado, portavoz de la delegación popular en el Parlamento Europeo, exsenador y llamado a ser el presidente del Comité Organizador del Congreso extraordinario al que se va a enfrentar el PP es la figura a la que se agarra la dirección autonómica de Carlos Mazón y María José Catalá para empezar a ganar influencia en el nuevo tiempo que se abre con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo al frente.

La número dos del partido en la Comunitat Valenciana, María José Catalá, ya ha hablado esta mañana sin ambages de que la figura de Feijóo es la que concentra el mayor consenso para el nuevo tiempo. Catalá ha sacado pecho de que la Comunitat Valenciana será una de las pocas, o tal vez la única, que tendrá dos representantes en el comité organizador del congreso que se celebraría el 1 y 2 de abril.

Uno será Esteban González Pons, elegido presidente, y el otro lo tendrá que designar la delegación valenciana que vaya al Congreso

Catalá ha asegurado esta mañana que en la reunión de anoche en Génova que duró casi cinco horas y en la que Casado aceptó su salida para que Feijóo se haga con el mando del partido, el presidente autonómico del PP, Carlos Mazon, se posicionó en favor de que el aún líder nacional aguante hasta el congreso.

El PPCV cree que Casado merece una salida a la altura "de la dignidad de su labor como presidente nacional y es lo acertado", dijo Catalá que apoya que llegue como presidente al congreso y se despida, porque ya ha dicho que no va a optar a la reelección al frente del partido. Y añade que ya hay un consenso en torno a Feijóo.

Catalá ha insistido en la necesidad de un calendario ágil y que concite la unanimidad y el consenso en torno a Feijóo del que ha dicho que va a ser "lo mejor" para el futuro del PP.

Mientras, González Pons está en este momento en otra guerra, la de Ucrania. Esta mañana ha dicho que se acabó el tiempo de la indiferencia y que la agresión rusa debe tener consecuencias y no sólo económicas. "Si no paramos los pies al dictador Putin ahora, lo siguiente será la UE, Ucrania somos todos".

Empezó la #guerra en #Ucrania. Anoche, yo aún estaba en la frontera bielorrusa. Se acabó el tiempo de la indiferencia. La agresión rusa debe tener consecuencias, y no sólo económicas. Si no paramos los pies al dictador #Putin ahora, lo siguiente será la #UE Ucrania somos todos. — González Pons (@gonzalezpons) 24 de febrero de 2022

La semana pasada, el también vicepresidente del Grupo Popular Europeo señalaba que el proyecto del PP tiene que ser «reseteado», al mismo tiempo que pedía «acabar con el caos lo antes posible».

Incluso dijo que de la formación se ha «adueñado la locura», porque España necesita al PP «como ha sido siempre» y que no puede explicar al Grupo Popular Europeo lo que está ocurriendo con los 'populares' españoles. «Cuando hay cosas que no tienen explicación, mejor no explicarlas», dijo.

De momento, en el PP se ha solicitado al presidente nacional, Pablo Casado, que continúe en su cargo hasta el congreso extraordinario que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril, según el comunicado hecho público.

"A propuesta del presidente nacional del PP, aceptada igualmente de forma unánime, se ha adoptado también la decisión de nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo", señalan.

"Asimismo, se propondrá a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso, y que éste quede compuesto por al menos un miembro designado por cada organización territorial".