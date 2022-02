PP y Cs se enfrentan a Vox y le acusan de querer imponer el castellano en las aulas

Una moción de la ultraderecha de Vox esta mañana en las Corts acabó por enfrentar a todo el bloque de la derecha después de que PP y Ciudadanos acusaran a la formación radical de querer «imponer» el castellano en las aulas.

El PP también se ha revuelto contra las críticas que ha lanzado la diputada de Vox Llanos Massó a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) que el PP creó en los tiempos de Eduardo Zaplana. Vox se ha mostrado crítico y ha recordado que su creación fue una cesión de los populares a Convergència i Unió para tener mayoría en el Congreso y la diputada popular Beatriz Gascó ha respondido que Vox no es nadie para dar lecciones lingüísticas. «Me preocupa que ataque al PP y creo que está intentado engañar a sus votantes, parece que antes de Vox no hubiera habido nada».

Gascó se ha negado a apoyar la moción de Vox porque recogía que el castellano tiene que ser la lengua vehicular en las aulas valencianas. «En una autonomía con dos lenguas vehiculares, eso es un problema; las familias tienen que poder decidir». Vox, en cambio, acusa al PP de ponerse de perfil y contemporizar con la izquierda. «Lo que hacen ustedes no lo diré por respeto, respeto que ustedes no tienen» abroncó la diputada del PP.

Defensa del valenciano

En el debate, los populares han defendido que el valenciano sí tiene que ser vehicular en la enseñanza porque es una seña de identidad. «La lengua materna tiene que ser defendida siempre, somos un territorio de diversidad lingüística, tenemos dos lenguas y las dos tienen que ser vehiculares porque la imposición no lleva a nada».

La diputada de Ciudadanos Merche Ventura ha acusado a Vox de «totalitarista» por querer imponer el castellano. «Tan peligroso es su nacionalismo como el de Compromís», ha dicho Ventura. «Frente a sus ideas radicales y rancias, el camino es el de la libertad lingüística», respondió a Vox.

«El valenciano nos define y no podemos atentar contra él. No al pensamiento único. Lo que hace Vox es populismo, la lengua no puede ser arma política que ya lo ha sido bastante. No es lo mismo vivir en la Vega Baja que en la Ribera, somos una comunidad plural y defendemos el respeto a ambas lenguas, a elegir la lengua, dejen de imponer y que las familias decidan», añadió Ventura.

El rifirrafe entre Vox y Cs también fue intenso: «No sé qué le habrá prometido Compromís, usted ya forma parte del bloque sanchista o del de Puig», le soltó la diputada de Vox a Ventura.

La ultraderecha defiende que la AVL busca «romper España» mientras que la Real Academia de Cultura, que apoya el secesionismo lingüístico, se siente española. Vox defiende las normas del Puig.