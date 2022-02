La vicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra aseguró este viernes en la rueda de prensa tras los acuerdos del Pleno del Consell que la Generalitat está dispuesta a acoger a los refugiados que previsiblemente tendrán que ser reasentados por la invasión rusa en Ucrania.

"Estamos pendientes y vamos a trasladar al Gobierno de España que cuente con la C. Valenciana para los reasentamientos que se van a organizar", apuntó Oltra.

La consellera explicó que desde el accidente nuclear de Chernóbil "ya ha habido vacaciones de niños en València y nos unen unos lazos de solidaridad y afecto desde hace décadas". Añadoió que actualmente el sistema de protección de infancia de conselleria acoge a 9 niños ucranianos y que "está preparado para gestionar cualquier emergencia de acogida".

Oltra aseguró que ha conversado con el alcalde de València Joan Ribó, quien también ofreció la ciudad como refugio para las personas que tengan que ser reasentadas por la invasión de Ucrania.

"Hemos conversado para organizar los dispositivos de emergencia que hagan falta", añadió la vicepresidenta. De cualquier manera, la decisión y organización de los dispositivos de acogida depende del Ministerio del Interior, pero tanto ciudad como Generalitat han ofrecido sus recursos como lugar seguro para los refugiados.

Incluso, aseguró la consellera, "estamos en contacto con la Conselleria de Economía Sostenible para prever las necesidades que tengan las empresas valencianas que estén en contacto con Ucrania", que como recordó ayer el cónsul honorario ucraniano Pablo Gil, es uno de los países con la relación comercial más fuerte con la C.Valenciana.

Aunque no existen cifras fiables, Oltra estimó que actualmente hay unos 300 españoles (no se conoce el número de valencianos) atrapados en Ucrania. "No es fácil saberlo porque no todo el mundo que viaja allí se lo comunica a la embajada", añadió.

La postura frente a Rusia

El consul honorario de Ucrania reclamó ayer que las instituciones y empresas valencianas cortaran sus relaciones con Rusia debido a la invasión que está llevando a cabo sobre Ucrania. Preguntada por este tema, Oltra contestó que "estamos delante de una invasión ilegítima desde el punto de vista del derecho internacional, así que cualquier postura tiene que estar consensuada con la UE". Por otra parte, añadió que "entendemos que al menos tendría que ser una acción conjunta desde el estado, no que cada autonomía se posicione como quiera".

Oltra se pronunció sobre otros temas de actualidad, como la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el derecho a paro.

La consellera se posicionó a favor y declaró que "es incomprensible que a una persona que trabaja en el hogar no tenga derecho a prestación por desempleo. La única explicación que se encuentra es que es un colectivo altamente feminizado. Ninguno entendería esto en un colectivo formado mayoritariamente por hombres".

Las trabajadoras del hogar tampoco tienen reconocidas enfermedades laborales, a lo que Oltra añadió que "se trata de un trabajo penoso para estas personas porque se alza peso y hay muchas posturas que acaban desembocando en enfermedades crónicas para las trabajadoras, pero nunca se les reconocen".

Por último, Oltra reconoció a las protestas del sector del campo, que se echó ayer a la calle en València para reclamar unos precios justos. "En estos momentos el kilo de naranjas se está pagando a 0.04... creo que con eso está todo dicho", aseguró Oltra.