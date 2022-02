"La calle está llena de tanques y la población está refugiada en el metro"

Detrás de la guerra hay personas. Que huyen de su casa sin saber cuándo volverán y, sobre todo, si cuando lo hagan sus hogares seguirán allí. Son ofensivas emocionales (no solo físicas) que destrozan la esperanza de un país y de sus personas, que han de dejar atrás sus vidas, a sus seres queridos en un momento en el que la preocupación, el miedo y la continua incertidumbre invade todo su mundo.

En el segundo día de caos en Kiev, la alicantina residente en la capital ucraniana, Alicia Panchenko amanece bajo tierra. Ella, y cientos de personas más aguardan en el metro siguiendo las indicaciones de las sirenas que suenan sin parar y son la banda sonora de unas calles vacías. Silenciosas.

"La calle está llena de tanques y todos hemos venido al refugio, que es el metro, siguen sonando las sirenas y mientras haya tanques no vamos a salir", cuenta Panchenko a Levante-EMV. Ella ha podido dormir esta noche. "No he oído nada por la noche, aunque por la noche Rusia atacó Kiev fuerte", asegura. Esta mañana, a primerísima hora han empezado a sonar las sirenas y ha huido al refugio más cercano: el metro. Explica la situación a este periódico al tiempo que alterna los hechos con frases como "esto es fuertísimo", "es una locura" o "tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar".

"Mis padres y mi abuela han dormido con todo el barrio en un refugio"

Por otra parte, a escasos 20 kilómetros de la capital, en la ciudad de Irpín, varias familias han pasado la noche en el refugio. "Mis padres y mi abuela han tenido que dormir fuera de casa, con mucha gente en el refugio. Allí dentro han pasado la noche todos mis vecinos, el barrio entero, para evitar posibles ataques", dice Alona Kuzmenko, una mujer ucraniana que pasó largas temporadas en València y que dejó su casa ayer por la mañana y se alejó unos 70 kilómetros de Kiev con su hermana y su pareja.

Ahora, están preocupados por su familia, que permanecen en Kiev y temen la incertidumbre. "Todo cambia cada 30 minutos". Además, Alona cuenta que puede que los hombres jóvenes tengan que volver a la capital para entrar en el ejército de forma obligatoria, incluidos su novio y su cuñado.

El pueblo de Irpín comienza a notar los primeros efectos de la violencia bélica. Pero quienes sufrirán la incertidumbre, el miedo y las consecuencias serán miles de personas. Las que esperan poder volver a vivir en tranquilidad. Las que esperan poder volver a sus casas.