«Siento tristeza y frustración porque el Consell no ha cumplido»

¿Cómo ha ido la campaña electoral? ¿Esperaba ser candidata única? ¿No tener rival?

Siempre se podía presentar alguien porque, desde fuera, lo más fácil es criticar; lo difícil es gestionar. La seguridad de una candidatura única no la tenía, pero no me ha extrañado, sin ningún ánimo de prepotencia ni orgullo. Como anuncié, mi estilo de gobierno ha sido participativo y de cogobernanza, lo que ha incrementado la pandemia, y eso me dio la tranquilidad de una responsabilidad compartida y un refuerzo a mi gestión que, a la vez, es la de todos.

Se quedará hasta 2026. ¿Cómo será la universidad de cara a 2030?

Desde la Conferencia de Rectores (CRUE) hemos hecho una agenda 2030 y hay que apostar por la movilidad, la internacionalización, los dobles grados internacionales y reforzar les redes de universidades europeas, además de la formación permanente. Estamos en una transformación digital, docente y tecnológica; sin olvidar la brecha generacional. La sociedad va a demandar formación para abordar el cambio productivo.

¿Y qué le queda a la UV para llegar?

Como al resto de universidades públicas valencianas, un plan de financiación justo. Hemos pedido trabajarlo con la conselleria; no sabemos quien lo hará, pero si se hace a espaldas es difícil acertar... Sin financiación poco podemos hacer de política universitaria, de plantillas o infraestructuras. Las universidades también tenemos retos como la igualdad, la inclusión o la sostenibilidad.

Pandemia, falta de financiación, tasa de reposición... ¿Muchas piedras en el camino para hacer lo que se propuso cuando llegó al rectorado?

Me duele en el alma y se lo he dicho a la consellera [Carolina Pascual]. Tengo sentimientos de tristeza y frustración porque hay unos deberes y compromisos que no se han cumplido. Es verdad que la tasa de reposición depende del Gobierno, pero el plan de financiación, no; y el convenio colectivo —aunque hay un problema con Hacienda—, tampoco. Lo negociamos con la Generalitat y somos la única comunidad sin uno. Y también el decreto de retribuciones, que es del 2002 y no se ha renovado. Son aspectos que deberían estar resueltos ya y que dificultan mucho la gestión. Tenemos el presupuesto de 2009 y la deuda histórica ha finalizado este año. Los problemas más fuertes a los que nos enfrentamos son la financiación, los temas de plantilla y el convenio colectivo.

Si volvemos a la campaña anterior, usted y los otros dos candidatos de entonces hablaban de esto y de los asociados, que siguen con sus reivindicaciones...

En el convenio colectivo el profesorado asociado incrementará su salario un 35 %, el ayudante doctor, un 17 %... las universidades queremos hacerlo, pero no nos dejan. Esos problemas siguen, aunque me siento muy satisfecha de la política de plantilla y de apostar por la estabilización. A pesar de la tasa de reposición, hemos aumentado 212 plazas de PAS y 818 de PDI (donde ya no hay interinos), y 150 plazas de ayudante doctor; 17 asociados han pasado a contratado doctor o titular.

¿Está decepcionada con la Conselleria de Universidades? En un primer momento fue bien acogido que se ‘independizara’ de Educación.

Sí, fue una buena noticia, porque también hacemos Ciencia e Innovación y deberíamos ser prioritarias en esa conselleria, pero lamento que los problemas graves con los que llegamos no se han resuelto. Ese trabajo no se ha hecho y espero que se haga pronto porque la situación es insostenible, muy especialmente para la UV. Estamos abiertas a trabajar, consensuar, apoyar... pero aún hay deberes.

Queda menos de la mitad de legislatura y el Consell dice que ha cumplido el 89 % de sus objetivos para estos cuatro años y el 78 % del último semestre. ¿Qué opina?

Espero que lo que queda por cumplir incluya el plan de financiación, el decreto de retribuciones y el convenio. Quiero pensar que el Botànic resolverá los problemas de las universidades públicas. El plan de financiación fue un compromiso de Ximo Puig en mi investidura (2018), y la consellera dijo en septiembre que debía estar aplicándose en 2023. Con el plan de financiación no vale la excusa de «no nos dejan desde Madrid».

¿Con el Ministerio de Universidades las sensaciones son mejores?

El ministro [Joan Subirats] vino a València y estuvo muy receptivo. Dijo que la LOSU [nueva ley] es prioritaria y tenía que estar en 2023. Podemos avanzar, pero una ley orgánica cuesta de sacar adelante y no la queremos sin financiación porque no sirve para nada y nos llevaría al incumplimiento.

Recientemente, Subirats ha dicho que la universidad mantiene una «lógica patriarcal» y algunas mujeres hablan de un «Me too»... ¿La Universitat actúa contra el machismo?

Desde el primer momento demostramos tolerancia cero ante cualquier abuso. Tenemos un protocolo para cuando hay denuncia formal y que da apoyo a las víctimas... y por eso nos han llevado a los tribunales, pero llegaremos hasta el final. Siempre me he reunido con las chicas y les hemos dado ayuda legal y psicológica. También es un tema de sensibilización hacia la igualdad.

Precisamente en las carreras Stem (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) hay una brecha de género...

Es preocupante que haya pocas mujeres en titulaciones que tendrán mucha demanda social. En la universidad o Bachillerato ya llegamos tarde, hay que bajar y actuar en Primaria y Secundaria. No me preocupa que quieran ser psicólogas o médicas, porque les gusta, sino que no estudien Ingeniería o Física porque creen que es muy difícil y no podrán. Las familias tenemos una tarea importante ahí.

Hablando de demanda social... ¿Hay que fomentar más las Humanidades?

También son necesarias y también existe esa proyección para la realización personal, es importante potenciarlas. La misión de la universidad no se cierra si no acompañamos a los egresados en su inserción laboral y todas las titulaciones tienen foro de empleo, incluidas las filologías.

La FP está en auge y se presenta como una mejor vía para llegar al mercado laboral. ¿Esto desprestigia a la universidad?

Hacen falta los dos niveles de formación, la FP y la universidad. Muchas personas se orientan hacia los ciclos y después entran a la universidad, porque la dimensión más práctica les motiva. Nunca lo he visto negativo.

Sobre el acceso a la universidad, se habla de modificar la selectividad con la llegada de la Lomloe, ¿cómo lo ve?

Estamos siempre con la incertidumbre y pido que se dé información con tiempo para que no afecte al estudiantado. Los cambios a veces son necesarios pero también generan mucho malestar. Y sobre las pruebas específicas para algunas titulaciones: ¿Hasta dónde? ¿Solo para Magisterio? ¿También Medicina? Hay que preparar bien al estudiantado desde la tranquilidad, con calma y consenso.

¿A la universidad llega alumnado de orígenes diversos y de todos los niveles socioeconómicos?

Estamos implicados en la inclusión total y tenemos un vicerrectorado para ello, aunque no digo que la hemos conseguido completamente. No es que no dejemos entrar, es que esa persona no llega, como los estudiantes de raza gitana, aunque sí tenemos referentes. Debemos seguir trabajando y apostando por todos los colectivos. Si somos una universidad pública, hay que acoger a toda la gente.

¿Qué opina del anuncio del ministerio de adelantar la convocatoria de becas y dar la resolución antes del inicio de curso?

Es fundamental, una muy buena iniciativa y ojalá la conselleria lo decida también porque con nuestras becas propias atendemos lo que ellos no atienden y, si se retrasan, nosotros nos retrasamos.