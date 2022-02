La agenda de los populares valencianos ha saltado por los aires a consecuencia de la grave crisis interna que vive la organización en toda España, pero eso no implica que no tengan (o hayan tenido) una estrategia meditada para tratar de erosionar al Botànic en la recta final de la legislatura. Entre los frentes abiertos por el PPCV, el relativo a los casos de abusos de menores en centros tutelados de la Generalitat, ha sido uno de los más recurrentes. Los populares, además, están intentando estirar el chicle de manera que este delicado asunto siga "activo" en la agenda política valenciana a ser posible a pocos meses de elecciones. De hecho, si aciertan en el calculo, la investigación abierta en Europa podría estar en pleno apogeo a las puertas de las urnas previstas para mayo de 2023.

Cabe recordar que la sentencia condenatoria contra Eduardo R. I., exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, unido a la decisión de la Audiencia de retomar la instrucción contra la conselleria para dilucidar si se cumplió con el deber de protección de la menor víctima de abusos, ha puesto a la responsable de Compromís en el foco. Los populares han visto una grieta para desacreditar a Oltra y, de paso, a todo el Consell del Botànic y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que extienden las responsabilidad. Los populares valencianos lograron que el tema tuviera repercusión a nivel nacional, con varias iniciativas en el Congreso de los Diputados gracias al interés puesto por la saliente dirección de Pablo Casado, pero también en el ámbito europeo.

Tal como informó este diario, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó impulsar una investigación sobre el departamento que dirige Mónica Oltra por la gestión de los centros que acogen menores tutelados y, en concreto, sobre los casos de abusos sexuales, entre ellos el que afecta a su exmarido, que fue educador de uno de los centros (concertado en este caso) en los que tuvieron lugar los abusos. El punto de partida fue un escrito firmado por la vicesecretaria de los populares valencianos Elena Bastidas con referencias de noticias que se han ido publicando en medios de comunicación sobre casos de abusos de menores, entre ellos los relativos al educador que estuvo casado por Oltra. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está presidida por la exministra popular Dolors Monserrat y el grupo popular, junto con Ciudadanos y la ultraderecha, tiene mayoría.

El calendario de misiones para este año ya está fijado por lo que la investigación in situ se produciría a partir de 2023

En su respuesta, Montserrat apuntó que la denuncia del PP entra dentro "de los ámbitos de actuación de la Unión Europea", y dio traslado a la Comisión Europea para que iniciara una investigación preliminar. Fuentes del parlamento europeo indicaron que la Comisión Europea aún no ha emitido el informe, si bien los populares podrían haber convocado la comisión de Peticiones para impulsar la investigación. Ese paso no se ha dado y, aunque se haga en breve, ya con el informe en la mano, este año no habrá misión a la Comunitat Valenciana. La agenda de visitas se determina en enero y el asunto valenciano no ha entrado en esta tanda. Esto sí ha ocurrido con la investigación a Baleares, más avanzada, sobre casos que afectan a menores tutelados, entre ellos de supuesta explotación y prostitución. De hecho, está previsto que una misión de 24 personas, entre ellas 16 europarlamentarios, se desplace a Mallorca entre el 11 y el 13 de abril para la citada investigación.

Los populares valencianos juegan con la idea de trasladar una misión similar a la Comunitat Valenciana, pero dentro de un año, a las puertas de las elecciones. Eso sí, las fuentes consultadas apuntan que no lo tendrán fácil, ya que hay decenas de misiones pendientes que la pandemia obligó a retrasar. No sólo España hace peticiones, por lo que la jugada podría no salirles del todo bien. En todo caso, habrá que esperar a enero de 2023 para saber el desenlace de la agenda.