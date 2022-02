Atrapados en Dnipro: "Dicen que nos escondamos porque aún no nos pueden ayudar"

"Estamos rodeados. Ha sido todo una sorpresa. Se supone que atacarían por el este y que la embajada nos iba a sacar en convoy hacia Polonia, pero todo se ha trastocado. Me han escrito diciendo que permanezcamos ocultos, que de momento solo pueden ayudar a la gente de Kiev".

Es el testimonio de Santiago Navarro, un valenciano que vive en la ciudad de Dnipro junto a su mujer Olga y sus tres hijos de 22, 20 y 18 años.

Llevan desde el inicio de la invasión sin dormir y con los nervios a flor de piel. Están a unos 500 km, en el centro del país, de la capital y 600 km de la frontera polaca. "Este jueves cayeron bombas a las tres de la mañana en todas las ciudades importantes. Fue algo quirúrgico", recuerda. Desde entonces, empezaron a sucederse informaciones de todo tipo.

"Ahora nos dicen que una columna de tanques rusos se dirige hacia aquí. Pasan para llegar a Kiev, y esperemos que lo hagan por las afueras", cuenta desde su casa. Junto a sus vecinos ucranianos estudian qué hacer, el sótano a penas tiene ventilación y Navarro no lo ve como una solución viable. "No vamos a bajar. La noches las pasamos en nuestra casa porque si te cae una bomba da igual donde estés", lamenta.

Algunos amigos han intentado salir del país de la única forma que queda, en coche y por el oeste. "Ayer se tuvieron que dar la vuelta a medio camino, porque en un punto de la carretera les dijeron que había bandidos armados robando dinero y coches", explica.

La embajada ya les ha advertido que no lo intenten y se queden protegidos donde están. La conversación telefónica se produce a las nueve y media de la noche, después de que la familia haya aprovechado para dormir un poco, en previsión de posibles bombardeos de madrugada. "Nos han dicho que Rusia suele bombardear siempre de noche, porque así son más indetectables".

Navarro ya se puso en contacto con la embajada desde el inicio de las tensiones, y de hecho fue asignado como responsable para organizar el convoy con las decenas de españoles que hay por la zona. "Ahora estoy un poco nervioso porque la embajada no nos ha dicho nada más, y yo no tengo nada que decirle a estas familias", asegura. Lo único que saben es que el medio de transporte que gana más enteros es el coche, "el tren tampoco es muy seguro".

Escasez de suministros

La situación en la calle es ahora mismo de escasez, pero de momento no demasiado preocupante. "Solo se admite dinero en efectivo en todos lados, y solo se pueden sacar unos 20 euros al cambio cada día, aunque es cierto que con eso se pueden hacer cosas porque el nivel de vida aquí es mucho más barato", explica Navarro. Ayer su mujer Olga hizo tres horas de cola para sacar efectivo del banco. En los supermercados, las estanterías ya están medio vacías.

"No sabemos hasta cuándo tendremos suministros porque los supermercados se están vaciando", dice Navarro. La realidad de la guerra que ven por la ventana dista mucho de lo que la mayoría de las personas tienen en la cabeza. "En la calle no pasa nada, no se ve un alma y lleva sin suceder nada varios días. Eso sí, se escuchan las explosiones pero todas lejos, a las afueras", cuenta.

Por el momento tienen luz, gas, y todos los suministros en su casa. Aunque ya piensan en qué pasaría si no los tuvieran. "Lo bueno es que no está haciendo frío, estamos estos días a 7 u 8 grados. Las casas de Kiev no son como las de València, estas aíslan muy bien y basta para que estemos a gusto", asegura. Las autoridades han decretado un toque de queda de 10 a 6 de la mañana por seguridad.

Han pasado a penas dos días desde la invasión. "Desde que vimos las bombas en el horizonte no hemos dormido nada", cuenta Navarro. "Estamos muy preocupados. Porque dicen que no van a atacar a la población civil, y de momento parece que se limitan a bombardear objetivos militares en las afueras. De momento no han entrado aquí en Dnipro, pero nunca se sabe", lamenta.

Desde su casa y con el miedo en la garganta vieron el discurso de Putin. "Esto es una locura. La expresión de odio y las mentiras de esta persona hacia su pueblo dan mucho miedo. Hace temer que puede ocurrir lo peor", dice Navarro.