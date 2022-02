Queda claro que no podemos hacer llover ni con rogativas, ni con profecías ni con aviones que siembren nubes. Como no podemos parar así la sequía, solo podemos intentar mitigarla en los unos agrarios, urbanos e industriales. Como siempre la sequía nos pilla de repente. Parece que no va lloviendo lo que toca y, de golpe, nos vemos agobiados. No es aún una sequía plurianual, aunque depende de zonas, pero en los últimos meses es muy intensa. Ha llovido en los tres meses invernales menos que en algunos veranos y, aunque aún se puede arreglar algo o del todo en primavera, la lluvia invernal es la más efectiva. Yendo al tema de la mitigación, en los usos agrarios debemos ir a adaptar los cultivos a una irregularidad pluviométrica que ya era nuestra pero que parece ir a más. Ya sé que es goloso cultivar productos rentables, aunque sean exigentes en agua, pero luego no nos podemos quejar de no poder regar. Es más rentable regar cultivos de secano y hacerlos más productivos...pero luego no se pueden regar. Ciudades e industrias consumen menos agua en proporción, pero también deben gestionar mejor oferta y demanda. Desalación, reutilización de aguas depuradas, acuíferos, pantanos, trasvases ya existentes, aprovechamientos no convencionales como los pluviales deben constituir un mix que permita desde la oferta defendernos de la sequía. Pero no olvidemos la educación y la adaptación desde la demanda. La sequía no depende sólo del cambio climático y mal haremos en ponerlo siempre como excusa.