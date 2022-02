El sexto congreso de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís decidirá hoy quiénes serán sus nuevos dirigentes. A un año de las elecciones, el partido que integra la coalición Compromís junto a Més y Verds Equo prepara ya el terreno para la próxima legislatura y lo hace con una renovación total de su cúpula o, al menos, de sus portavoces.

Mónica Oltra avala la nueva candidatura de Aitana Mas y Alberto Ibáñez, dos personas estrechamente unidas a la vicepresidenta y que se ven como un buen relevo al triunvirato que han formado a lo largo de estos años la consellera Mireia Mollà, el concejal Paco García Latorre y Miquel Real, mano derecha de Oltra. A todos ellos ha despedido dando por cerrada una etapa y abriendo la puerta a que los otros dos perfiles, jóvenes y más desconocidos, tomen el relevo.

Oltra ha reconocido haber pasado por unos "tiempos complicados" en lo político y lo personal, en una clara alusión a la condena de su exmarido por los abusos a una menor tutelada que la derecha usa contra ella como argumento de desgaste.

A falta de que se produzcan las votaciones esta tarde, se espera que sea Aitana Más y Alberto Ibáñez los que tomen el relevo. Ella es la actual sindicalista adjunta en las Corts y un valor al alza dentro del partido, mientras que él ostenta en la actualidad un cargo de asesor en la vicepresidencia de Oltra. Ambos son perfiles de plena confianza para la dirección del partido y supondrían una nueva etapa de renovación para un partido que nació hace diez años como una escisión de EUPV.

EL encuentro, que ha reunido a más de 200 personas, ha estado marcado por la guerra desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania en los últimos días. Todas las intervenciones han tenido unas palabras de recuerdo y hasta se ha celebrado un minuto de silencio.

De hecho, Oltra, con un discurso cargado de filosofía y haciendo alusión al eslogan del congreso, 'Construir matria', ha apelado a dejar atrás las patrias "que sacan tanques y cañones a la calle" y reivindicar la "matria", con unos adecuados servicios sociales, sin la especulación de vivienda, las políticas de igualdad, las políticas de lucha contra la violencia de genero y los delitos de odio, poner en valor la diversidad.

El sexto congreso ha contado con la participación de algunos representantes políticos invitados por la propia organización. El alcalde València, Joan Ribó, ha recordado los valores fundamentales sobre los que se asienta Compromís, como la sostenibilidad y el diálogo.

Los socios de Compromís en el Botànic también participaron en la ronda de parlamentos y Manolo Mata brindó a Oltra todo su apoyo, el personal y el de los socialistas, cuando intervino como representante del PSPV, y en referencia a los ataques por parte de la oposición contra ella a costa de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Como Mata, en representación de Podem participó Héctor Illueca, que también mostró el respeto y apoyo al trabajo de Oltra, así como EUPV, el cuarto socio del Consell.

También la secretaria general de Mes, el antiguo Bloc, y portavoz de Compromís, Águeda Micó, que ha recordado la fortaleza de la coalición gracias a los "diferentes acentos" de las tres organizaciones que lo componen. Además, apeló a mantenerse fuertes porque "nuestros compañeros de viaje" - en referencia al PSPV - "a veces no saben hacia dónde van ni a qué intereses responder", ha señalado Micó.

La portavoz también ha condenado la "persecución infame e injusta" que está llevando a cabo la derecha de las Corts contra Oltra y que también "sufre su familia". "No podrán con nosotras, porque a alguien como tú que viene del pueblo, nadie nos hará bajar la cara", ha zanjado Micó.

Representantes sindicales como Beatriu Cardona, de Intersindical, Ismael Sáez de UGT y Ana García, de CCOO, también fueron invitados a participar en este encuentro donde intervinieron políticos de Verdi Equo, Más Madrid, Més per Mallorca y En Comú Podem y lideresas como Mónica García o Ada Colau que no pudieron asistir al encuentro pero no perdieron la oportunidad de enviar un mensaje.