Mayor Oreja presenta en València un ‘lobby cultural’ de los valores católicos

La batalla cultural es una referencia constante en el mundo de la derecha conservadora. La idea que manejan es que la hegemonía social la tienen los valores progresistas tales como la defensa del aborto, el feminismo o los derechos para el colectivo LGTBI. En esa línea se ha presentado este jueves la asociación 'Neos' en el Ateneo Mercantil de València, una entidad que se define como "la alternativa cultural creada para la defensa del humanismo cristiano en España".

Uno de sus impulsores es el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad, de ideas ultraconservadoras, quien en su intervención defiende que la iniciativa Neos nace "para hacer frente a una crisis profunda" así como "a la corriente social y política que impera en la actualidad y cuyo objetivo es destruir el orden social basado en los fundamentos cristianos y sustituirlo por el relativismo totalitario que se está imponiendo".

En su opinión, "Occidente en general y España en particular" asisten a un "suicidio histórico", donde "no habrá solución si continúa el desprecio de la dimensión religiosa y espiritual de la persona y la sociedad". "Este es el momento de cambiar de actitud, de no tener miedo", dice quien también fuera eurodiputado del PP con una frase, la de no tener miedo o complejos, que recuerdan a otro partido del espectro de la derecha.

A Mayor Oreja le han acompañado Jose Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia; su homólogo en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro Luján, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, Carlos Flores, en representación del grupo España nación; Enrique Fliquete, vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y portavoz del grupo en defensa de la Corona así como el exvicepresidente del Parlamento Europeo con el PP y posteriormente fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras.