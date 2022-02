"Le he tenido que pedir a mi mujer que no hable con sus amigos rusos"

Ya hace meses que Càndid Penalba seguía de cerca y con preocupación la situación entre Rusia y Ucrania. Propietario y CEO de Cotoblau, el empresario valenciano del sector textil y de la confección, con fábricas en la Vall d’Albaida, exporta el 12 % de sus ventas foráneas al mercado ruso, donde ya cuenta con tres tiendas de su marca Kamasana en Moscú, además de proveer de fundas de colchones de la multinacional sueca Ikea para sus tiendas en Rusia. Por otra parte, Dimitri, su socio en la capital rusa, tiene también varias tiendas multimarca en Kiev en las que vende los productos que Penalba fabrica en Ontinyent.

Lógicamente, a Càndid Penalba le preocupa cómo el conflicto bélico provocado por Rusia con Ucrania afecta a sus negocios. El jueves, cuando empezó la invasión, canceló los envíos de material que tenía previstos hacia Kiev. Y aunque sus tiendas en Moscú siguen abiertas, sabe que el desplome del rublo incrementará alrededor del 50 % el precio de los productos Kamasana y, con ello, perjudicará sus ventas.

Pero la económica no es la mayor de las preocupaciones del empresario valenciano. A Penalba también le unen fuertes lazos familiares en aquellas regiones del este de Europa. Su mujer, Viktoria Tsemka Yasirova, es ucraniana. «Y mi hijo Jordi medio ucraniano», añade con orgullo. «Cada día que pasa mi mujer se pone a llorar porque lo que está pasando en su país es algo que nunca esperaba. La situación es dramática, terrible».

Clientes y también amigos

Penalba explica que se pone a temblar con cada noticia que les llega sobre lo que está ocurriendo allí. Viktoria y él siguen teniendo en Ucrania familia y muchos amigos. «Y muchos clientes que también son amigos nuestros», explica. Desde que empezó la invasión, intentan comunicarse todos los días con ellos.

«Nos cuentan que han pasado la noche en el metro con los críos y con un frío de muerte, que escuchan las bombas y que han volado cerca de donde viven ellos uno de los puentes del río Dniéper para evitar que lleguen las tropas rusas», explica el empresario. «Imagínate, es algo que impresiona».

Entre los amigos que cada noche se están refugiando en el metro de Kiev está Dimitri, el socio de Penalba. «Él es ruso pero vive allí y está echo polvo».

Pese a su nacionalidad, Càndid ha comprobado como en los últimos días Dimitri envía mensajes a favor de Ucrania e incluso muestra su bandera en sus redes sociales. «No quiero preguntarle porque no me gusta hablar de política con él, pero creo que se ha posicionado con el pueblo ucraniano», indica.

Además de amigos en Ucrania, Viktoria y Càndid también mantiene una relación cercana con muchos ciudadanos rusos. Incluso con varios de ellos les unen lazos familiares, ya que Viktoria proviene del Donbás, un territorio autoproclamado ruso con las regiones de Donetsk y Lugansk, que son el centro del conflicto que se originó en Ucrania en el año 2014.

Con ellos, reconoce Penalba, la relación se ha complicado en los últimos tiempos y se ha agravado todavía más desde la invasión ordenada por Vladimir Putin el jueves. «Todo este conflicto está creando una situación que se está volviendo muy difícil -explica el empresario-. Tenemos amigos y familiares de mi mujer en Rusia y la propaganda que están recibiendo es tan brutal que no podemos hablar con ellos. Nos dicen que la culpa de lo que está sucediendo es de Ucrania, que Zelenski ha huido como un cobarde y que no ha querido negociar con Putin. Claro, mi mujer se cabrea y lo pasa muy mal».

Penalba lamenta cómo la relación entre estos dos países, «dos pueblos eslavos, casi hermanos», se ha deteriorado de esta manera en los últimos años. Y cómo este deterioro también ha llegado a las relaciones personales. «Están creando un conflicto no solo entre países hermanos sino entre familiares y amigos que es terrible -apunta-. Yo incluso ya le he tenido que pedir a Viktoria que no hable con una de sus mejores amigas que viven en Rusia porque nos cuenta una versión que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo», relata.